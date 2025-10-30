scorecardresearch
 

अमेरिका में Rate Cut का असर नहीं... भारतीय शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम, ये 10 स्टॉक बिखरे

Stock Market Fall: शेयर बाजार में बीते कुछ दिनों से जारी तेजी पर अचानक गुरुवार को ब्रेक लग गया. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स तेज गिरावट के साथ ओपन हुए, जबकि अमेरिका में रेट कट के बाद इनमें तेजी की उम्मीद जताई जा रही थी.

शेयर बाजार में गुरुवार को रेड जोन में कारोबार की शुरुआत (Photo: ITG)
शेयर बाजार में गुरुवार को रेड जोन में कारोबार की शुरुआत (Photo: ITG)

अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए पॉलिसी रेट में इस साल की लगातार दूसरी कटौती की. इसके बाद जहां तमाम एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली, तो Gift Nifty भी ग्रीन जोन में कारोबार करता नजर आया. ऐसे उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय बाजार में भी तेज शुरुआत हो सकती है, लेकिन हुआ इसका विपरीत. सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स खुलते ही धड़ाम हो गए. इस दौरान रिलायंस, एयरटेल से लेकर टाटा स्टील तक दिग्गज कंपनियों के शेयर रेड जोन में कारोबार करते दिखे. 

सेंसेक्स 250 अंक फिसला, निफ्टी 26000 के नीचे
शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 84,997.13 की तुलना में टूटकर 84,750.90 के लेवल पर ओपन हुआ और फिर अचानक 450 अंक तक फिसलकर 84,547 पर ट्रेड करने लगा. दूसरी ओर एनएसई का निफ्टी भी सेंसेक्स की चाल से चाल मिलकार आगे बढ़ता दिखा. इस इंडेक्स ने अपने पिछले बंद 26,053.90 की तुलना में मामूली गिरावट लेकर 25,984 पर ट्रेड की शुरुआत की और फिर ये भी 140 अंक गिरकर 25,910 पर कारोबार करता नजर आया. 

ये 10 शेयर खुलते ही धराशायी
खबर लिखे जाने तक शेयर बाजार में गिरावट के बीच बीएसई लार्जकैप में शामिल 30 में से 29 शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे. सबसे ज्यादा टूटने वाले 10 शेयरों की बात करें, तो इस कैटेगरी में जहां Sunpharma Share (1.62%), Bharti Airtel (1.40%), Tata Steel (1.10%) फिसला, तो मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance का शेयर भी गिरावट में ट्रेड कर रहा था.

इसके अलावा मिडकैप में Bharti Hexacom Share (2.82%), LIC Housing Share (2.68%), UBL Share (1.80%) टूटकर कारोबार करता दिखा. स्मॉलकैप में सबसे ज्यादा गिरावट IXIGO Share में आई, जो 18% तक फिसल गया, जबकि Shaily Share (6.26%) और Everest India Share (5.48%) फिसला. 

लगातार दूसरी बार US में रेट कट
गौरतलब है कि अमेरिका में होने वाली किसी भी वित्तीय हलचल का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखता रहा है. बीते कारोबारी दिन अमेरिका में US Fed ने ब्याज दरों में  कटौती का एलान किया था और इसे 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% घटाया था. इसके बाद अब अमेरिका में ब्याज दरें 3.75% से 4% के दायरे में आ गई हैं. इससे पहले सितंबर में भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दरें इतनी ही घटाई गई थीं.

गिरते बाजार में भी दौड़े ये स्टॉक
एक ओर जहां सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट के चलते तमाम दिग्गज कंपनियों के शेयर रेड जोन में कारोबार करते हुए नजर आए. तो वहीं दूसरी ओर कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे, जिनपर इस गिरावट का असर नहीं दिखा और वे दौड़ लगाते दिखे. इनमें लार्जकैप में एकमात्र LT Share (2.50%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि मिडकैप में पॉलिसी बाजार शेयर (5.30%), BHEL Share (2%) की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
