सस्ते नहीं लग्जरी घर... कैसे नोएडा NCR के हाउसिंग मार्केट का नक्शा बदल रहा है

भारत का हाउसिंग मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें दिल्ली और एनसीआर का सबसे बड़ा योगदान है. कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद भी, इस क्षेत्र में लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट के घरों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है, जो खरीदारों के बढ़ते विश्वास और संपन्नता को दर्शाता है. यह ट्रेंड बताता है कि मंदी की आशंकाओं के विपरीत, उच्च-आय वर्ग का रियल एस्टेट में निवेश लगातार मजबूत बना हुआ है.

Housing.com–ISB हाउसिंग प्राइस इंडेक्स (HPI) से पता चलता है कि भारतीय हाउसिंग मार्केट की गति सभी शहरों में एक जैसी नहीं है. इस सूचकांक के अनुसार एनसीआर, बेंगलुरु और हैदराबाद इस समय बाज़ार में सबसे मज़बूत प्रदर्शन कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट की वृद्धि में क्षेत्रीय असमानता को उजागर करता है. NCR ने जून तिमाही में वार्षिक आधार पर सबसे तेज वृद्धि दर्ज की, जो प्रीमियम कॉरिडोरों में मजबूत निवेश प्रवाह और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में 2BHK/3BHK की मांग से प्रेरित है.

कैसे एनसीआर बना प्रॉपर्टी का बादशाह

वहीं, कुछ कॉरिडोर हाउसिंग के हॉटस्पॉट बन गए हैं. गुड़गांव में, द्वारका एक्सप्रेसवे लग्जरी हाउसिंग के बेस्ट लोकेशन बनकर उभरा है. यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के साथ नोएडा ने भी खुद को एक प्रमुख हाउसिंग हब के रूप में विकसित कर लिया है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद उसके आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी.



एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा कहते हैं- “नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र NCR की हाउसिंग कहानी की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही असली गेम-चेंजर साबित हुई है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, DMIC, SEZ कॉरिडोर और नई मेट्रो लाइन जैसे प्रोजेक्ट इलाके की विकास कहानी लिख रहे हैं.'

एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट अपनी अग्रणी भूमिका बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है. बड़े डेवलपर्स को इस बाज़ार पर भरोसा है, जिसका मुख्य कारण है, मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन यहां प्रीमियम इन्वेंट्री और वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं से युक्त कई नए प्रोजेक्ट तेजी से लॉन्च हो रहे हैं. ये प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग सिद्धांतों और बड़े टाउनशिप मॉडल पर आधारित हैं, जो आज के समझदार खरीदारों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं.

ओरिस ग्रुप के हेड सेल्स, विशाल सभरवाल कहते हैं, “ गुड़गांव और यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र NCR के सबसे शक्तिशाली विकास क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं, जहां गुड़गांव के प्रीमियम लोकेशन लग्ज़री खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट निवेशकों के लिए हॉटस्पॉट बन रहा है, जिसके केंद्र में जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है.'

नोएडा अब NCR का 'प्रीमियम हब'

नॉर्थविंड एस्टेट्स के मार्केटिंग और सेल्स डायरेक्टर, शौर्य गर्ग के अनुसार, नोएडा अब NCR में सिर्फ 'सस्ता विकल्प' नहीं रह गया है, बल्कि यह उससे कहीं आगे निकल चुका है. उनका कहना है कि नोएडा के इस बड़े बदलाव के पीछे मास्टर प्लानिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और ग्राहकों का बढ़ता भरोसा मुख्य वजहें हैं. खासकर, एक्सप्रेसवे बेल्ट की तेज़ी तो देखने लायक है, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बनने जा रहे औद्योगिक क्लस्टर्स से जबरदस्त गति मिली है. यह तेज़ी साफ दिखाती है कि नोएडा अब NCR के हाउसिंग मार्केट का नक्शा बदल रहा है और इसे प्रीमियम डेवलपमेंट का नया कॉरिडोर बना रहा है.'

