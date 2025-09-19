scorecardresearch
 

सिर्फ महंगी ही नहीं, किफायती भी है दिल्ली, इन 5 इलाकों में बजट में खरीदें घर

अगर दिल्ली में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं और बजट की वजह से कतरा रहे हैं, तो दिल्ली के कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जहां आपके लिए किफायती घर का ऑप्शन है.

Advertisement
X
दिल्ली में कहां बनाएं अपना आशियाना? (Photo-ITG)
दिल्ली में कहां बनाएं अपना आशियाना? (Photo-ITG)

देश की राजधानी दिल्ली में मिडिल क्लास आदमी के लिए घर खरीदना नामुमकिन है, पिछले कुछ सालों में यहां प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग यहां घर लेने के बारे में सोचने से भी कतराते हैं, लेकिन अब भी दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां आप किफायती रेट पर घर खरीदने का सोच सकते हैं, हम आपको बताते हैं दिल्ली के ऐसे ही कुछ इलाकों के बारें में जहां दूसरे इलाकों के मुकाबले रेट अब भी कम हैं. 

उत्तमनगर: मैजिकब्रिक्स के मुताबिक आमतौर पर यहां रेट ₹4,000 से ₹6,900 प्रति वर्ग फुट के बीच हैं. यह इलाका कई कारणों से घर खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प है. यह किफायती है और मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लिए उपयुक्त है. यहां मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी है, जिससे दिल्ली के अन्य हिस्सों तक पहुंचना आसान है. यह एक विकसित आवासीय क्षेत्र है, जहां स्कूल, अस्पताल और बाज़ार जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं.

निवेश के लिहाज से भी यह अच्छा है, क्योंकि यहां भविष्य में प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि की संभावना है. वहीं यहां से 30 मिनट में आईजीआई हवाई अड्डा पहुंच सकते हैं.  यह इलाका द्वारका मोड़ नवादा, उत्तम नगर पश्चिम और उत्तम नगर पूर्व मेट्रो स्टेशनों से आसानी से जुड़ा हुआ है.

सम्बंधित ख़बरें

The craze for the iPhone 17: People lined up overnight for the first phone.
iPhone-17 की जबरदस्त दीवानगी, दिल्ली से मुंबई तक द‍िखीं लंबी कतारें 
Disregard for rules in the DUSU elections, allegations of vote theft!
DUSU चुनाव: HC के आदेश की धज्जियां, NSUI क्या बोली? 
Dates for the SIR in Delhi will be announced soon (File photo: PTI)
दिल्ली में भी बिहार जैसा SIR, जान लीजिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत 
h3n2 flu symptoms prevention
दिल्ली-NCR में वायरल फ्लू का अटैक! इन लक्षणों को न लें हल्के में 
Accident involving a Delhi police vehicle, one dead.
दिल्ली पुलिस की गाड़ी से कुचलकर मौत, DCP क्या बोले?  

यह भी पढ़ें: निवेश का नया ठिकाना, मणिपुर में रियल एस्टेट से कैसे कमाएं बंपर मुनाफा?

Advertisement

इन इलाकों में घर लेने का है ऑप्शन

लक्ष्मी नगर: इस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत 5900- 10500 रुपये प्रति वर्ग फीट तक है. यह मेट्रो की ब्लू लाइन पर स्थित है, जो इसे दिल्ली के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह जोड़ता है. यह पूर्वी दिल्ली का एक प्रमुख वाणिज्यिक और एजुकेशन हब है, जिससे यहां रहने वालों को काम और पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं. यह क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और यहां नए आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं बन रही हैं, यहां किराए के लिए और खरीदने के लिए फ्लैट आसानी से मिलते हैं. साथ ही, यहां बाज़ार, अस्पताल और अन्य दैनिक ज़रूरतें भी पास में उपलब्ध हैं.

न्यू अशोक नगर:  इस इलाके में प्रॉपर्टी के रेट 3000 से 5000 रुपये प्रति वर्ग फीट है. दिल्ली और नोएडा के बीच स्थित एक किफायती आवासीय इलाका है, जो मध्यम वर्ग के लिए एकदम सही है. यहां कम ऊंचाई वाले फ्लैट और स्वतंत्र मंजिलें मिलती हैं, जो बजट में फिट बैठती हैं. यह मेट्रो की ब्लू लाइन पर स्थित है, जो इसे द्वारका और नोएडा से अच्छी तरह जोड़ता है. इसके पास कई बड़े ऑफिस और मॉल भी हैं, जिससे यहां रहने वाले लोगों को नौकरी और खरीदारी की सुविधा मिलती है. अच्छी कनेक्टिविटी और ज़रूरी सुविधाओं की वजह से यह रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 2047 तक भारत का रियल एस्टेट बनेगा $10 ट्रिलियन का, जानें कैसे कमाएं मोटा मुनाफ़ा!

गोविंदपुरी: Magicbricks के मुताबिक इस इलाके में प्रॉपर्टी के रेट 3400- 5400 रुपये प्रति वर्ग फीट है. यहां कम बजट में भी घर आसानी से मिल जाते हैं, जिससे यह मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए एक बेहतरीन जगह है. गोविंदपुरी वॉयलेट मेट्रो  लाइन पर है, जो इसे फरीदाबाद और दिल्ली के प्रमुख हिस्सों से सीधे जोड़ता है. यह ओखला, नेहरू प्लेस और लाजपत नगर जैसे व्यावसायिक केंद्रों के करीब है, जिससे यहां रहने वाले लोगों के लिए आवागमन आसान हो जाता है. यहां कई स्थानीय बाजार हैं, जो दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं, और यहां से अस्पताल, स्कूल जैसी सुविधाएं भी पास में हैं. यह इलाका तेजी से विकसित हो रहा है और यहां प्रॉपर्टी के दामों में भविष्य में वृद्धि की संभावना है. 

खानपुर: इस इलाके में रेट 3600- 5059 रुपये प्रति वर्ग फीट के करीब है. यह मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक पसंदीदा जगह है. खानपुर मेट्रो की वायलेट लाइन के करीब है, जिससे इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है. यहां के स्थानीय बाज़ार और भीड़-भाड़ वाली गलियां इसकी खासियत हैं. हालांकि, इसकी पहचान एक अनियमित और घनी आबादी वाली कॉलोनी के रूप में भी है, फिर भी यह दिल्ली के एक महत्वपूर्ण रिहायशी इलाकों में से एक है. यहां से नोएडा और गुरुग्राम जैसे प्रमुख आईटी हब तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.

Advertisement

 यह कामकाजी लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है. इस इलाके में  कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल और सोना मॉडर्न पब्लिक स्कूल हैं, इसके अलावा, मनोरंजन के लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे सेलेक्ट सिटी वॉक और डीएलएफ साउथ कोर्ट जैसे बड़े शॉपिंग मॉल. वहीं मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और बत्रा अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल यहां के निवासियों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार के ये शहर बन रहे हैं रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट, निवेश कर पाएं तगड़ा रिटर्न

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement