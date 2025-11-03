Stock Market Fall: शेयर बाजार में तेज गिरावट... सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम, खुलते ही बिखरे ये 10 स्टॉक

शेयर बाजार में बीते सप्ताह की गिरावट (Stock Market Fall) इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी देखने को मिली है. सोमवार को कारोबार शुरू होते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद की तुलना में टूटकर रेड जोन में ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों में ये 240 अंक तक फिसल गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी-50 ने भी सुस्त शुरुआत की है. शुरुआती ट्रेड में बीएसई लार्जकैप में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ ओपन हुए. इमें एक्सिस बैंक, मारुति, बजाज फाइनेंस, एटरनल के साथ ही अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक तक के शेयर शामिल हैं.

Sensex-Nifty की खराब शुरुआत

बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स सोमवार को शेयर मार्केट खुलने पर अपने पिछले बंद 83,938.71 की तुलना में फिसलकर 83,835.10 पर ओपन हुआ. मामूली गिरावट के साथ खुलने के बाद कुछ ही देर के कारोबार में ये बढ़ती चली गई और BSE Sensex 240 अंक से ज्यादा फिसलकर 83,677 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आया.

एनएसई के निफ्टी के बात करें, तो Nifty अपने पिछले बंद 25,722.10 के मुकाबले गिरावट लेकर 25,696.85 पर खुला. इसके बाद इस इंडेक्स ने भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया और अचानक टूटकर 25,659 पर आ गया.

1077 शेयर रेड जोन में ओपन

निगेटिव ग्लोबल संकेतों के बीच पहले से ही बाजार में गिरावट की आशंका जताई जा रही थी. गिफ्ट निफ्टी शुरुआत से ही रेड जोन में ट्रेड करता नजर आ रहा था. हालांकि, शेयर बाजार की ओपनिंग मामूली गिरावट के साथ हुई, जो कारोबार बढ़ने पर बढ़ती गई. ओपनिंग में जहां 1457 कंपनियों के शेयरों ने ग्रीन जोन में कारोबार शुरू किया था, तो वहीं 1077 कंपनियों के स्टॉक्स ऐसे थे, जो अपने पिछले बंद के मुकाबले गिरावट के साथ लाल निशान पर खुले थे. इसके अलावा 243 शेयरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखा.

खुलते ही बिखरे ये 10 बड़े शेयर

Share Market में गिरावट के बीच शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स पर नजर डालें, तो टॉप-10 लूजर्स में लार्जकैप कंपनियों में शामिल Maruti Share (2.37%), BEL (2.16%), Titan Share (1.60%) की गिरावट लेकर कारोबार कर रहे थे.

इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में सबसे तेज गिरावट Patanjali Share (3.15%), Whirlpool Share (2.82%), NIACL (2.60%), Ola Electric Share (1..80%) में देखने को मिली. स्मॉलकैप शेयरों में शामिल Lancer Share (9.99%), FCL (6.11%) और NOCIL Share (5.30%) फिसलकर कारोबार कर रहा था.



