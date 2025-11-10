'टैरिफ से हर अमेरिकी को $2000', Trump का बड़ा वादा, बोले- जो इसके खिलाफ, वो मूर्ख...

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर टैरिफ के फायदे गिनाए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट (Social Media) में उन्होंने कहा है कि अमेरिका उनके नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और US Tariff की आलोचना करने वालों को 'मूर्ख' करार दिया है. इसके साथ ही उन्होंने टैरिफ रेवेन्यू से लगभग हर अमेरिकी को डिविडेंड के रूप में 2000 डॉलर देने का वादा भी किया.

टैरिफ के गिनाए फायदे, आलोचकों पर निशाना

दुनिया को अपने टैरिफ से डराने वाले डोनाल्ड ट्रंप इसके अमेरिका को होने वाले फायदे लगातार गिना रहे हैं. उन्होंने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर नए पोस्ट में अपनी व्यापार नीति का प्रचार किया और दावा किया कि उनके नेतृत्व में अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित देश है, जिसमें रिकॉर्ड स्टॉक वैल्यू, हाई 401(K) बैलेंस और कारखानों में हर जगह बढ़ोतरी हो रही है.

Donald Trump ने टैरिफ का अमेरिका की आर्थिक मजबूती के प्रमुख कारक के रूप में इस्तेमाल करते हुए बचाव किया. इसके साथ ही उन्होंने इसके खिलाफ रहने वाले लोगों और टैरिफ की आलोचना करने वालों पर भी निशाना साधा. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'जो लोग टैरिफ के खिलाफ हैं, वे मूर्ख हैं!' अमेरिकी राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि टैरिफ ने निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया है.

'हर अमेरिका को मिलेंगे 2000 डॉलर'

टैरिफ के आलोचकों को मूर्ख करार देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में एक बड़ा वादा करते हुए कहा कि US Tariff Revenue से लगभग सभी अमेरिकियों (हाई इनकम वाले लोगों को छोड़कर) को टैरिफ डिविडेंड के हिस्से के रूप में 2,000 डॉलर का पेमेंट किया जाएगा. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि पेमेंट कैसे और कब होगा.

टैरिफ से खरबों आ रहे, कर्ज कम करेंगे

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि,'टैरिफ से आ रहे रेवेन्यू से अमेरिका को खरबों डॉलर की इनकम हो रही है और इसका उपयोग अमेरिका पर मौजूद राष्ट्रीय ऋण का भुगतान शुरू करने के लिए भी किया जा सकता है, जो अब 37 ट्रिलियन डॉलर हो गया है.' Tariff को लेकर ट्रंप का ये ताजा दावा ऐसे समय में किया गया है, जबकि उनका ये टैरिफ प्रोग्राम कानूनी अनिश्चितता का सामना कर रहा है.

गौरतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर खूब बहस हुई थी. करीब ढाई घंटे चली सुनवाई में जजों ने टैरिफ की वैधता पर सवाल उठाए थे. चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने तो अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉअर से यहां तक कह दिया था कि टैरिफ अमेरिकियों पर टैक्स लगाने के समान है, अमेरिकी संविधान के अनुसार, टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है.

