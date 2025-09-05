आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए सरकार 22 सितंबर से GST 2.0 लेकर आ रही है. इसके तहत 4 स्लैब हटाकर 2 स्लैब ही रखा गया है, जिससे तमाम जरूरी चीजों पर अब कम टैक्स लगेगा यानी इनके दाम काफी कम हो जाएंगे. जीएसटी रेट में कटौती से टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन और बिस्कुट से लेकर कार बाइक तक के दाम घट जाएंगे.
इस कटौती को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल उठा है कि क्या कंपनियां तेल-शैम्पू, नमकीन-बिस्कुट, जो 1, 5 से 10 रुपये तक की कीमत में आती हैं जैसे समानों पर दाम में कटौती करेगी और अगर करती है तो फिर ये कितने सस्ते होंगे या फिर कोई और विकल्प है? आइए समझते हैं जीएसटी का ये पूरा कैलकुलेशन...
इन चीजों पर कितना घटा जीएसटी?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी में बड़ी कटौती का ऐलान किया. 12 फीसदी टैक्स स्लैब को खत्म करने से उसमें शामिल होने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स को 5 फीसदी की कैटेगरी में रख दिया गया. वहीं कुछ 18 फीसदी स्लैब में आने वाली चीजें भी 5% स्लैब में शामिल हुई हैं.
तेल-शैंपू पर टैक्स को 18 फीसदी से कम करके 5% किया गया है, जबकि बिस्कुट नमकीन को 18 फीसदी और 12% स्लैब से हटाकर 5 फीसदी में रखा गया है. आइए जानते हैं इस नए बदलाव से कितनी सस्ती ये चीजें होंगी.
कितने सस्ते होंगे 1 रुपये का शैम्पू, 5-10 रुपये के नमकीन, बिस्कुट?
बिस्कुट पर 18 से घटकर 5 फीसदी जीएसटी
क्या कंपनियां घटाएंगी इनके रेट्स?
चूकि 1, 5 और 10 रुपये के प्रोडक्ट्स पर जीएसटी पैसे में कम हो रहा है, जिसको घटाना कंपनियों के लिए बहुत जटिल है और फिर भी अगर कंपनियां इनके रेट जीएसटी कैलकुलेशन के हिसाब से कम कर दे तो... पैसे के सिक्के चलन से बाहर होने बाद इनकी खरीदारी सही दाम पर कर पाना भी मुश्किल होगा. ऐसे में उम्मीद है कि इनके रेट में कटौती नहीं होगी.
फिर क्या विकल्प?
भले ही कंपनियां 1 से 10 रुपये तक प्रोडक्ट्स पर जीएसटी के हिसाब से कीमत कम नहीं करे, लेकिन ग्राहकों को लाभ देने के लिए ये हर पैकेट पर मात्रा को बढ़ा सकती हैं. ताकि ग्राहकों को भी लाभ मिले और जीएसटी सुधार का असर भी दिखाई दे. ये मात्रा कंपनियां अपने मार्जिन कैलकुलेशन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं.