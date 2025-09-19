सिर्फ महंगी ही नहीं, किफायती भी है दिल्ली, इन 5 इलाकों में बजट में खरीदें घर

देश की राजधानी दिल्ली में मिडिल क्लास आदमी के लिए घर खरीदना नामुमकिन है, पिछले कुछ सालों में यहां प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग यहां घर लेने के बारे में सोचने से भी कतराते हैं, लेकिन अब भी दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां आप किफायती रेट पर घर खरीदने का सोच सकते हैं, हम आपको बताते हैं दिल्ली के ऐसे ही कुछ इलाकों के बारें में जहां दूसरे इलाकों के मुकाबले रेट अब भी कम हैं.

उत्तमनगर: मैजिकब्रिक्स के मुताबिक आमतौर पर यहां रेट ₹4,000 से ₹6,900 प्रति वर्ग फुट के बीच हैं. यह इलाका कई कारणों से घर खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प है. यह किफायती है और मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लिए उपयुक्त है. यहां मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी है, जिससे दिल्ली के अन्य हिस्सों तक पहुंचना आसान है. यह एक विकसित आवासीय क्षेत्र है, जहां स्कूल, अस्पताल और बाज़ार जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं.

निवेश के लिहाज से भी यह अच्छा है, क्योंकि यहां भविष्य में प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि की संभावना है. वहीं यहां से 30 मिनट में आईजीआई हवाई अड्डा पहुंच सकते हैं. यह इलाका द्वारका मोड़ नवादा, उत्तम नगर पश्चिम और उत्तम नगर पूर्व मेट्रो स्टेशनों से आसानी से जुड़ा हुआ है.

इन इलाकों में घर लेने का है ऑप्शन

लक्ष्मी नगर: इस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत 5900- 10500 रुपये प्रति वर्ग फीट तक है. यह मेट्रो की ब्लू लाइन पर स्थित है, जो इसे दिल्ली के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह जोड़ता है. यह पूर्वी दिल्ली का एक प्रमुख वाणिज्यिक और एजुकेशन हब है, जिससे यहां रहने वालों को काम और पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं. यह क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और यहां नए आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं बन रही हैं, यहां किराए के लिए और खरीदने के लिए फ्लैट आसानी से मिलते हैं. साथ ही, यहां बाज़ार, अस्पताल और अन्य दैनिक ज़रूरतें भी पास में उपलब्ध हैं.

न्यू अशोक नगर: इस इलाके में प्रॉपर्टी के रेट 3000 से 5000 रुपये प्रति वर्ग फीट है. दिल्ली और नोएडा के बीच स्थित एक किफायती आवासीय इलाका है, जो मध्यम वर्ग के लिए एकदम सही है. यहां कम ऊंचाई वाले फ्लैट और स्वतंत्र मंजिलें मिलती हैं, जो बजट में फिट बैठती हैं. यह मेट्रो की ब्लू लाइन पर स्थित है, जो इसे द्वारका और नोएडा से अच्छी तरह जोड़ता है. इसके पास कई बड़े ऑफिस और मॉल भी हैं, जिससे यहां रहने वाले लोगों को नौकरी और खरीदारी की सुविधा मिलती है. अच्छी कनेक्टिविटी और ज़रूरी सुविधाओं की वजह से यह रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है.

गोविंदपुरी: Magicbricks के मुताबिक इस इलाके में प्रॉपर्टी के रेट 3400- 5400 रुपये प्रति वर्ग फीट है. यहां कम बजट में भी घर आसानी से मिल जाते हैं, जिससे यह मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए एक बेहतरीन जगह है. गोविंदपुरी वॉयलेट मेट्रो लाइन पर है, जो इसे फरीदाबाद और दिल्ली के प्रमुख हिस्सों से सीधे जोड़ता है. यह ओखला, नेहरू प्लेस और लाजपत नगर जैसे व्यावसायिक केंद्रों के करीब है, जिससे यहां रहने वाले लोगों के लिए आवागमन आसान हो जाता है. यहां कई स्थानीय बाजार हैं, जो दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं, और यहां से अस्पताल, स्कूल जैसी सुविधाएं भी पास में हैं. यह इलाका तेजी से विकसित हो रहा है और यहां प्रॉपर्टी के दामों में भविष्य में वृद्धि की संभावना है.

खानपुर: इस इलाके में रेट 3600- 5059 रुपये प्रति वर्ग फीट के करीब है. यह मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक पसंदीदा जगह है. खानपुर मेट्रो की वायलेट लाइन के करीब है, जिससे इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है. यहां के स्थानीय बाज़ार और भीड़-भाड़ वाली गलियां इसकी खासियत हैं. हालांकि, इसकी पहचान एक अनियमित और घनी आबादी वाली कॉलोनी के रूप में भी है, फिर भी यह दिल्ली के एक महत्वपूर्ण रिहायशी इलाकों में से एक है. यहां से नोएडा और गुरुग्राम जैसे प्रमुख आईटी हब तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.

यह कामकाजी लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है. इस इलाके में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल और सोना मॉडर्न पब्लिक स्कूल हैं, इसके अलावा, मनोरंजन के लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे सेलेक्ट सिटी वॉक और डीएलएफ साउथ कोर्ट जैसे बड़े शॉपिंग मॉल. वहीं मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और बत्रा अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल यहां के निवासियों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं.

