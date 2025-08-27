ट्रंप की निकल जाएगी हेकड़ी, बाबा रामदेव बोले- टैरिफ के जवाब में भारत करे ये 5 काम!

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ आज से लागू कर दिया है, जिसका मतलब है कि भारत का निर्यात बड़े स्‍तर पर प्रभावित हो सकता है. एक अनुमान के मुताबिक, एक्‍सपोर्ट में करीब 70 फीसदी की गिरावट आ सकती है. साथ ही 60.2 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित भी हो सकता है. इस बीच, आजतक से बातचीत करते हुए पतंजलि आयुर्वेदा के को-फाउंडर स्‍वामी रामदेव ने ट्रंप टैरिफ को फेल करने का मंत्र बताया है.

उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश में जाते हैं, वहां व्‍यापार को प्राथामिकता देते हैं. जबकि पहले हम व्‍यापार को प्राथमिकता कम देते थे. स्‍वामी रामदेव ने डोनाल्‍ड ट्रंप को खरी-खरी सुनाते हुए कहा, 'अबकी बार-ट्रंप सरकार' जैसे नारे दिए. सभी भारतीयों ने साथ दिया, लेकिन बहुत गलत व्‍यक्ति निकला.' उन्‍होंने कहा कि लेकिन कोई दिक्‍कत की बात नहीं है. सभी भारतीय में बहुत सामर्थ्‍य है. अगर आज हम सभी संकल्‍प लें कि स्‍वदेशी का इस्‍तेमाल करेंगे तो यह सभी विदेशी ताकतें नतमस्‍तक होंगी.

टैरिफ का प्रभाव बहुत कम

टैरिफ पर बोलते हुए उन्‍होंने बताया कि भारत क्‍या करे तो इसका प्रभावि‍त कम हो सकता है. हालांकि उससे पहले उन्‍होंने कहा कि मुझे पूरी उम्‍मीद है कि टैरिफ का असर ज्‍यादा समय तक नहीं रहने वाला है. यह कुछ समय तक ही है, जिसके बहुत ज्‍यादा असर पड़ने वाला नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका रास्‍ता तलाश लेंगे. उन्‍होंने टैरिफ से निपटने के लिए कुछ मंत्र भी सुझाए.

भारत को क्‍या करना चाहिए?

स्‍वामी रामदेव ने कहा कि भारत को खुलकर आना होगा और टैरिफ की क्षतिपूर्ति, अमेरिका से व्‍यापार कम करके और दूसरे देशों से व्‍यापार को बढ़ाकर करनी चाहिए. यह भारत के लिए आपदा में अवसर की तरह है. भारत में बहुत प्रतिभाएं हैं. भारत ऑटोमोबाइल से लेकर मैन्‍युफैक्‍चरिंग और टेक्‍नोलॉजी के मामले में ग्‍लोबल लीडर क्‍यों नहीं बन सकता है? हमे देसी प्रोडक्‍ट्स को प्रमोर्ट करना होगा और इसे अवसर के तौर पर देखना चाहिए. पहले चीन में भी बहुत बूरी स्थिति आई थी. वहां कंगाली आ चुकी थी, लेकिन अपने आर्थिक नीतियों में बदलाव के कारण वह बहुत आगे निकल चुका है. हमारे देश में भी बड़ी क्षमताएं हैं. हम भी चीन की तरह आगे बढ़ सकते हैं. स्‍वामी रामदेव ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से डरने की बात नहीं है. समय के साथ सबकुछ ठीक हो जाएगा. अभी अपने सभी प्रोडक्‍ट्स को प्राथमिकता देने की जरूरत है. स्‍वदेशी का पूरा इस्‍तेमाल होना चाहिए. उन्‍होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा कंज्‍युमर है. ऐसे में हमे अपने शक्ति का इस्‍तेमाल करना चाहिए. हमारे अंदर बहुत सामर्थ्‍य है. रामदेव ने आगे कहा कि भारत को मजबूती से जमीन पर उतरकर काम करना होगा. हमारे पास वैश्‍वक अवसर है. हम बाकी देशों तक पहुंच बढ़ा सकते हैं. हमे पूरे दमखम के साथ काम करना होगा.



