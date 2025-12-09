आदित्य बिड़ला ग्रुप का गुरुग्राम प्रोजेक्ट 24 घंटे में सोल्ड आउट, 1800 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री

आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बिड़ला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. कंपनी ने मंगलवार को ऐलान किया कि गुरुग्राम में उनके प्रीमियम आवासीय प्रोजेक्ट 'बिड़ला प्रवाह' की सभी 492 यूनिट्स लॉन्च होने के सिर्फ 24 घंटों के भीतर पूरी तरह बिक गईं.

यह रिकॉर्ड-तोड़ सेल करीब 18 अरब रुपये (₹18 बिलियन) की है, जो NCR के लग्जरी सेगमेंट में कंपनी के मजबूत विश्वास को दर्शाती है.

कंपनी ने बताया कि 'बिड़ला प्रवाह' की यह जबरदस्त सफलता गुरुग्राम में उनके पिछले प्रोजेक्ट 'बिड़ला आरिका' के असाधारण प्रदर्शन के बाद आई है. 'बिड़ला आरिका' के फेज 1 में करीब 300 यूनिट्स बेचकर करीब 30 अरब रुपये (₹30 बिलियन) की बिक्री दर्ज हुई थी, जो एनसीआर के बाजार में सबसे बड़े लग्जरी आवासीय लॉन्च में से एक माना गया था.

'बिड़ला प्रवाह' प्रोजेक्ट की क्या खासियत?

'बिड़ला प्रवाह' प्रोजेक्ट 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, इसकी सबसे खास बात यह है कि प्रोजेक्ट का लगभग 70% हिस्सा खुला और हरा-भरा है, जहां बड़े खुले मैदान हैं. यहां बने अपार्टमेंट्स को भी ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया गया है.

कंपनी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने का मुख्य कारण यहां दी गई 30 से ज्यादा आधुनिक सुविधाएं हैं. ये सुविधाएं स्वास्थ्य, मनोरंजन, बच्चों के खेलने और सामाजिक मेल-जोल के लिए एकदम सही हैं. साथ ही, यहां के शानदार, हरे-भरे खुले स्थान निवासियों को रोजमर्रा की जिदगी में शांति और एक बेहतर एहसास देते हैं.

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय मोर्चे पर, आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट ने सितंबर तिमाही में ₹677.1 मिलियन (67.71 करोड़ रुपये) के राजस्व पर ₹793.1 मिलियन (79.31 करोड़ रुपये) का शुद्ध लाभ दर्ज किया था.

