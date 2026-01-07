मुंबई में 250 करोड़ में बिक रहा है 75 साल पुराना बंगला, क्या है इस हेरिटेज घर की खासियत

मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में शुमार जुहू में रियल एस्टेट जगत की एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. जुहू बीच के किनारे स्थित 'लीला' नाम का एक भव्य और ऐतिहासिक 6 BHK बंगला ₹250 करोड़ की भारी-भरकम कीमत पर बिक्री के लिए बाजार में आया है. यह बंगला अपनी हेरिटेज वास्तुकला और प्राइम लोकेशन के कारण शहर की सबसे कीमती संपत्तियों में से एक माना जा रहा है.

और पढ़ें

यह डील इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई के जुहू जैसे क्षेत्रों में जहां जमीन की भारी कमी है, वहां इस तरह के स्वतंत्र और ऐतिहासिक बंगले मिलना बेहद दुर्लभ है. ₹250 करोड़ की यह संभावित बिक्री न केवल जुहू के रियल एस्टेट बाजार की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि अल्ट्रा-लग्जरी प्रॉपर्टी सेगमेंट में खरीदारों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है. आमतौर पर इस तरह की संपत्तियां बड़े उद्योगपतियों, कॉर्पोरेट दिग्गजों या बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों की पहली पसंद होती हैं.

यह भी पढ़ें: 2026 में घर खरीदना कितना अलग होगा? रियल एस्टेट के ये 'गेम-चेंजर' बदलाव जान लीजिए

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड IIB हेरिटेज संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध यह बंगला मुंबई के प्रतिष्ठित जुहू बीच के बेहद करीब स्थित है, 1950 के दशक में निर्मित इस शानदार प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नानावती परिवार के पास है, जो मुंबई के विले पार्ले स्थित प्रसिद्ध नानावती अस्पताल के प्रमोटर हैं. सूत्रों के अनुसार, अब परिवार ने इस ऐतिहासिक बंगले को बिक्री के लिए बाजार में उतारा है.

Advertisement

क्या है इस आलीशान बंगले की खासियत?

रिपोर्ट के मुताबिक 1950 के दशक में आर्ट डेको (Art Deco) शैली में बना यह 'ग्राउंड प्लस टू' बंगला 14,858 वर्ग फुट के विशाल प्लॉट पर फैला हुआ है, इस संपत्ति का कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 8,480 वर्ग फुट है. इसमें दो लिविंग रूम, एक डाइनिंग रूम, छह बेडरूम और दो बरामदे शामिल हैं. बंगले में समुद्र की ओर मुख वाले बालकनी और एक खूबसूरत सी-फेसिंग गार्डन है. यहां स्टाफ के रहने के लिए एक कमरा और चार कारों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह दी गई है. बंगले की छत 2,653 वर्ग फुट में फैली हुई है, जहां से समुद्र का शानदार नजारा दिखता है.

यह भी पढ़ें: रियल एस्टेट में टूटा रिकॉर्ड, ऑफिस सेक्टर में निवेश हुआ दोगुना, बेंगलुरु-मुंबई में जमकर बरसा पैसा

---- समाप्त ----