टैरिफ टेंशन के बीच ये चीजें भारत से ही खरीदेगा अमेरिका, ट्रंप के पास नहीं है दूसरा ऑप्शन!

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ थोपा है, जिस कारण भारत के टेक्सटाइल से लेकर सी फूड सेक्टर्स तक प्रभावित हुए हैं. सूरत, नोएडा और तिरुपुर जैसे जगहों पर तो कुछ कंपनियों ने प्रोडक्शन भी रोक दिया. एक्सपर्ट्स यहां तक अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ से भारत की ग्रोथ में 0.3 से 0.5 फीसदी तक का असर पड़ सकता है. साथ ही भारत का 70 फीसदी यानी 55 अरब डॉलर तक का अमेरिकी निर्यात कम हो सकता है.
हालांकि इन सभी चीजों के बीच, अमेरिका भारत से कुछ वस्तुओं की खरीदारी जमकर करने वाला है, क्योंकि अमेरिका के पास भारत से खरीदने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता. अगर अमेरिका भारत के अलावा, अन्य जगहों से ये चीजें खरीदता है तो उसे इम्पोर्ट करने में ज्यादा लागत चुकानी पड़ेगी. साथ ही अमेरिकी जरूरत के हिसाब से सस्ते में कोई दूसरा देश इन वस्तुओं की आपूर्ति भी नहीं कर सकता है.
शायद यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन चीजों पर टैरिफ नहीं लगाया है या सिर्फ 25% का बेसिक टैरिफ ही रखा है. अभी भी ये चीजें अमेरिका के लिए पहले की तरह ही एक्सपोर्ट हो रही हैं.
किन चीजों को टैरिफ से मिली है छूट?
अमेरिका ने भारत के जिन उत्पादों को टैरिफ से छूट दे रखा है, उनमें फॉर्मा सेक्टर्स (दवाएं और उपकरण), इलेक्ट्रॉनिक्स (स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स), अतिरिक्त ऊर्जा और नवीकरणीय उत्पाद जैसे पेट्रोलियम आदि टैरिफ से मुक्त हैं. वहीं कुछ उत्पादों पर सिर्फ 25 फीसदी ही टैरिफ लागू किया गया है, जिसमें लोहे-सीसे, एल्यूमिनियम, तांबे और उनके आउटपुट आदि शामिल हैं.
अमेरिका क्यों नहीं लगा रहा इन चीजों पर टैरिफ?