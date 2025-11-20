शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन तूफानी तेजी देखने को मिली है और दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex जहां 446 अंकों की उछाल लेकर क्लोज हुआ, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स (Nifty) भी दिनभर दौड़ लगाता हुआ नजर आया और अंत में 139 अंकों की तेजी लेकर बंद हुआ. इस बीच गुरुवार को शेयर मार्केट में तेजी के बीच 'Market Hero' साबित हुए शेयरों में Reliance, Bajaj और Mahindra जैसे बड़े नाम शामिल रहे.

Sensex ने छू लिया नया ऑल टाइम हाई

शेयर मार्केट (Share Market) में कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 85,186 की तुलना में चढ़कर 85,470 के स्तर पर ओपन हुआ था और फिर तूफानी तेजी लेकर BSE Sensex 85,801.70 के लेवल तक उछल गया. बता दें कि ये सेंसेक्स का 52 वीक का हाई लेवल भी है. मार्केट क्लोज होने पर ये 446.21 अंक की तेजी लेकर 85,632.68 पर बंद हुआ.

Nifty में भी जारी रही रफ्तार

बात एनएसई के निफ्टी इंडेक्स की करें, तो ये अपने पिछले बंद 26,052 के मुकाबले तेज उछाल लेकर 26,132.10 पर खुला था और फिर इसकी चाल भी सेंसेक्स के जैसी ही नजर आई. कारोबार के दौरान NSE Nifty ने भी 26,246.65 का लेवल छू लिया, जो इसका 52-वीक का उच्चतम स्तर है. हालांकि, अंत में ये 139.50 अकों की बढ़त के साथ 26,192 पर बंद हुआ.

क्या ये है बाजार में तेजी का कारण?

अचानक आई शेयर बाजार में इस तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, तो अमेरिका से लगातार आ रही India-US Trade Deal ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव खबरों का बाजार पर असर जारी है. ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि नवंबर के अंत तक इस समझौते पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है.

अन्य कारणों की बात करें, तो ग्लोबल मार्केट में तेजी का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है. एशियाई बाजारों में हरियाली के चलते भारतीय शेयर बाजार भी दौड़ लगाता नजर आया. बता दें कि Nvidia के शानदार नतीजों ने अमेरिकी मार्केट में रिकवरी मजबूत की, तो एशियाई बाजार भी भागते हुए नजर आए. भारतीय बाजार को सपोर्ट देने में विदेशी निवेशकों का भी हाथ रहा. दरअसल, बीते कारोबारी दिन बुधवार को विदेशी निवेशकों ने 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की शॉपिंग की थी, जिसने मार्केट इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट पर पॉजिटिव असर डाला.

ये 10 स्टॉक बने आज के 'हीरो'

बात करें शेयर बाजार में तेजी के बीच सबसे ज्यादा उछाल भरते हुए आज Stock Market Hero साबित हुए शेयरों के बारे में, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Bajaj Finance Share (2.28%), Bajaj Finserv Share (2.20%), Reliance Share (2.01%), HDFC Bank Share (1.42%) की तेजी लेकर बंद हुए.

इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल M&M Share (5.01%), Power India Share (3.47%), GlenMark Share (2.79%) और Gland Pharma Share (2.70%) की बढ़त लेकर बंद हुआ. स्मॉलकैप शेयरों में ASTEC Share (20%), तो AGIIL Share (12.50%) की तूफानी तेजी लेकर क्लोज हुआ.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

