नोएडा के 1BHK की कीमत में इन पड़ोसी शहरों में खरीदें 3BHK फ्लैट!

जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और लॉजिस्टिक्स हब जैसी मेगा परियोजनाओं के कारण यहां की प्रॉपर्टी में लंबी अवधि में अभूतपूर्व रिटर्न मिलने की उम्मीद है.

नोएडा के आसपास के इलाकों में किफायती घरों के ऑप्शन (Photo-AI-Generated)
नोएडा के आसपास के इलाकों में किफायती घरों के ऑप्शन (Photo-AI-Generated)

नोएडा कभी किफायती प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता था, जो लोग दिल्ली में घर नहीं खरीद सकते थे वो दिल्ली से करीब होने की वजह से नोएडा में अपना आशियाना बनाते थे, लेकिन अब यहां पर भी प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं. एक 2bhk फ्लैट के लिए लोगों को एक करोड़ से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं. खासतौर पर मिडिल क्लास लोगों के लिए यहां खरीदना नामुमकिन होता जा रहा है. ऐसे में लोग अब ऐसे इलाकों की तलाश में हैं, जहां कम कीमत में उनके बजट में घर मिल जाए. जिस बजट में नोएडा में एक छोटा 1BHK फ्लैट मिल रहा है, उसी बजट में इसके पड़ोसी शहरों में एक बड़ा और आरामदायक 3BHK फ्लैट खरीदना संभव हो सकता है. 

नोएडा के कई प्रमुख सेक्टरों में, खासकर सेंट्रल और प्राइम लोकेशन (जैसे सेक्टर 77, 78, 43, 128) में, एक 1BHK अपार्टमेंट की कीमत ₹40 लाख से लेकर ₹60 लाख या उससे भी अधिक हो सकती है, वहीं लग्जरी सेगमेंट में तो यह और भी ज्यादा होती है. ऐसे में आप इन इलाकों में घर खरीदने का प्लान बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अमिताभ के दामाद निखिल नंदा ने मुंबई में खरीदा 28 करोड़ का आलीशान फ्लैट

फरीदाबाद भी है सस्ता ऑप्शन

फरीदाबाद, जो दिल्ली और गुड़गांव से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, किफायती आवास के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है. नोएडा की तुलना में यहां आपको कम रेट पर घर उपलब्ध हो जाएंगे. फरीदाबाद के कई इलाकों में 60 लाख तक 3bhk फ्लैट मिल जाएंगे, वहीं नोएडा में इस रेंज में आपको 2bhk भी मुश्किल से मिलेगा. 

नोएडा में 1BHK (450-700 वर्ग फुट) की कीमत 35 लाख से 55 लाख तक है, वहीं फरीदाबाद में 3BHK (900-1400 वर्ग फुट) 40 लाख से 65 लाख तक मिल जाएंगे. मैजिकब्रिक्स के मुताबिक फरीदाबाद के सेक्टर 78, 82, 84, 86 और 89 जैसे सेक्टरों में अलग-अलग बिल्डरों की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजनाएं और मिड-सेगमेंट की सोसायटीज हैं, जहां 40 लाख से ₹60 लाख की रेंज में 3BHK अपार्टमेंट मिल सकते हैं 

दिल्ली-फरीदाबाद मेट्रो लाइन और आगरा कैनाल रोड/फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (FNG) एक्सप्रेसवे के माध्यम से नोएडा और दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी भी है. पुराना शहर होने के कारण यहां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा काफी मजबूत है.

यह भी पढ़ें: मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ते टियर-2 सिटीज, क्यों बन रहे हैं नए रियल एस्टेट हॉट स्पॉट

सोहना में भी अफॉर्डेबल घर के ऑप्शन

गुड़गांव के मुख्य इलाकों की आसमान छूती कीमतों के कारण, अब निवेश का रुझान सोहना और न्यू गुड़गांव के अफॉर्डेबल कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा है. यह क्षेत्र निवेशकों के लिए एक नया विकल्प है, जो भविष्य में गुड़गांव के विकास का लाभ उठाना चाहते हैं. हरियाणा सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत इन क्षेत्रों में ₹50 लाख से ₹65 लाख के बजट में 3BHK अपार्टमेंट मिल रहे हैं. कुछ पुरानी स्कीमों में ₹30 लाख से ₹45 लाख के बीच भी 3BHK के विकल्प उपलब्ध हैं.

गुड़गांव-सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर और केएमपी एक्सप्रेसवे के कारण इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी तेजी से सुधर रही है, जिससे संपत्ति के मूल्यों में भविष्य में बड़ी वृद्धि की उम्मीद है. गुरुग्राम के प्रमुख कॉर्पोरेट हब से नजदीकी इसे कामकाजी पेशेवरों के लिए आकर्षक बनाती है.

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र

नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आगे, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे क्षेत्र भविष्य में एक बड़ा रियल एस्टेट हब बनने की क्षमता रखते हैं. YEIDA क्षेत्र में कई इलाकों में 3BHK ₹40 लाख से ₹70 लाख तक मिल सकते हैं. सेक्टर 17A, 20, और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के पास के सेक्टर में कई नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, जहां बड़ी साइज़ के 3BHK फ्लैट्स और विला नोएडा के 1BHK से भी कम कीमत पर उपलब्ध हैं.

