चांदी आज 14700 रुपये चढ़ी... सोना भी हाथ से फिसला, जानिए अब कहां तक जाएंगे भाव

सोने और चांदी के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. घरेलू मार्केट से ज्‍यादा कमोडिटी मार्केट में सोने-चांदी के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. बुधवार को MCX पर सिल्‍वर के रेट में 14700 रुपये की तेजी आई है और यह शाम 8 बजे तक 2.89900 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी.

दिन के कारोबार के दौरान चांदी ने अपना ऑलटाइम हाई लगाया था और 291406 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी. इसी तरह, 10 ग्राम सोने के भाव में भी गजब की उछाल आई है. 5 फरवरी वायदा के लिए MCX पर बुधवार को 10 ग्राम सोने का भाव 1143 रुपये चढ़कर 1,43,384 रुपये पर था. गोल्‍ड ने भी आज अपना रिकॉर्ड हाई लगाया है.

इस साल सोने चांदी में गजब उछाल

31 दिसंबर को वायदा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 2.35 लाख रुपये पर कारोबार कर रही थी, लेकिन आज यह 2.91 लाख रुपये के पार पहुंच गई है. इसका मतलब है कि इस साल सिर्फ जनवरी में ही चांदी के दाम में 56 हजार रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है.

इसी तरह, सोना 31 दिसंबर 2025 तक 1.34 लाख पर थी, लेकिन अभी 1.43 रुपये हो गई है. इसका मतलब है कि इस साल सोने की कीमतों में करीब 9000 रुपये की तेजी आई है.

आगे कहां तक जाएगा सोना और चांदी का भाव

घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कीमती धातुओं में तेजी का रुख 2026 में भी जारी रहने की संभावना है और चांदी और सोना दोनों के नए उच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया है. ब्रोकरेज ने कहा कि चांदी के लिए एमसीएक्स का टारगेट 3,20,000 रुपये प्रति किलो तय किया गया है, जबकि 2,40,000 रुपये को एक महत्वपूर्ण जोखिम स्तर बना है. वहीं सोने को लेकर ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि यह 1,60,000 रुपये तक पहुंच सकती है.

कंपनी को उम्मीद है कि नीतिगत अनिश्चितताओं और मुद्रा बाजारों में तीव्र उतार-चढ़ाव के कारण चांदी की कीमतों में सबसे अधिक उछाल साल की पहली छमाही में देखने को मिलेगा. क्‍योंकि अमेरिकी राष्‍ट्रपति द्वारा कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जो ग्‍लोबल मार्केट के लिए टेंशन पैदा कर रही हैं. ऐसे में लोग सेफ निवेश की ओर बढ़ रहे हैं.

इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी के भाव

सोना पहले ही 4,600 डॉलर प्रति औंस से ऊपर कारोबार कर रहा है और चांदी 90 डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी है. वहीं अब उम्‍मीद की जा हरी है कि सोना 5,000 डॉलर और चांदी 100 डॉलर का लेवल हासिल कर सकती है.

