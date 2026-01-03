सोशल मीडिया पर 500 रुपये के नोट के बंद होने का मैसेज वायरल हो रहा है. मैसेज में कहा जा रहा है कि सरकार 500 रुपये का नोट मार्च 2026 से बंद कर देगी. हालांकि अब इसपर जवाब सरकार की तरफ से आया है. सरकारी संस्‍था PIB ने एक्‍स पर अपनी पोस्‍ट में इस मैसेज का खंड़न किया है.

और पढ़ें

PIB ने अपनी फैक्‍ट चेक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च 2026 तक 500 रुपये के नोटों का चलन बंद करने जैसा कोई ऐलान नहीं किया है. यह दावा पूरी तरह से झूठा है. 500 रुपये के नोट अभी भी वैध हैं और किसी भी लेनदेन के लिए इस्‍तेमाल किए जा सकते हैं. लोग ऐसी अफवाहों पर ध्‍यान ना दें.

सोशल मीडिया पर क्‍या चल रहा मैसेज?

प्रेस इंफॉर्मेंशन ब्‍यूरो (PIB) ने बताया कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मार्च 2026 तक 500 रुपये के नोटों का चलन बंद कर देगा. यह दावा झूठा है! RBI ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. लोगों से अपील करते हुए पीआईबी ने कहा कि ऐसी खबरों पर विश्‍वास करने से पहले उसकी सत्‍यता की जांच कर लें और कभी भी फेक न्‍यूज को फॉवर्ड ना करें. 500 रुपये के नोट अभी भी चलन में हैं और मान्‍य हैं.

Advertisement

कैई बार फैल चुकीं हैं ऐसी अफवाहें

यह पहली बार नहीं है, जब 500 रुपये के नोट को लेरक अफवाह वायरल हो रही है. इससे पहले भी कई बार ऐसी झूठी पोस्‍ट या खबरों के माध्‍यम से 500 रुपये के नोट बंद होन की खबर आई है. हालांकि पीआईबी और सरकार की ओर से इसपर हर बार स्‍पष्‍टीकरण दिया गया है.

पंकज चौधरी ने संसद में दी थी बड़ी जानकारी

वित्त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी ने भी संसद को जानकारी देते हुए कहा था कि 500 रुपये के नोटों की सप्‍लाई बंद करने की कोई योजना नहीं है. उन्‍होंने 100 और 200 रुपये के नोटों पर भी बड़ा अपडेट देते हुए कहा था कि 500 रुपये के नोट के साथ ही 100 रुपये और 200 रुपये के नोट भी आप ATM से निकाल सकते हैं. उन्‍होंने 500 रुपये के नोटों को वापस लेने की बात को भी खारिज किया था.

---- समाप्त ----