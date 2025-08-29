दिल्ली-मुंबई को भूल जाइए! ये हैं भारत के 5 शहर, जहां कम बजट में खरीद सकते हैं सपनों का घर

भारत के बड़े शहरों में मिडिल क्लास लोगों के लिए घर खरीदना चुनौती बनता जा रहा है. खासतौर पर दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, और बेंगलुरु जैसे सिटीज में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जहां एक करोड़ से कम कीमत पर घर मिल जाए तो अपनी किस्मत समझिए. ऐसे में अगर आपको निवेश के लिए प्रॉपर्टी लेनी हैं, तो देश के कुछ शहर ऐसे हैं, जहांं आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच सकते हैं.



अहमदाबाद में कहां मिल रहा है सस्ता घर?

अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और यह तेजी से भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बन रहा है. अहमदाबाद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां की प्रॉपर्टी की कीमतें अभी भी अन्य मेट्रो शहरों की तुलना में काफी कम हैं. अहमदाबाद में 2-BHK फ्लैट की औसत कीमत ₹35 लाख से ₹60 लाख के बीच है, शहर के बाहरी इलाके जैसे नारोल, चांदखेड़ा, और एस.पी. रिंग रोड के आसपास आपको और भी सस्ते विकल्प मिल सकते हैं.



मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल फेज-2, और गिफ्ट सिटी (GIFT City) जैसी परियोजनाओं ने इस शहर को और भी आकर्षक बना दिया है. यहां पर फार्मा, टेक्सटाइल, और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों की वजह से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. अहमदाबाद की जीवनशैली शांत और सुरक्षित है, और यहां की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. यहां रहने का खर्च भी मुंबई या बेंगलुरु की तुलना में काफी कम है.

पुणे को अक्सर "महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी" कहा जाता है, लेकिन अब यह आईटी और ऑटोमोबाइल हब के रूप में भी जाना जाता है, मुंबई के पास होने के बावजूद, पुणे में प्रॉपर्टी की कीमतें काफी हद तक कंट्रोल में हैं. पुणे में 2-BHK फ्लैट की औसत कीमत ₹50 लाख से ₹80 लाख के बीच है, जो मुंबई की तुलना में आधी से भी कम है. वाकड, हिंजेवाड़ी, और खराड़ी जैसे इलाकों में किफायती से लेकर लग्जरी तक हर तरह के विकल्प मौजूद हैं. पुणे मेट्रो, रिंग रोड प्रोजेक्ट्स, और लगातार नए आईटी पार्कों का निर्माण इसे निवेश के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है.

पुणे की एक खास बात है यहां का मौसम जो सालभर सुहावना रहता है. यहां का शैक्षणिक माहौल बहुत अच्छा है. यह एक छात्र और कामकाजी वर्ग दोनों के लिए एक आदर्श शहर है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे "नवाबों का शहर" भी कहते हैं, अब इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और कनेक्टिविटी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. लखनऊ में प्रॉपर्टी अभी भी बहुत किफायती है, और यहां भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है. लखनऊ में 2-BHK फ्लैट की औसत कीमत ₹30 लाख से ₹55 लाख के बीच है. शहर के नए विकसित इलाके जैसे शहीद पथ और फैजाबाद रोड के आसपास आपको अच्छी प्रॉपर्टी कम दाम में मिल सकती है.

लखनऊ मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं ने यहां की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर बनाया है. यहां पर कई नए शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक केंद्र भी खुल रहे हैं. यहां पर रहने का खर्च और रोज़मर्रा की जरूरतें काफी किफायती हैं.

इंदौर लगातार कई सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है. यह मध्य प्रदेश का आर्थिक केंद्र है और यहां रियल एस्टेट मार्केट लगातार बढ़ रहा है. इंदौर में प्रॉपर्टी की कीमतें अभी भी बहुत किफायती हैं, जिससे यह पहली बार घर खरीदने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इंदौर में 2-BHK फ्लैट की औसत कीमत ₹25 लाख से ₹45 लाख के बीच है. इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, बायपास रोड और औद्योगिक विकास ने यहां की रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा दिया है. यहां पर कई आईटी कंपनियां भी अपने दफ्तर खोल रही हैं. यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, जिससे जीवन बहुत आसान हो जाता है.

जयपुर, जिसे "गुलाबी शहर" भी कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी है, यह एक प्रमुख पर्यटन केंद्र होने के साथ-साथ शिक्षा और व्यापार का भी एक बड़ा हब बन रहा है. जयपुर में प्रॉपर्टी की कीमतें अभी भी मेट्रो शहरों की तुलना में कम हैं. जयपुर में 2-BHK फ्लैट की औसत कीमत ₹30 लाख से ₹50 लाख के बीच है. अजमेर रोड, टोंक रोड, और जगतपुरा जैसे इलाकों में अच्छे और किफायती घर मिल सकते हैं.

जयपुर मेट्रो, रिंग रोड प्रोजेक्ट, और नई टाउनशिप का विकास रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा दे रहा है. यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, और पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं. जयपुर अपने ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यह एक ऐसा शहर है जो आधुनिकता और परंपरा का एक अच्छा संतुलन बनाए रखता है.

दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में बढ़ती हुई प्रॉपर्टी की कीमतों को देखते हुए, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, इंदौर और जयपुर जैसे शहरों में निवेश करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. ये शहर न केवल किफायती हैं, बल्कि यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के अवसर, और जीवनशैली भी लगातार बेहतर हो रही है.





