scorecardresearch
 

Tilak Verma Net Worth: पहले IPL में धमाल... अब एशिया कप में कमाल, जीत के 'हीरो' बने तिलक वर्मा इतनी संपत्ति के मालिक!

Team India ने Asia Cup 2025 में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीत ली है और फाइनल मैच में मिडिल ऑर्डर बैटर तिलक वर्मा 'हीरो' बनकर उभरे. क्रिकेट पिच पर धमाल मचाने के साथ ही तिलक कमाई के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं.

Advertisement
X
क्रिकेट की पिच पर धमाल मचाने वाले तिलक वर्मा कमाई में भी आगे (Photo: Reuters)
क्रिकेट की पिच पर धमाल मचाने वाले तिलक वर्मा कमाई में भी आगे (Photo: Reuters)

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. दिलचस्प फाइनल मुकाबले में भारत के धुरंधरों ने पाकिस्तानी टीम को धूल चटाते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की. भारतीय क्रिकेट टीम ने 9वीं बार एशिया कप हासिल किया है. फाइनल मैच में मिडिल ऑर्डर बैटर तिलक वर्मा (Tilak Verma) जीत के 'हीरो' रहे, जिन्होंने मैदान पर कदम रखने के बाद अपने बल्ले से पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर पिटाई की और जीत दिलाकर ही लौटे.

कम समय में ही क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले तिलक वर्मा की नेटवर्थ के बारे में बात करें, तो उनके पास करोड़ों की संपत्ति (Tilak Verma Net Worth) है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तमाम फॉर्मेट में क्रिकेट से होने वाली इनकम का है, वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी वो कमाई करते हैं. 

तिलक वर्मा के पास करोड़ों संपत्ति 
तिलक वर्मा का जलवा आईपीएल में देखने को मिला था और अब एशिया कप में उन्होंने धमाल मचाया. क्रिकेट की पिच पर अपने बल्ले से रनों की बौछार करने वाले तिलक की कमाई भी तेज रफ्तार से बढ़ी है. 2022 में आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस से जुड़े तिलक अपनी दमदार परफॉर्मेंस के जरिए लगातार मुंबई फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहे. नेटवर्थ की बात करें, तो क्रिक ट्रैकर की रिपोर्ट के मुताबिक, तिलक वर्मा फरवरी 2025 तक अनुमानित 5 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक थे. हालांकि, इस साल में मार्च महीने में शुरू हुए आईपीएल सीजन के लिए उन्हें मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, ऐसे में उनकी संपत्ति में और भी उछाल आया.

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Sharma and Shubman Gill
टीम इंडिया ने मना डाला AI सेलिब्रेशन, सूर्या-शुभमन ने खूब लिए मजे, ट्रॉफी भी... 
Tilak Varma, Gautam Gambhir
टेबल पीटते, PAK पर अंतिम प्रहार से पहले ही जोश...छा गया गंभीर का जुनूनी जश्न, VIDEO 
IND VS PAK
टूर्नामेंट में सिर्फ एक गेंद खेलकर छा गए रिंकू सिंह... विनिंग शॉट लगाकर लिखी भारत की विजय गाथा 
Tilak Varma
वर्मा के नाम रहा फाइनल में जीत का 'तिलक', भारत के आगे फिर पस्त हुआ PAK, कुलदीप भी छाए 
ICC latest Rankings
बैट‍िंग, बॉल‍िंग और ऑलरांउडर... भारत की ये 'त्र‍िमूर्त‍ि' ICC रैकिंग में नंबर 1, PAK का क्या हुआ?  
Advertisement

इसके अलावा BCCI कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें मिलने वाली सैलरी का भी नेटवर्थ में बड़ा हिस्सा है. दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने तिलक वर्मा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2024-2025 में सी-ग्रेड में शामिल किया है. इसके तहत उन्हें 1 करोड़ रुपये मिलते हैं, जबकि हर एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये, तो हर टी-20 फॉर्मेंट मैच के लिए 3 लाख रुपये की फीस मिलती है.

क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स के अलावा तिलक वर्मा ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी खूब पैसा छापते हैं. हालांकि, वे अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के शुरुआती दौर में हैं, लेकिन इसके बावजूद कई ब्रांड्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, तिलक एनर्जी ड्रिंक बूस्ट, SS, eBikeGo और Dream11 जैसे ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आ चुके हैं. 

हैदराबाद में आलीशान घर, कार कलेक्शन शानदार
बेहद ही कम समय में क्रिकेट जगत में अपनी बड़ी पहचान बनाने वाले तिलक वर्मा के पास हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा में आलीशान घर है. तो वहीं उनके कार कलेक्शन की बात करें, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें कुछ लग्जरी कारें शामिल हैं. तिलक के पास मर्सिडीज बेंज S-क्लास और एक BMW-7 सीरीज कार है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement