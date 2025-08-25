scorecardresearch
 

सपनों का घर जो है जापान जैसा! ठाणे के नए प्रोजेक्ट में मिलेगा 'क्योटो लाइफ'

इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा मेहराबदार एंट्री गेट है, जो तोरिई गेटवे से प्रेरित है, एक लकड़ी का टी हाउस, पानी की कलाकृतियां और एक विशेष ज़ेन गार्डन है जहां लटकती हुई लालटेनें लगी हैं.

ठाणे की भागदौड़ में पाएं जापान जैसा सुकून (Photo-https://puranikbuilders.com)
ठाणे की भागदौड़ में पाएं जापान जैसा सुकून (Photo-https://puranikbuilders.com)

मुंबई के पास ठाणे जैसे व्यस्त शहर में अब आपको क्योटो जैसी शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है. पूरानिक ग्रुप ने एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें जापानी वास्तुकला की झलक देखने को मिलेगी. इस प्रोजेक्ट का नाम है 'पुराणिक मिराई' (Puraniks Mirai) जो क्योटो लाइफ फिलॉसफी पर आधारित है.

इस प्रोजेक्ट का मकसद है लोगों को एक ऐसी लाइफस्टाइल देना जहां आधुनिक शहरी सुविधाएं और जापानी संस्कृति का मेल हो. इस प्रोजेक्ट में आपको शांति और सुकून के साथ-साथ आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी. तो अगर आप ठाणे में एक शांत और सुखद जीवन जीना चाहते हैं, तो यह प्रोजेक्ट आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

इस प्रोजेक्ट में दिखेगी जापान की झलक

पुराणिक मिराई, जिसे 'क्योटो सिटी' भी कहा जाता है, जापान के शांत और ऐतिहासिक शहर क्योटो से प्रेरित है. यह प्रोजेक्ट सिर्फ घर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल देने के बारे में है जो प्रकृति, सरलता और सामंजस्य पर केंद्रित है. इस प्रोजेक्ट की डिजाइन में जापानी दर्शन के पांच तत्वों - आग, पानी, धरती, आकाश और हवा  को शामिल किया गया है. जहां आप प्रकृति के करीब रह सकते हैं और अपनी जिंदगी को सरल और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं.

पुराणिक मिराई के फ्लैट इसी सोच को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. इन फ्लैटों में भरपूर प्राकृतिक रोशनी आती है, हवा के आने-जाने की अच्छी व्यवस्था है और इनका डिज़ाइन भी बहुत साफ-सुथरा और खुला-खुला है. इन सभी बातों से यहां का माहौल बेहद शांत और सुकून भरा हो जाता है, जिससे सच में 'क्योटो लाइफ' वाला अनुभव मिलता है.

यह भी पढ़ें: बिल्डर कैसे होते हैं दिवालिया? जानें क्यों आपके सपनों का घर कानूनी जंग में फंस सकता है

इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत?

इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा मेहराबदार एंट्री गेट है, जो तोरिई गेटवे से प्रेरित है, एक लकड़ी का टी हाउस, पानी की कलाकृतियां और एक विशेष ज़ेन गार्डन है, जहां लटकती हुई लालटेनें लगी हैं. आपको यहां ध्यान करने के लिए विशेष जगहें, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक, जिम और इंडोर गेम्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी. ये सुविधाएं खासतौर पर उन युवा पेशेवरों और छोटे परिवारों के लिए हैं, जो एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं.

Puraniks Mirai कासरवडवली, घोड़बंदर रोड पर तीन 40-मंजिला टावरों वाला एक प्रोजेक्ट है. ये प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. यह परियोजना मुंबई और अन्य प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों से अच्छी तरह जुड़ी हुई है. इसके अलावा, क्षेत्र में आने वाला मेट्रो स्टेशन इस प्रोजेक्ट को और भी अधिक सुलभ बना देगा, जिससे यहां रहने वाले लोगों के लिए आवागमन और भी आसान हो जाएगा.   

इस इलाके में रहने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं हैं. यहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और शॉपिंग मॉल पास में ही हैं, जो आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं. यहां रहने वाले लोगों को अपनी जरूरतों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है और वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन जी सकते हैं.

यह भी पढ़ें: DLF The Camellias के 100 करोड़ के फ्लैट की क्या है खासियत, जिसे ब्रिटिश बिजनेसमैन ने खरीदा

1BHK और 2BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं


इस प्रोजेक्ट में 1BHK और 2BHK फ्लैट्स हैं, जो आधुनिक आराम और शांतिपूर्ण जीवन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट की कीमतों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुराणिक बिल्डर्स की अन्य परियोजनाओं से इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है. उदाहरण के लिए, पुराणिक टोक्यो बे में 1 BHK फ्लैट की कीमत ₹61.26 लाख से शुरू होती है.

निवेश के मामले में, ठाणे का रियल एस्टेट बाजार मुंबई की तुलना में ज्यादा आकर्षक है. ठाणे में प्रॉपर्टी की कीमतें मुंबई से 30-40% कम हैं, और यहां आपको 6-7% प्रति वर्ष की किराये की आय और 15-20% तक की पूंजीगत वृद्धि मिलती है. यह दिखाता है कि ठाणे अब सिर्फ मुंबई का एक उपनगर नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और आकर्षक निवेश केंद्र बन गया है, जो यहां के बुनियादी ढांचे के विकास से बढ़ावा पा रहा है.

