scorecardresearch
 

US शटडाउन पर आई बड़ी खबर, फिर रॉकेट बन गए सेंसेक्स-निफ्टी, धुंआधार तेजी

US Impact On Stock Market: शेयर बाजार में बुधवार को भी जोरदार तेजी का सिलसिला जारी है. बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स ओपन होने के साथ ही एक बार फिर से 84000 का स्तर पार कर गया है, तो निफ्टी में भी धुंआधार तेजी देखने को मिल रही है.

Advertisement
X
शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत (Photo: AI Generated)
शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत (Photo: AI Generated)

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी (Stock Market Zooms) देखने को मिली है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स खुलते ही रॉकेट बना नजर आया और 400 अंक से ज्यादा उछलकर कारोबार करता दिखा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 100 अंक से ज्यादा की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था. बाजार में ये तेजी अमेरिका से आ रही खबरों के बाद देखने को मिली, जिनमें कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे लंबा US Shutdown अब खत्म होने वाला है. 

आज ऐसे खुले दोनों इंडेक्स 
शेयर मार्केट (Share Market) की ओपनिंग पर बीएसई का सेंसेक्स अपनी ओपनिंग के साथ ही 84,000 का लेवल एक बार फिर पार कर दिया. इसने अपने पिछले बंद 83,871 की तुलना में रफ्तार पकड़ते हुए 84,238 पर ट्रेडिंग शुरू की. इसके बाद इसकी शुरुआती तेजी कुछ ही मिनटों में और भी तेज हो गई और BSE Sensex 450 अंक के आसपास चढ़कर 84,342 पर कारोबार करता नजर आया. 

सेंसेक्स की तरह ही एनएसई का निफ्टी इंडेक्स भी अपने पिछले कारोबारी बंद 25,694 के मुकाबले 25,834.30 के स्तर पर खुला और फिर और चढ़कर 25,800 के पार निकल गया. 

सम्बंधित ख़बरें

US Top 10 Shutdown
अमेरिका में 41 दिन बाद खत्म होगा शटडाउन, देखें US Top-10 
US Aircraft Carrier Strike Group USS Gerald R. Ford enter into Latin American Waters
वेनेजुएला पर धावा बोलने वाले हैं ट्रंप? लैटिन अमेरिकन जलक्षेत्र में की एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती 
Sergio Gor, the new US ambassador to India, described his meeting with PM Modi last month as a wonderful experience
'इंडिया इसीलिए इंक्रेडिबल है...', PM मोदी के आतिथ्य से गदगद सर्जियो गोर भारत आने को उत्सुक 
PM Modi and Donald Trump
America से आई खुशखबरी! 
US-China
Trump का यू-टर्न, China के सामने अमेरिका का सरेंडर 

मंगलवार को भागे थे सेंसेक्स-निफ्टी
शेयर मार्केट में बीते कारोबारी दिन भी जबर्दस्त तेजी देखने को मिली थी. सेंसेक्स इंडेक्स 83,671.52 पर ओपन होने के बाद 335.97 अंक चढ़कर 83,871.32 पर बंद हुआ था. तो वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी इंडेक्स 25,617 पर खुलने के बाद जोरदार छलांग लगाते हुए कारोबार के दौरान 25,715 तक गया और अंत में 120.60 अंक चढ़कर 25,694.95 पर बंद हुआ था.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement