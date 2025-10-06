scorecardresearch
 

अचानक शेयर बाजार में तूफानी तेजी... सेंसेक्स 81500 का पार, ये 10 स्टॉक बने रॉकेट

Stock Market Surge: शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शुरुआती कारोबार उतार-चढ़ाव भरा नजर आया. सुस्त शुरुआत करने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी अचानक तेज रफ्तार के साथ भागने लगे.

शेयर बाजार ने सुस्त शुरुआत के बाद पकड़ी तेज रफ्तार (Photo: AI Generated)

शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सुस्ती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई. सेंसेक्स-निफ्टी मामूली बढ़त के साथ ओपन हुए, लेकिन घंटेभर बाद ही इनकी चाल बदल गई और दोनों तेज रफ्तार के साथ भागने लगे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की छलांग लगाते हुए जहां 81,500 के स्तर के पार निकल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 100 अंक के आस-पास उछलकर कारोबार कर रहा था. बाजार में अचानक आई इस तेजी के बीच बजाज फाइनेंस और टीसीएस के साथ ही एक्सिस बैंक का शेयर लार्जकैप में सबसे तेज भागता नजर आया.

सुस्त शुरुआत, फिर बना रॉकेट
शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 81,207.17 के लेवल से मामूली बढ़त लेकर 81,274.79 पर खुला और फिर कुछ देर तक सुस्ती के साथ ही कारोबार करता रहा. लेकिन घंटेभर के कारोबार के बाद अचानक से इसकी चाल बदल गई और ये 300 अंक से ज्यादा उछलकर 81,357 पर जा पहुंचा. सेंसेक्स की तरह ही एनएसई का निफ्टी भी नजर आया. इसकी ओपनिंग अपने पिछले बंद 24,894.25 की तुलना में बढ़त के साथ 24,916.55 पर हुई और फिर ये तेज रफ्तार के साथ 24,989.95 पर जा पहुंचा. 

1379 शेयरों की जोरदार शुरुआत
मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बीच सोमवार को मार्केट ओपन होने के दौरान करीब 1379 कंपनियों के शेयरों ने बढ़त के साथ ग्रीन जोन में ट्रेड शुरू किया, जबकि 1096 कंपनियों के स्टॉक्स ने खराब ओपनिंग की और ये अपने पिछले बंद के मुकाबले गिरावट के साथ रेड जोन में खुले. 258 शेयरों की स्थिति में कोई चेंज देखने को नहीं मिला.

शुरुआती कारोबार में Max Healt, Apollo Hospitals, Shriram Finance, Axis Bank, Bajaj Finance और TCS के शेयर सबसे तेज भागने वाले स्टॉक्स में शामिल रहे, जबकि SBI Life Insurance, Tata Motors, Cipla और Asian Paints में गिरावट दर्ज की गई. 

सबसे तेज भागने वाले 10 स्टॉक 
कारोबार के दौरान सबसे तेज रफ्तार के साथ भागने वाले टॉप-10 स्टॉक के बारे में बात करें, तो खबर लिखे जाने तक लार्जकैप कंपनियों में शामिल बजाज फाइनेंस का शेयर (2%), एक्सिस बैंक स्टॉक (1.98%) और टीसीएस शेयर (1.70%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहे थे.

इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल फोर्टिस शेयर (6.95%), नायका शेयर (4.70%), डेल्हीवेरी (4.40%), एमक्योर फार्मा (3.50%) और Go-Digit Share (3.37%) चढ़कर ट्रेड कर रहा था. स्मॉलकैप कैटेगरी में शामिल ओरिएंट टेक (18%) और KIOCL Share (11.81%) की बढ़त में था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

