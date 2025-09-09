scorecardresearch
 

अमेरिका... जापान से हांगकांग तक बहार, क्या छलांग लगाएगा भारतीय शेयर बाजार?

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हो सकती है, अमेरिका से लेकर एशिया तक ग्लोबल बाजारों से सेंसेक्स-निफ्टी के लिए पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं.

Advertisement
X
एशियाई बाजारों में तेजी भारतीय शेयर बाजार के पॉजिटिव (File Photo: ITGD)
एशियाई बाजारों में तेजी भारतीय शेयर बाजार के पॉजिटिव (File Photo: ITGD)

अमेरिका से लेकर जापान तक और हांगकांग से लेकर साउथ कोरिया तक के शेयर बाजारों में हरियाली नजर आई है. ऐसे में भारतीय शेयर बाजार के लिए भी ये सकारात्मक संकेत हैं और सेंसेक्स-निफ्टी की शुरुआत मंगलवार को तेजी के साथ हो सकती है. गिफ्ट निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा था. इससे पहले बीते कारोबारी दिन सोमवार को दोनों इंडेक्स ने जोरदार शुरुआत की थी, लेकिन मार्केट क्लोज होते-होते इसकी रफ्तार धीमी पड़ी थी. एक्सपर्ट भी उम्मीद जता रहे हैं कि जीएसटी कट को लेकर लिए गए मोदी सरकार के फैसलों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा पॉलिसी रेट में कटौती से बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव दिख रहा है. 

ग्लोबल संकेत तेजी के पक्ष में
ग्लोबल मार्केट्स से मिल रहे पॉजिटिव संकेतों पर नजर डालें, तो एशियाई बाजारों में ओपनिंग के साथ ही तेजी का सिलसिला जारी है. जापान का निक्केई सोमवार को तूफानी रफ्तार से भागते हुए जोरदार बढ़त लेकर बंद हुआ था और मंगलवार को भी ये 90 अंक की उछाल के साथ 43,732.80 पर कारोबार कर रहा था. हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स तो 1 फीसदी से ज्यादा उछल गया और 280 अंकों की तेजी लेकर 25,910.50 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया.  इसके अलावा फ्रांसीसी स्टॉक इंडेक्स सीएसी 60 अंकों की उछाल के साथ, जबकि साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 50 अकों की तेजी लेकर 3254 पर कारोबार कर रहा था. 

हरे निशान पर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार
एक नजर सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में हुए कारोबार पर डालें, तो डाउ जोंस से लेकर नास्डैक इंडेक्स तक ग्रीन जोन में बंद हुए थे. डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 114 अंकों की तेजी लेकर 45,514.95 के लेवल पर क्लोज हुआ था, तो पूरे कारोबारदिन की तेजी के बाद एसएंडपी-500 इंडेक्स बढ़त के साथ 6495.15 और नास्डैक ने करीब 100 अंक चढ़कर 21,798.70 पर कारोबार खत्म किया था. 

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Crash
कौन-सी साजिश? धड़ाधड़ आईं ये 4 अच्छी खबरें... फिर भी ठंडा पड़ा है शेयर बाजार  
Among technical indicators, the stock is trading above its 5-, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150- and 200-day simple moving averages (SMAs).
आज क्‍यों नहीं चला बाजार? ये 2 बड़े कारण... सेंसेक्‍स 80 चढ़ा, इन स्‍टॉक में 15% की तेजी 
Ranbir Kapoor Prime Focus
5 साल में चार गुना पैसा... अब दो दिन से शेयर में अपर सर्किट, रणबीर कपूर ने लगाए हैं करोड़ों रुपये  
Stock market surge
ट्रंप का सॉफ्ट टोन... GST कट का इम्पैक्ट, तूफानी तेजी के साथ शेयर बाजार की शुरुआत 
indian share market green zone
Indian शेयर बाजार को मिल रहे ऐसे Strong Signals 
Advertisement

सोमवार को ऐसी थी सेंसेक्स-निफ्टी की चाल
बीते कारोबार दिन भारतीय बाजार की अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन आखिरी कारोबारी घंटे में सेंसेक्स-निफ्टी ने शुरुआती तेजी गवां दी थी. अपने पिछले बंद 80,710.76 की तुलना में उछलकर सेंसेक्स 80,904.40 पर खुला था और कारोबार के दौरान 81,171.38 तक उछला था, लेकिन अंत में ये महज 76.54 अंकों की तेजी के साथ 80,787.30 पर बंद हुआ था.

निफ्टी 24,741 के अपने पिछले बंद के मुकाबले उछलकर 24,802 पर ओपन होने के बाद 24,885.50 तक पहुंचा था, लेकिन सेंसेक्स की तरह ही ये भी अंत में सिर्फ 32.15 अंक की तेजी के साथ 24,773.15 पर बंद हुआ था. 

क्या कह रहे एक्सपर्ट? 
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि ग्लोबल ट्रेड वॉर और अमेरिका के कमजोर जीडीपी आंकड़ों को लेकर जारी चिंताओं के बीच निवेशकों का ध्यान फेड की आगामी ब्याज दर के फैसले पर है. उन्होंने कहा कि बाजार के सकारात्मक रुख बनाए रखने की उम्मीद है. कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च के हेड श्रीकांत चौहान के मुताबिक, शॉर्टटर्म मार्केट आउटलुक अस्थिर बना रहेगा, लेकिन निफ्टी सेंकेस् के 24,900/81,200 के स्तर को पार करने के बाद ही नई तेजी संभव है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement