DLF The Camellias के 100 करोड़ के फ्लैट की क्या है खासियत, जिसे ब्रिटिश बिजनेसमैन ने खरीदा

गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और इस बार सुर्खियों में है DLF 'द कैमेलियास' सोसायटी. हाल ही में, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने यहां 100 करोड़ रुपये का एक फ्लैट खरीदा है, जिसने लग्जरी रियल एस्टेट के प्रति बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाया है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस 100 करोड़ के फ्लैट में ऐसी क्या खास बात है, जो इसे इतना महंगा बनाती है?

यह फ्लैट 11,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जो इसे मुंबई जैसे शहरों के महंगे अपार्टमेंट की तुलना में काफी विशाल बनाता है. इतनी बड़ी जगह में 6 बेडरूम और 7 बाथरूम हैं, जो हर तरह की सुविधा और निजता सुनिश्चित करते हैं. इस फ्लैट का इंटीरियर खास तौर पर तैयार किया गया है, जिसके लिए अतिरिक्त 15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. ऑल-व्हाइट थीम, शीशे का कलात्मक काम, और गोल्डन प्लांटर्स जैसी चीजें इसे एक महल जैसा रूप देती हैं.

यह फ्लैट पूरी तरह से एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से लैस है, जिसका अर्थ है कि घर के कई काम, जैसे लाइटिंग और तापमान नियंत्रण, को आवाज या मोबाइल ऐप से नियंत्रित किया जा सकता है.

7 स्टार होटल जैसी सुविधाएं

'द कैमेलियास' सिर्फ एक आवासीय सोसायटी नहीं है, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है. यहां रहने वालों को 7-स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, और बच्चों के लिए डे-केयर शामिल हैं, इसके अलावा, यहां 24x7 सुरक्षा और वाई-फाई कनेक्टिविटी की भी व्यवस्था है.

यह सोसायटी गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित है, जो शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक है. यह स्थान व्यापारिक केंद्रों, शॉपिंग हब और अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के करीब है. साथ ही, अरावली की पहाड़ियों और हरी-भरी हरियाली इसे एक शांत और सुकून भरा माहौल देती है.

'द कैमेलियास' देश के कुछ सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों का निवास स्थान है. यहां BoAt के संस्थापक अमन गुप्ता और आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के संस्थापक जेसी चौधरी जैसे नाम शामिल हैं. यह 100 करोड़ का फ्लैट सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह भारत के रियल एस्टेट बाजार में लग्जरी और स्टेटस का प्रतीक है. यह इस बात का भी संकेत है कि कोविड-19 महामारी के बाद भी, भारत में अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ व्यक्तियों (UHNIs) के बीच आलीशान घरों की मांग लगातार बढ़ रही है.

