ट्रंप के 100% टैरिफ से बाहर हो सकती हैं ये दवाएं, फार्मा सेक्टर के लिए US से आई गुड न्यूज

अमेरिका से गुरुवार को एक गुड न्यूज आई है. तमाम रिपोर्ट्स में ऐसा संकेत दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ ऐलान से जेनेरिक दवाओं को दूर रख सकते हैं. US में बिकने वाली ज्यादातर दवाओं पर शुल्क लगाने के मुद्दे पर महीनों की बहस के बाद, ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह विदेशी देशों से आने वाली जेनेरिक दवाओं पर शुल्क लगाने की योजना नहीं बना रहा है. बता दें ये भारत के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि देश से भारी मात्रा में ऐसे दवाओं का निर्यात अमेरिका को किया जाता है. इसके साथ ही इन रिपोर्ट्स के बाद फार्मा स्टॉक्स भी फोकस में हैं.

जेनेरिक दवाओं रह सकती हैं टैरिफ से दूर!

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक ताजा रिपोर्ट में ऐसे संकेत दिए हैं कि ट्रंप प्रशासन आने वाले हफ्तों में फार्मा टैरिफ को लेकर अपने रुख में बदलाव कर सकता है. इसमें कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ से अलग रख सकता है. बता दें कि ट्रंप द्वारा ब्रांडेड और पेटेंटेड विदेशी फार्मा प्रोडक्ट्स 100% टैरिफ लगाए जाने के ऐलान के बाद से ही जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ को लेकर काफी आशंकाएं और अटकलें चल रही हैं. रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में कारोबार के दौरान फार्मा स्टॉक्स में हरियाली भी देखने को मिल रही है.

ट्रंप ने भी नहीं किया था जेनेरिक दवाओं का जिक्र

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन, 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा-232 के तहत (राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों से संबंधित) टैरिफ का इस्तेमाल करते हुए कई दवा उत्पादों पर शुल्क लगाने का ऐलान किया था. ये 100% टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ. खास बात ये है कि ट्रंप ने अपने इस ऐलान में जेनेरिक दवाओं का जिक्र नहीं किया था. ट्रंप ने अंततः शुल्क लगाने में देरी की, क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि इससे दवा कंपनियों के साथ और बातचीत हो सकेगी.

भारत के लिए क्यों है जरूरी?

अमेरिका से आई ये खबर भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका में भारतीय जेनेरिक दवाओं की तगड़ी डिमांड है. एक प्रमुख निर्यात बाजार होने के चलते भारत से जेनेरिक दवाओं के निर्यात में 40% से ज्यादा का हिस्सा अमेरिका को ही जाता है. भारत के साथ ही अमेरिका ऐसी दवाओं के लिए चीन पर भी निर्भर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चीनी निर्भरता को कम करने के संकेत लगातार देते रहे हैं.

फार्मा शेयरों पर दिखने लगा असर

अमेरिका से आई जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ से छूट की खबरों का असर फार्मा शेयरों पर दिखाई भी देने लगा है. भारतीय शेयर बाजार में कारोबार के दौरान इस सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों के स्टॉक्स ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे हैं. सनफार्मा शेयर उछाल के साथ 1637 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सिप्ला शेयर 1.10% की तेजी लेकर 1511 रुपये और ल्यूपिन शेयर 3.59% उछलकर 1974 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

