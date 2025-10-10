scorecardresearch
 

क्‍या खत्‍म होगी Tata Trust के बोडरूम की कलह? आज डायरेक्‍टर्स की बैठक में बड़ा फैसला

टाटा ट्रस्‍ट के बोडरूम की लड़ाई को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है, क्‍योंकि आज डायरेक्‍टर्स की बैठक होने वाली है. इस बैठक में लड़ाई को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है.

Advertisement
X
टाटा ट्रस्‍ट के बोर्ड मेंबर्स की बैठक आज. (Photo: File/ITG)
टाटा ट्रस्‍ट के बोर्ड मेंबर्स की बैठक आज. (Photo: File/ITG)

टाटा ग्रुप में सबकुछ ठीक नहीं है. आपस की लड़ाई सरकार तक पहुंच चुकी है, जिस कारण सबकी नजर टाटा ग्रुप में शुरू हुए कलह पर आकर टिक गई है. इसी समस्‍या की चर्चा टाटा ट्रस्ट्स के न्यासी बोर्ड की आज, 10 अक्टूबर, 2025 को बैठक में हो सकती है. यह बैठक कई दिनों से चल रहे आंतरिक मतभेदों के बाद हो रही है और रतन एन. टाटा की पहली पुण्यतिथि के ठीक एक दिन बाद हो रही है. 

मंनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में ज्‍यादा शांत माहौल में होने की संभावना है, क्‍योंकि ट्रस्टियों के एक गुट, जो कथित तौर पर चेयरमैन नोएल टाटा से असहमत थे, को बोला गया है कि वे ट्रस्‍टों को सही तरीके से चलाने के लिए सहयोग करें. टाटा ट्रस्ट्स की टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी, टाटा संस में सामूहिक रूप से 66% हिस्सेदारी है. 

उम्‍मीद की जा रही है कि टाटा ट्रस्‍ट के बीच विवाद जल्‍द से जल्‍द सुलझ सकता है. वहीं बोर्ड से उम्‍मीद की जाती है कि वह तात्कालिक शासन या बोर्ड प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दों के बजाय स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं के लिए धन आवंटन पर फोकस करेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Ratan Tata Friend Shantanu Naidu
कहां हैं रतन टाटा के सबसे करीबी शांतनु? निधन पर कहा था- 'दोस्त छोड़ गए अकेले...'  
Ratan Tata Revenge Story
उड़ाया मजाक, कही अपमानजनक बात... फिर रतन टाटा ने ऐसे लिया था बदला 
Ratan Tata Death Anniversary 2025
ऐसे थे रतन टाटा... जिस बिजनेस को छुआ सोना बनाया, 10 पॉइंट में जानें पूरा जीवन 
IBM Lay Off
114 साल पुरानी कंपनी में तगड़ी छंटनी, झटके में निकाले गए 8000 कर्मचारी!  
Ratan Tata Last Will
'सवाल उठाने वाले होंगे बाहर...', रतन टाटा की आखिरी वसीयत, जानिए किसे क्या मिला? 

बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्‍या है? 
रिपोर्ट के अनुसार एजेंडे की खास बात नए स्‍वास्‍थ्‍य सेवा फंडिंग प्रपोजल को मंजूरी देना है. टाटा संस के बोर्ड के स्‍ट्रक्‍चर में बदलाव या नॉमिनेटेड डायरेक्‍टर्स को बदलने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है. टाटा ट्रस्ट के समक्ष टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट के नॉमिनेटेड डायरेक्‍टर्स वेणु श्रीनिवासन की बोर्ड स्थिति पर पुनर्विचार या समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement