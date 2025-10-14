Tata Motors के शेयर आज ट्रेडिंग ऐप्‍स पर 40 फीसदी तक की गिरावट दिखा रहे हैं, क्‍योंकि टाटा ग्रुप की ये दिग्‍गज कंपनी का डीमर्जर हो चुका है. टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्‍हीकल और कमर्शियल व्‍हीकल दोनों को अलग कर दिया है. कंपनी के दो हिस्‍सों में बंटने के कारण शेयरों का विभाजन 1:1 के अनुपात में हुआ है.

1 के बदले 1 अनुपात में शेयरों का बंटवारा होने के कारण टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्‍हीकल के शेयर 40 फीसदी डाउन दिखा रहे हैं, जो शेयरों के प्राइस के हिसाब से एडजस्‍ट हुए हैं, यह कोई गिरावट नहीं है. टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्‍हीकल अलग होने के कारण नई कंपनी का नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड होगा.

NSE पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्‍हीकल लिमिटेड के शेयर 400 रुपये के भाव पर लिस्‍ट हुए, जबकि BSE पर इसका ओपनिंग प्राइस 399 रुपये रहा. यह भाव एक स्‍पेशल प्राइस डिस्‍कवरी सिस्‍टम के जरिए तय किया गया. हालांकि लिस्टिंग के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के शेयर 2% फिसलकर 391.35 रुपये तक आ गए थे.

14 अक्‍टूबर था रिकॉर्ड डेट

टाटा मोटर्स कंपनी ने डीमर्जर के लिए इस महीने की शुरुआत में 14 अक्‍टूबर को रिकॉर्ड डेट तय किया गया था. इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास इस डेट पर टाटा मोटर्स के शेयर होंगे, वे डीमर्जर के बाद दोनों कंपनियों में शेयर पा सकते हैं.

कंपनी ने क्‍यों किया डीमर्जर

पिछले साल अगस्‍त में अपने कमर्शियल व्‍हीकल और पैसेंजर्स व्‍हीकल बिजनेस को अलग-अलग लिस्‍टेड कंपनियों में बांटने का फैसला किया था. इस कदम का उद्देश्‍य दोनों बिजनेस पर अलग-अलग फोकस करना, कैप‍िटल का अच्‍छी तरीके से उपयोग करना और फ्यूचर की ग्रोथ के अवसरों का लाभ उठाना है. बंटवारे के बाद पैसेंजर व्हीकल इकाई का नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPVL) और कमर्शियल व्हीकल इकाई टाटा मोटर्स Tata Motors (TML) नाम होगा. कमर्शियल व्हीकल यूनिट टाटा मोटर्स Tata Motors (TML) नवंबर में मार्केट में लिस्‍ट होगी.

SBI सिक्योरिटीज को उम्मीद थी कि मौजूदा यूनिट टाटा मोटर्स के शेयर विभाजन (Tata Motors Demerger) के बाद 285-384 रुपये के दायरे में लिस्‍ट होंगे. ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कोई भी संभावित बढ़त JLR के कारोबार में सुधार और लाभप्रदता में सुधार पर निर्भर करेगी, क्योंकि यात्री वाहन शाखा वैश्विक यात्री वाहन उद्योग से जुड़ी हुई है.

