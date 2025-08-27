ट्रंप की निकल जाएगी हेकड़ी, बाबा रामदेव बोले- टैरिफ के जवाब में भारत करे ये 5 काम!

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ आज से लागू कर दिया है, जिसका मतलब है कि भारत का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है. एक अनुमान के मुताबिक, एक्सपोर्ट में करीब 70 फीसदी की गिरावट आ सकती है. साथ ही 60.2 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित भी हो सकता है. इस बीच, आजतक से बातचीत करते हुए पतंजलि आयुर्वेदा के को-फाउंडर स्वामी रामदेव ने ट्रंप टैरिफ को फेल करने का मंत्र बताया है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश में जाते हैं, वहां व्यापार को प्राथामिकता देते हैं. जबकि पहले हम व्यापार को प्राथमिकता कम देते थे. स्वामी रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप को खरी-खरी सुनाते हुए कहा, 'अबकी बार-ट्रंप सरकार' जैसे नारे दिए. सभी भारतीयों ने साथ दिया, लेकिन बहुत गलत व्यक्ति निकला.' उन्होंने कहा कि लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है. सभी भारतीय में बहुत सामर्थ्य है. अगर आज हम सभी संकल्प लें कि स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे तो यह सभी विदेशी ताकतें नतमस्तक होंगी.
टैरिफ का प्रभाव बहुत कम
टैरिफ पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि भारत क्या करे तो इसका प्रभावित कम हो सकता है. हालांकि उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि टैरिफ का असर ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है. यह कुछ समय तक ही है, जिसके बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका रास्ता तलाश लेंगे. उन्होंने टैरिफ से निपटने के लिए कुछ मंत्र भी सुझाए.
भारत को क्या करना चाहिए?