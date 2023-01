'कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे...' डायलॉग पर Zomato-Blinkit के ऐड वायरल, गजब क्रिएटिव हैं लोग!

आज के समय में हर कोई अपने आप को दूसरों से अलग और बेहतर दिखाने में लगा हुआ है. फिर चाहे इंसान हो या फिर कोई कंपनी...सोशल मीडिया (Social Media) उनके इस काम को और भी आसान बना रहा है. बात कंपनी की करें तो अपना प्रमोशन करने के लिए ऐसी-ऐसी टैगलाइन देती हैं, जिससे यूजर्स उनकी ओर आकर्षित हो. कुछ ऐसा ही कमाल किया है जोमैटो और ब्लिंकिट ने (Zomato-Blinkit), उन्होंने अपने ऐड में बॉलीवुड का ऐसा तड़का लगाया कि वायरल (Viral) हो गया.

20 साल पहले आई थी 'मां तुझे सलाम'

आज से करीब 20 साल पहले यानी 2002 में सनी देओल स्टारर मूवी आई थी 'मां तुझे सलाम'...उस फिल्म को भले ही इतने समय बाद जनता भूल चुकी हो, लेकिन उसका चर्चित डायलॉग आज फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. जी नहीं इस फिल्म को कोई सीक्वल नहीं आ रहा है, बल्कि इस डायलॉग को जोमैटो और ब्लिंकिट ने वायरल कर दिया है. दरअसल, इन कंपनियों ने फिल्म में अरबाज खान द्वारा बोले गए डायलॉग, 'दूध मांगोगे को खीर देंगे...कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे,' का इस्तेमाल अपने प्रमोशन के लिए किया है.

जोमैटो ने Twitter पर शेयर किया पोस्ट

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म (Online Food Delivery Platform) जोमैटो ने खुद ट्विटर पर बिलबोर्ड के ऐड को शेयर किया है और इसे बिल्किंट के साथ New Collab करार दिया है. इन बिलबोर्ड पर लिखी टैगलाइन पर नजर डालें तो जोमैटो ने लिखा है, 'खीर मांगोगे तो खीर देंगे'. इसके अलावा बिल्किंट ने अपने बोर्ड पर लिखा है, 'दूध मांगोगे तो दूध देंगे'. कंपनी के ये ऐड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. नेटफ्लिक्स ने भी एक पोस्ट शेयर किया है जिस पर रिट्वीट, लाइक्स और रिप्लाई की बाढ़ सी आ गई.

ब्लिंकिट की मूल कंपनी है जोमैटो

गौरतलब है कि जोमैटो (Zomato), ब्लिंकिट (Blinkit) की मूल कंपनी है. इसका अधिग्रहण बीते साल ही हुआ है. पहले ब्लिंकिट को लोग ग्रोफर्स (Grofers) के नाम से जाना करते थे, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ब्लिंकिट कर दिया गया. अब दोनों के ऐड में दी गई कैटी टैगलाइंस ट्विटर यूजर्स को खासा आकर्षित कर रही हैं.

अन्य कंपनियां भी मैदान आईं

ट्विटर पर ट्रेंड करते ही अन्य कंपनियों भी इसी तरह की टैगलाइन के साथ मैदान में आ गई हैं. इनमें बजाज कैपिटल इंश्योरेंस, एचडीएफसी बैंक समेत कई नाम शामिल हैं. एक ओर जहां Bajaj Capital Insurance ने ट्वीट किया, 'प्रोटेक्शन मांगोगे, इंश्योरेंस देंगे'. तो वहीं HDFC Bank ने अपना एक बोर्ड शेयर किया, जिसमें लिखा है 'लोन मांगोगे, 10 मिनट में Disburse कर देंगे.' इस पोस्ट पर ट्विटर यूजर्स भी मजाकिया अंदाज में अपने कमेंट कर रहे हैं.

'Zooming towards you in a blink'



..........whenever there's any emergency, Dial #UP112 to seek help. We only seek your blessing & not 5 star ratings in return.#NumeroUnoInEmergency #ServingYouSelflessly#UPPolice pic.twitter.com/E4Uaww0D1N