scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Vladimir Putin Net Worth: महल जैसा घर... प्राइवेट जेट और 700 कारें, जानें कितने अमीर हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन

Vladimir Putin Networth: व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में गिना जाता है. वे 4-5 दिसंबर को भारत में रहेंगे और यहां India-Russia बिजनेस फोरम को संबोधित भी करेंगे. रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कुछ बड़े समझौतों का भी ऐलान हो सकता है.

Advertisement
X
दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन (Photo: GettyImage)
दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन (Photo: GettyImage)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) कल अपने दो दिवसीय प्रवास पर भारत आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी, तो वहीं रूसी प्रेसिडेंट हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत-रूस शिखर वार्ता में शामिल होंगे. इस दौरान डिफेंस, एनर्जी से लेकर दोनों के देशों के बीच ट्रेड को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जाने की उम्मीद है. पुतिन India-Russia Business Forum को भी संबोधित करेंगे. 

राष्ट्रपति पुतिन की गिनती दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में की जाती है, हालांकि उनकी सटीक संपत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन समय-समय पर किए गए आकलनों पर आधारित रिपोर्ट्स की मानें, तो Vladimir Putin Networth करीब 200 अरब डॉलर के आसपास है और ये आंकड़ा उन्हें दुनिया के कई दिग्गज अरबपतियों से आगे रखता है. 

Vladimir Putin Networth

सम्बंधित ख़बरें

putin security in india
30 घंटे का दौरा, 130 लोगों की टीम... पुतिन के लिए इंडिया में कैसी होगी सिक्योरिटी? 
PM Modi Putin Meeting
रूस-भारत में कितनी तगड़ी दोस्ती, ये 5 बड़े सबूत... फिर कुछ भी करे अमेरिका! 
Ukraine_War_Putin_Statement
Putin बोले- हार ऐसी होगी कि शांति समझौते के लिए भी कोई नहीं बचेगा 
Communism in Russia
लेनिन-स्टालिन के बाद पुतिन के रूस में कितना बचा है कम्युनिज्म? क्या अब भी है लेफ्ट का बोलबाला 
Small Modular Reactors Putin India Visit
क्या काम करते हैं मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, जो रूस भारत में बनाएगा, पुतिन के दौरे में होगी डील 

200 अरब डॉलर के मालिक हैं पुतिन!
व्लादिमीर पुतिन लगभग दो दशक से ज्यादा समय से रूस  के शीर्ष नेता हैं. उनकी नेटवर्थ के बारे में फोर्ब्स या ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स पर डेटा उपलब्ध नहीं है. हालांकि, तमाम रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति का आकलन किया जाता रहा है. बीते साल आई फॉक्स बिजनेस की एक रिपोर्ट को देखें, तो इसमें Vladimir Putin Networth अनुमानित 200 अरब डॉलर के आस-पास बताई गई थी. इसके अलावा रूस मामलों के गहरे जानकार माने जाने वाले अमेरिकन-ब्रिटिश फाइनेंसियर बिल ब्राउडर (Bill Browder) ने भी पुतिन की नेटवर्थ का यही अनुमान जाहिर किया था. 

Advertisement

'राजमहल' से कम नहीं पुतिन का घर
राष्ट्रपति पुतिन की लग्जरी लाइफस्टाइल और रुतबे की झलक उनका आलीशान घर भी पेश करता है, जो किसी राजमहल से कम नहीं है. ऑफिशियल डिस्क्लोजर्स के हवाले से तमाम रिपोर्ट्स में बताया गया है कि Vladimir Putin सेंट्स पीट्सबर्ग (St. Petersburg) में 800 स्क्वायर फुट में फैले महल में रहते हैं.  Alexei Nalvany की एक रिसर्च रिपोर्ट की मानें तो व्लादिमीर पुतिन के पास ब्लैक-सी के पास करीब 1.4 अरब डॉलर (करीब 12,627 करोड़ रुपये से ज्यादा) की लागत का 190,000 स्क्वॉयर फुट में फैला पैलेस भी है. इसमें सभी सुविधाएं, यहां तक कि कैसिनो से लेकर चर्च तक शामिल हैं. 

Vladimir Putin Networth

ये हैं Putin की सबसे कीमतें चीजें
Russia President Putin के इन महलों के अलावा उनके पास मौजूद अन्य सबसे कीमती चीजों के बारे में बात कें, तो तकरीबन 100 मिलियन डॉलर (करीब 901 करोड़ रुपये से ज्यादा) कीमत का Mega-Yacht भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये 270 फुट का है और जिम, स्पा, लाइब्रेरी से डांस फ्लोर तक से लैस है.

इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुतिन के पास 19 अन्य घर भी हैं और 700 कारें व 58 एयरक्राफ्ट हैं. राष्ट्रपति के पास एक 'दि फ्लाइंग क्रेमलिन' नामक विमान भी बताया जाता है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 716 मिलियन डॉलर है. वहीं उनके पास 74 मिलियन डॉलर कीमत की प्राइवेट लग्जरी ट्रेन भी है. हालांकि, इन बेशकीमती चीजों के मालिक रूसी राष्ट्रपति की सालाना इनकम करीब 1,40,000 डॉलर बताई जाती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement