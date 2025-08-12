टैरिफ की आड़ में सोयाबीन बेचने लगे डोनाल्ड ट्रंप... अब सबसे बड़े 'दुश्मन' से बोले- 'खरीद लो...'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) जहां भारत को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं, तो वहीं चीन पर अचानक उनके तेवर नरम पड़ रहे हैं. ट्रंप टैरिफ की शुरुआत के बाद से ही US-China Trade War चरम पर पहुंच गया था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच ट्रेड टेंशन कम होती जा रही है. इस बीच ट्रंप की ओर से ड्रैगन को टैरिफ (China Tariff) लागू किए जाने की डेडलाइन में 90 दिनों की मोहलत दे दी गई है. लेकिन एक और खास बात ये है कि टैरिफ में राहत की आड़ में अमेरिकी राष्ट्रपति चीन से अमेरिकी सोयाबीन खरीदने की गुहार भी लगा रहे हैं.

चीन को फिर दी 90 दिन की राहत

सबसे पहले बात करते हैं Donald Trump की ओर से चीन को दी गई राहत के बारे में, तो बता दें कि सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से जारी व्यापारिक तनाव (US China Trade Tension) के बीच टैरिफ लागू करने की समय सीमा को अगले 90 दिनों तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है. इससे पहले 2 अप्रैल को जब ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाने शुरुआत की थी, तो इसके बाद लंबी टेंशन के बाद मई में जिनेवा में हुई ट्रेड वार्ता के इसे 90 दिनों के लिए टाला गया था और अब एक बार फिर चीन के लिए ये डेडलाइन 90 दिन बढ़ गई है.

12 अगस्त को खत्म होने वाली थी डेडलाइन

Trump द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के लागू करने के लिए दी गई छूट 12 अगस्त को खत्म होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उसे एक बार फिर बड़ी राहत ट्रंप की ओर से दे दी गई है. अगर ये डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाती, तो अमेरिकी टैरिफ चीन से आने वाले सामानों पर अप्रैल में लगाए गए हाई लेवल पर पहुंच जाते. बता दें जिनेवा बैठक के बाद अमेरिका ने चीनी सामानों पर टैरिफ घटाकर 30%, जबकि चीन की ओर से अमेरिकी उत्पादों पर इसे 10% कर दिया था. इसके अलावा चीन ने दुर्लभ धातु (Rare Earth Magnets) के निर्यात को फिर शुरू किया था. यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि अमेरिका ने शुरुआत में चीनी आयात पर टैरिफ को बढ़ाकर 145% तक कर दिया था.

China से सोयाबीन खरीदने की गुहार

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को चीन को टैरिफ डेडलाइन में 90 दिन की और राहत देने के साथ ही ड्रैगन से गुहार लगाई है कि वो अमेरिकी सोयाबीन की खरीद को बढ़ाए. Trump ने US Soyabeen की खरीद बढ़ाने के पीछे उद्देश्य अमेरिका के साथ चीन के व्यापार घाटे को दूर करने का एक तरीका बताया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस संबंध में एक पोस्ट करते हुए लिखा है, 'चीन सोयाबीन की कमी को लेकर चिंतित है, हमारे किसान सबसे ज्यादा उपज वाले सोयाबीन का प्रोडक्शन करते हैं. ऐसे में मुझे उम्मीद है कि चीन जल्दी अपने अमेरिकी सोयाबीन के ऑर्डर को बढ़ाकर चार गुना कर देगा.' US President ने आगे कहा कि चीन का यह कदम अमेरिका के साथ उसके व्यापार घाटे को काफी हद तक कम करने वाला होगा. पोस्ट के अंत में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (China President Xi Jinping) को 'थैंक्यू' भी बोला.

पहले बनाया टारगेट, अब नरमी क्यों?

चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका के निशाने पर सबसे आगे रहा है. टैरिफ वॉर (Tariff War) की शुरुआत के बाद भी ट्रंप ने चीन पर ताबड़तोड़ टैरिफ बढ़ोतरी की थी. लेकिन अब ये नरमी क्यों? इसके पीछे कई वजह हैं, समझने के लिए जान लें, कि का जबाव अब वो चुप क्यों है? इसकी कई वजह हैं, एक ये है कि ऐपल, टेस्ला समेत कई दिग्गज अमेरिकी कंपनियां चीन में अपने प्रोडक्शन पर निर्भर हैं. इसके अलावा चीन दुनिया की 90% से ज्यादा Rare Earth Metals पर नियंत्रण रखता है. बीते दिनों चीन ने इसे रोका तो अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो से लेकर डिफेंस प्रोडक्शन पर भी इसका असर दिखा.

