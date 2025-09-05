scorecardresearch
 

₹1 का शैम्‍पू, 5-10 रुपये के नमकीन-बिस्‍कुट... क्या GST कट के बाद ये भी होंगे सस्‍ते और होंगे तो कितने?

GST सुधार से आम आदमी के लिए बहुत सी चीजें सस्‍ती होने वाली हैं. लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के शैम्‍पू, नमकीन और बिस्‍कुट जैसे प्रोडक्‍ट्स सस्‍ते होंगे और होंगे तो कितने?

Advertisement
X
जीएसटी में कटौती से शैम्‍पू, नमकीन-बिस्‍कुट कितने सस्‍ते होंगे? (Photo: ITG)
जीएसटी में कटौती से शैम्‍पू, नमकीन-बिस्‍कुट कितने सस्‍ते होंगे? (Photo: ITG)

आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए सरकार 22 सितंबर से GST 2.0 लेकर आ रही है. इसके तहत 4 स्‍लैब हटाकर 2 स्‍लैब ही रखा गया है, जिससे तमाम जरूरी चीजों पर अब कम टैक्‍स लगेगा यानी इनके दाम काफी कम हो जाएंगे. जीएसटी रेट में कटौती से टूथपेस्‍ट, शैम्‍पू, नमकीन और बिस्‍कुट से लेकर कार बाइक तक के दाम घट जाएंगे. 

इस कटौती को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल उठा है कि क्‍या कंपनियां तेल-शैम्‍पू, नमकीन-बिस्‍कुट, जो 1, 5 से 10 रुपये तक की कीमत में आती हैं जैसे समानों पर दाम में कटौती करेगी और अगर करती है तो फिर ये कितने सस्‍ते होंगे या फिर कोई और विकल्‍प है? आइए समझते हैं जीएसटी का ये पूरा कैलकुलेशन... 

इन चीजों पर कितना घटा जीएसटी? 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी में बड़ी कटौती का ऐलान किया. 12 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब को खत्‍म करने से उसमें शामिल होने वाले ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 5 फीसदी की कैटेगरी में रख दिया गया. वहीं कुछ 18 फीसदी स्‍लैब में आने वाली चीजें भी 5% स्‍लैब में शामिल हुई हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

With the latest reforms, the GST Council has dismantled the earlier four-slab structure of 5%, 12%, 18% and 28%, replacing it with a simpler two-tier system: a merit rate of 5% and a standard rate of 18%.
सरकार को ₹48000Cr का नुकसान, लेकिन GST कट आपको बना सकता है अमीर! 
A massive fire at a firecracker shop in Malad, smoke billowing into the sky.
GST कट पर फडणवीस और डिप्टी CM शिंदे क्या बोले? देखिए  
जीएसटी सुधार पर पी चिदंबर ने किया आगाह
'GST में सुधार एक अच्छा कदम है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं', बोले चिदंबरम 
GST में बदलाव से आम आदमी को कितना फायदा? देखें B&W विश्लेषण 
GST on cars and bikes
अब बड़ी कार का सपना होगा पूरा! GST में कटौती से ये बाइक्स भी होंगी सस्ती  

तेल-शैंपू पर टैक्‍स को 18 फीसदी से कम करके 5% किया गया है, जबकि बिस्‍कुट नमकीन को 18 फीसदी और 12% स्‍लैब से हटाकर 5 फीसदी में रखा गया है. आइए जानते हैं इस नए बदलाव से कितनी सस्‍ती ये चीजें होंगी. 

Advertisement

कितने सस्‍ते होंगे 1 रुपये का शैम्‍पू, 5-10 रुपये के नमकीन, बिस्‍कुट? 

  • पहले शैम्‍पू को 18 फीसदी स्‍लैब में रखा गया था, लेकिन 22 सितंबर से इसे 5 फीसदी स्‍लैब में रख दिया जाएगा. ऐसे में 1 रुपये के शैम्‍पू पर पहले 18 पैसे का जीएसटी लगता था. अब इसपर 5% के हिसाब से 5 पैसे जीएसटी लगेगा यानी कुल बचत 13 पैसे की होगी.  
  • 5 रुपये की नमकीन पर पहले 12% टैक्‍स के हिसाब से GST - 60 पैसे, नई जीएसटी 5% के बाद ये टैक्‍स- 25 पैसे लागू होगा. इस हिसाब से कुल बचत 35 पैसे की सेविंग होगी. 
  • 10 रुपये की नमकीन पर पहले 12% टैक्‍स के हिसाब से GST- 1.2 रुपये, अब नई जीएसटी 5 फीसदी के बाद टैक्‍स- 50 पैसे. इस हिसाब से कुल बचत 70 पैसे की होगी. 

बिस्‍कुट पर 18 से घटकर 5 फीसदी जीएसटी 

  • इस हिसाब से 5 रुपये का बिस्‍कुट पहले 18 फीसदी जीएसटी- 90 पैसे, नई जीएसटी 5% के बाद टैक्‍स- 25 पैसे होगा. कुल बचत 65 पैसे की बचत होगी. 
  • 10 रुपये की बिस्‍कुट पर पहले 18 फीसदी जीएसटी- 1.8 रुपये, नई जीएसटी 5% के बाद टैक्‍स- 50 पैसे. कुल बचत 1.3 रुपये होगी. 

क्‍या कंपनियां घटाएंगी इनके रेट्स? 
चूकि 1, 5 और 10 रुपये के प्रोडक्‍ट्स पर जीएसटी पैसे में कम हो रहा है, जिसको घटाना कंपनियों के लिए बहुत जटिल है और फिर भी अगर कंपनियां इनके रेट जीएसटी कैलकुलेशन के हिसाब से कम कर दे तो... पैसे के सिक्‍के चलन से बाहर होने बाद इनकी खरीदारी सही दाम पर कर पाना भी मुश्किल होगा. ऐसे में उम्‍मीद है कि इनके रेट में कटौती नहीं होगी. 

Advertisement

फिर क्‍या विकल्‍प? 
भले ही कंपनियां 1 से 10 रुपये तक प्रोडक्‍ट्स पर जीएसटी के हिसाब से कीमत कम नहीं करे, लेकिन ग्राहकों को लाभ देने के लिए ये हर पैकेट पर मात्रा को बढ़ा सकती हैं. ताकि ग्राहकों को भी लाभ मिले और जीएसटी सुधार का असर भी दिखाई दे. ये मात्रा कंपनियां अपने मार्जिन कैलकुलेशन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement