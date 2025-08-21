scorecardresearch
 

Stock Market Closing: बाजार पर जारी GST का असर... सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन जोन में बंद, ये 10 शेयर खूब उछले

Stock Market के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी गुरुवार को दिनभर बढ़त के साथ कारोबार करने के बाद अंत में ग्रीन जोन में क्लोज हुए. इस दौरान Reliance से लेकर Bajaj तक के शेयरों में तेजी रही.

शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद (Photo:ITG)
शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद (Photo:ITG)

जीएसटी सुधारों (GST Reforms) को लेकर सरकार के ऐलान का असर भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) पर जारी है और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी (Sensex-Nifty) ग्रीन जोन में क्लोज हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 142 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी इंडेक्स भी 25,000 के पार बंद हुआ. 

शुरुआत से ही ग्रीन जोन में रहे इंडेक्स
शेयर मार्केट में कारोबार के दौरान गुरुवार को Sensex-Nifty दिनभर ग्रीन जोन में कारोबार किया, हालांकि कभी ये तेज रफ्तार से भागते दिखे, तो कभी उस तेजी से फिसलते हुए नजर आए. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 81,857.84 की तुलना में 82,220 पर खुला, लेकिन बाजार बंद होने पर ये 142.87 अंकों की बढ़त के साथ 82,000.71 पर क्लोज हुआ. निफ्टी का भी ऐसा ही हाल रहा और इस एनएसई इंडेक्स ने अपने बुधवार के बंद 25,050.55 से उछलकर 25,142 पर कारोबार शुरू किया और फिर अंत में इसने भी महज 33.20 अंक की तेजी लेकर 25,083.75 पर क्लोजिंग की. 

एक्सपर्ट ने बताया- क्यों उछले फार्मा शेयर?
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च चीफ विनोद नायर के मुताबिक, भारतीय शेयर बाजार में मिला-जुला रुख रहा, क्योंकि हालिया तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की और पहली तिमाही के कमजोर नतीजों के कारण प्रीमियम वैल्यूएशन को लेकर चिंतित नजर आए. उन्होंने कहा कि बाजार में सतर्क पॉजिटिव रुख देखने को मिला, फाइनेंस और फार्मा शेयरों में बढ़त नजर आई, जो इस उम्मीद को दर्शाती है कि GST को तर्कसंगत बनाने से इनपुट लागत कम हो सकती है.

