Tariff से दुनिया को डराने वाले ट्रंप... जमकर कर रहे खरीदारी, यहां लगाए ₹727 करोड़

Donald Trump ने बीते कुछ महीनों में जहां दुनिया के तमाम देशों पर बड़ा टैरिफ अटैक किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जमकर खरीदारी भी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने 727 करोड़ रुपये से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त से अक्टूबर के बीच जमकर खरीदे बॉन्ड (File Photo: Reuters)
डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त से अक्टूबर के बीच जमकर खरीदे बॉन्ड (File Photo: Reuters)

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने टैरिफ से दुनियाभर के तमाम देशों को डराया है और ट्रेड वॉर (Trade War) की स्थिति पैदा कर दी. लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति एक बड़े बिजनेसमैन (Businessman Donald Trump ) भी हैं और वे अपनी निवेश योजनाओं पर पूरा फोकस रखते हैं. इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सका है कि ट्रंप ने महज 36 दिन में ही उन्होंने 82 मिलियन डॉलर (करीब 727 करोड़ रुपये से ज्यादा) का निवेश करे हुए बॉन्ड की बड़ी खरीदारी की है. 

28 अगस्त से 2 अक्टूबर तक खरीदारी
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त महीने में बॉन्ड शॉपिंग शुरू की थी और अक्टूबर की शुरुआत तक 82 मिलियन डॉलर (7,27,25,39,000 रुपये) के बॉन्ड खरीदे लिए थे. खुलासे से पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ये खरीदारी बीते 28 अगस्त 2025 से 2 अक्टूबर के बीच की गई. बताया गया है कि उन्होंने 175 से अधिक वित्तीय खरीदारी की हैं, जिनमें कॉर्पोरेट और म्यूनिसिपल बांड शामिल हैं. 

डॉक्युमेंट्स से हुआ बड़ा खुलासा 
अमेरिकी सरकारी नैतिकता कार्यालय द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों से ये खुलासा हुआ है कि ट्रंप की ये खरीदारी उन सेक्टर्स में व्यापक निवेश रणनीति (Trump Investment Strategy) का हिस्सा थी, जिन्हें उनके प्रशासन में लागू की गई पॉलिसीज से लाभ मिला है, इनमें फाइनेंशियल डिरेगुलेशन या वित्तीय विनियमन के साथ ही प्रौद्योगिकी विस्तार शामिल हैं.

1978 के सरकारी नैतिकता अधिनियम के तहत दायर किए गए दस्तावेजों में सटीक लेन-देन राशि का पूरा खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी लिमिट तय है, जिससे पता चलता है कि बांड खरीद का अधिकतम कुल मूल्य 337 मिलियन डॉलर (करीब 2988 करोड़ रुपये से ज्यादा) हो सकता है.

ट्रंप की शॉपिंग में क्या-क्या शामिल? 
रिपोर्ट की मानें, तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई खरीदारी में अधिकांश परिसंपत्तियों में नगर पालिकाओं, राज्यों, काउंटियों, जिलों और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा जारी बांड शामिल हैं. वहीं कॉर्पोरेट बांड अधिग्रहण में टॉप पर प्रौद्योगिकी, वित्त और रिटेल कंपियों में निवेश किया गया है. 

अधिग्रहित कॉर्पोरेट बॉन्ड में ब्रॉडकॉम, क्वालकॉम, मेटा प्लेटफॉर्म्स, होम डिपो, सीवीएस हेल्थ, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली और जेपी मॉर्गन चेज के बॉन्ड शामिल हैं. ये खरीदारी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक के सबसे बड़े निवेशों में एक है. 

व्हाइट हाउस का टिप्पणी से इनकार
राष्ट्रपति ट्रंप की इस खरीदारी को लेकर व्हाइट हाउस (US White House) ने अब तक अनुरोधों पर कोई जवाब नहीं दिया. हालांकि, अधिकारियों का ये कहना है कि ट्रंप के निवेश का प्रबंधन एक थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति या उनके परिवार की कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है.

रॉयटर्स की कैलकुलेशन के मुताबिक, Donald Trump के जून में किए गए सालाना वित्तीय खुलासे से पता चला है कि रियल एस्टेट में बड़े खिलाड़ी रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2024 में क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स, गोल्फ प्रॉपर्टीज, लाइसेंसिंग डील्स और अन्य उपक्रमों से 600 मिलियन डॉलर (करीब 5321 करोड़ रुपये) से अधिक की कमाई की, जिससे उनकी कुल संपत्ति (Donald Trump Networth) कम से कम 1.6 अरब डॉलर हो गई है. 

