दिल्ली-एनसीआर में लग्जरी फ्लैट की 'बंपर' सेल, क्यों सस्ते नहीं, महंगे घरों में पैसा लगा रहे लोग

देश में किफायती घरों के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं और लग्जरी घरों की खूब सेल हो रही है, ANAROCK Research की ताजा रिपोर्ट बताती है कि कैसे ट्रेंड बदल रहा है ओर लोग किफायती छोड़ प्रीमियम घरों की ओर बढ़ रहे हैं.

गुरुग्राम में लग्जरी घरों की सबसे ज्यादा डिमांड (Photo-ITG)
भारत का रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बदल रहा है. देश में 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर वाले घरों की कीमतों में 40 फीसदी का उछाल देखा गया है, जो किफायती घरों की तुलना में काफी ज्यादा है. इसका सीधा मतलब है कि लोग ऐसे घरों में पैसे लगा रहे हैं और अच्छा रिटर्न भी पा रहे हैं.

एनारॉक रिसर्च (Anarock Research) की ताजा रिपोर्ट इस बात पर मोहर लगाती है कि कैसे लग्जरी घरों ने बाजी मार ली है. वो भी दिल्ली-एनसीआर के मार्केट ने मुंबई और बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है. 

देश के 7 शहरों में लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट में घर बिकने से लेकर नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने की रफ्तार में तेजी देखी गई है. पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो लोग लग्जरी घरों में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं. इन 7 शहरों में भी दिल्ली-एनसीआर सबसे आगे हैं.

यह भी पढ़ें: 3 साल में 40% बढ़े लग्जरी घरों के दाम, दिल्ली-एनसीआर टॉप पर

एनसीआर का हाउसिंग मार्केट क्यों आगे

एनसीआर में भी खासतौर पर नोएडा और गुरुग्राम में लग्जरी घरों की डिमांड सबसे ज्यादा है. गुरुग्राम में तो अल्ट्रा लग्जरी घरों की डील लगातार हो रही है, जिसकी कीमत करोड़ों में हैं. एनारॉक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर 72 फीसदी का उछाल आया है, वहीं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में 43% और बेंगलुरु में 42% की वृद्धि हुई है. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

हीरो रियल्टी के सीईओ रोहित किशोर कहते हैं- 'दिल्ली और एनसीआर वाइब्रेंट हब बनकर उभरा है. यहां लोग लग्जरी घरों में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं. कोरोना के बाद देश के लोगों में रियल एस्टेट में निवेश के तरीके में बदलाव आया है.

लग्जरी सोसायटी सिर्फ घर नहीं देती, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल देती है. यहां बढ़िया-बढ़िया सोसायटीज हैं, आस-पास खूब सारी हरियाली है, और क्लब हाउस जैसी सुविधाएं भी हैं. साथ ही, दुकानों और बाजारों का भी सिस्टम बढ़ रहा है. इसीलिए, चाहे आपको खुद रहने के लिए लेना हो, या निवेश के लिए, ये एकदम बढ़िया ऑप्शन है. "

यह भी पढ़ें: अयोध्या बना रियल एस्टेट का 'किंग', प्रॉपर्टी में निवेश से मिल रहा है तगड़ा मुनाफा

इस रिपोर्ट पर बात करते हुए बीपीटीपी के सीईओ मानिक मलिक ने कहते हैं- ' पिछले कुछ सालों में एनसीआर के रियल एस्टेट का केंद्र गुरुग्राम की तरफ शिफ्ट हो गया है. जिसकी बड़ी वजह है यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो का विस्तार, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और कॉरिडोर. यहां कई ग्लोबल कंपनियों के दफ्तर हैं, जिससे नौकरी के मौके बन रहे हैं. जिससे लोग यहां शिफ्ट हो रहे हैं. जिस वजह से एनसीआर के 60% नए हाउसिंग प्रोजेक्ट की कीमत ढाई करोड़ तक है. 

वोमेकी ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर गौरव के सिंह कहते हैं-  'ये रिपोर्ट बताती है कि लोगों का झुकान प्रीमियम घरों की तरफ बढ़ रहा है. अमीर खरीदार अब पैसा नहीं बेहतर लाइफस्टाइल को प्राथमिकता दे रहे हैं. खासतौर पर गुरुग्राम देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रीमियम हाउसिंग डेस्टिनेशन बन गया है.'
 

