US शटडाउन पर आई बड़ी खबर, फिर रॉकेट बन गए सेंसेक्स-निफ्टी, धुंआधार तेजी

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी (Stock Market Zooms) देखने को मिली है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स खुलते ही रॉकेट बना नजर आया और 400 अंक से ज्यादा उछलकर कारोबार करता दिखा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 100 अंक से ज्यादा की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था. बाजार में ये तेजी अमेरिका से आ रही खबरों के बाद देखने को मिली, जिनमें कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे लंबा US Shutdown अब खत्म होने वाला है.

आज ऐसे खुले दोनों इंडेक्स

शेयर मार्केट (Share Market) की ओपनिंग पर बीएसई का सेंसेक्स अपनी ओपनिंग के साथ ही 84,000 का लेवल एक बार फिर पार कर दिया. इसने अपने पिछले बंद 83,871 की तुलना में रफ्तार पकड़ते हुए 84,238 पर ट्रेडिंग शुरू की. इसके बाद इसकी शुरुआती तेजी कुछ ही मिनटों में और भी तेज हो गई और BSE Sensex 450 अंक के आसपास चढ़कर 84,342 पर कारोबार करता नजर आया.

सेंसेक्स की तरह ही एनएसई का निफ्टी इंडेक्स भी अपने पिछले कारोबारी बंद 25,694 के मुकाबले 25,834.30 के स्तर पर खुला और फिर और चढ़कर 25,800 के पार निकल गया.

मंगलवार को भागे थे सेंसेक्स-निफ्टी

शेयर मार्केट में बीते कारोबारी दिन भी जबर्दस्त तेजी देखने को मिली थी. सेंसेक्स इंडेक्स 83,671.52 पर ओपन होने के बाद 335.97 अंक चढ़कर 83,871.32 पर बंद हुआ था. तो वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी इंडेक्स 25,617 पर खुलने के बाद जोरदार छलांग लगाते हुए कारोबार के दौरान 25,715 तक गया और अंत में 120.60 अंक चढ़कर 25,694.95 पर बंद हुआ था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

