US मार्केट लाल... लेकिन एशियाई बाजार बमबम, भारत के लिए विदेशों से मिल रहे अच्छे सिग्नल

शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन तेजी के संकेत मिल रहे हैं. गिफ्ट निफ्टी के साथ ही जापान से लेकर हांगकांग तक ज्यादातर एशियाई बाजारों में शुरुआत से ही ग्रीन जोन में कारोबार हो रहा है.

शेयर बाजार में तेज शुरुआत के मिल रहे संकेत (Photo: AI)

भारतीय शेयर बाजार बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को मामूली घट-बढ़ के साथ बंद हुए थे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स महज 7.25 अंक गिरकर लेकर 80,710.76 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सिर्फ 6.70 अंक की बढ़त लेकर 24,741 पर क्लोज हुआ था. हालांकि, पूरे कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स-निफ्टी फायदे में रहे थे. वहीं बात करें सप्ताह के पहले दिन बाजार के मिल रहे ग्लोबल संकेतों की, तो एशियाई बाजारों में धुआंधार तेजी का असर भारत में भी देखने को मिल सकता है. वहीं अमेरिकी शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुए हैं.  

जापान से हांगकांग तक हरियाली 
भारत के लिए विदेशों से मिल रहे अच्छे संकेतों पर गौर करें, तो जापान से लेकर हांगकांग-साउथ कोरिया तक में हरियाली नजर आ रही है. जापान का निक्केई इंडेक्स 700 अंक से ज्यादा चढ़कर 43,700 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी 35 अंक की बढ़त लेते हुए 25,453.50 के लेवल पर दौड़ता दिखा. इसके अलावा साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी तेजी पकड़े हुए ग्रीन जोन में नजर आ रहा है और ये तेजी के साथ 3,206.34 पर ट्रेड कर रहा है. 

गिफ्ट निफ्टी ने भी दिए तेजी के संकेत 
बात गिफ्ट निफ्टी की करें, तो सोमवार को अपनी ओपनिंग के साथ ही ये इंडेक्स लगातार तेज रफ्तार से दौड़ता दिख रहा है, जो भारतीय शेयर बाजार में तेजी आने की ओर साफ इशारा कर रहा है. कारोबार की शुरुआत में ये अपने पिछले बंद 24,825.50 की तुलना में उछलकर 24,931.50 पर ओपन हुआ और फिर ओपनिंग से रफ्तार पकड़ते हुए शुरुआती कारोबार में ही 24,944.50 के लेवल पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया. 

वहीं बात अमेरिकी मार्केट की करें, तो ये बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुए थे. डाउ जोन्स में 220.43 अंक की तेज गिरावट आई थी और ये 45,400.86 पर क्लोज हुआ था. तो दूसरी ओर नास्डैक कंपोजिट भी मामूली गिरावट लेकर 21,700.39 पर बंद हुआ था. इसके अलावा एसएंडपी 500 इंडेक्स पर नजर डालें, तो ये 20.58 अंक टूटकर 6481.50 पर क्लोज हुआ था. 

बीते हफ्ते सेंसेक्स-निफ्टी की ऐसी थी चाल
शेयर बाजार के लिए बीता सप्ताह अच्छा रहा था. भले ही हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स-निफ्टी में सुस्ती देखने को मिली थी, लेकिन कुल पांच कारोबारी दिनों में दोनों इंडेक्स बढ़त में रहे थे. बीएसई का सेंसेक्स 901.11 अंक या 1.12% की बढ़त में रहा, वहीं एनएसई का निफ्टी में 314.15 अंक या 1.28% का उछाल दर्ज किया गया था. बाजार में रौनक के चलते निवेशकों ने भी खूब कमाई की थी. 

सेंसेक्स की टॉप-10 में सात कंपनियों फायदे में
बीते सप्ताह मार्केट वैल्यू के लिहाज से सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों में से सात के मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंबाइंड रूप से 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला. इनमें सबसे ज्यादा फायदे में बजाज फाइनेंस, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक रहे थे. बजाज फाइनेंस की वैल्यू 37,961 करोड़ रुपये बढ़कर 5,83,451 करोड़ रुपये, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप 23,344 करोड़ रुपये बढ़कर18,59,768 करोड़ रुपये और एचडीएफसी बैंक का एमकैप 17,580 करोड़ रुपये की उछाल के साथ 14,78,444 करोड़ रुपये हो गया था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.) 

