टाटा ग्रुप में सबकुछ ठीक नहीं है. आपस की लड़ाई सरकार तक पहुंच चुकी है, जिस कारण सबकी नजर टाटा ग्रुप में शुरू हुए कलह पर आकर टिक गई है. इसी समस्‍या की चर्चा टाटा ट्रस्ट्स के न्यासी बोर्ड की आज, 10 अक्टूबर, 2025 को बैठक में हो सकती है. यह बैठक कई दिनों से चल रहे आंतरिक मतभेदों के बाद हो रही है और रतन एन. टाटा की पहली पुण्यतिथि के ठीक एक दिन बाद हो रही है.

मंनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में ज्‍यादा शांत माहौल में होने की संभावना है, क्‍योंकि ट्रस्टियों के एक गुट, जो कथित तौर पर चेयरमैन नोएल टाटा से असहमत थे, को बोला गया है कि वे ट्रस्‍टों को सही तरीके से चलाने के लिए सहयोग करें. टाटा ट्रस्ट्स की टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी, टाटा संस में सामूहिक रूप से 66% हिस्सेदारी है.

उम्‍मीद की जा रही है कि टाटा ट्रस्‍ट के बीच विवाद जल्‍द से जल्‍द सुलझ सकता है. वहीं बोर्ड से उम्‍मीद की जाती है कि वह तात्कालिक शासन या बोर्ड प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दों के बजाय स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं के लिए धन आवंटन पर फोकस करेगा.

बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्‍या है?

रिपोर्ट के अनुसार एजेंडे की खास बात नए स्‍वास्‍थ्‍य सेवा फंडिंग प्रपोजल को मंजूरी देना है. टाटा संस के बोर्ड के स्‍ट्रक्‍चर में बदलाव या नॉमिनेटेड डायरेक्‍टर्स को बदलने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है. टाटा ट्रस्ट के समक्ष टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट के नॉमिनेटेड डायरेक्‍टर्स वेणु श्रीनिवासन की बोर्ड स्थिति पर पुनर्विचार या समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

---- समाप्त ----