सेबी ने गुरुवार को अडानी ग्रुप पर लगाए गए हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया, जिसके बाद आज अडानी के सभी शेयरों में शानदार तेजी देखी जा रही है. अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर अच्‍छी तेजी पर कारोबार कर रहे हैं. इस तेजी के दौरान राजीव जैन की बुटीक शैली की निवेश फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स ने झटके में हजारों करोड़ रुपये बना लिये.

राजीव जैन की निवेश फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स के पास Adani Energy Solutions, Adani Enterprises, Adani Ports, Adani Power और Adani Green Energy Ltd में हिस्सेदारी है.

इन शेयरों में आज शानदार तेजी के कारण राजीव जैन को करीब 1,840 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है, क्योंकि सेबी द्वारा हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज करने के बाद अडानी के इन शेयरों में 9 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई.

राजीव जैन के पास कितने शेयर?

अडानी ग्रुप के निवेशक GQG पार्टनर्स के पास आज 49,172 करोड़ रुपये के अडानी स्टॉक थे, जिसकी कीमत एक दिन पहले 47,333 करोड़ रुपये थी. यानी उन्‍हें 1,839 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है. यह 3.88 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान है. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद GQG पार्टनर्स अडानी ग्रुप का रणनीतिक निवेशक बन चुका है.

GQG पार्टनर्स के पास अडानी पावर में 6,83,93,279 शेयर या 1.77 प्रतिशत हिस्सेदारी है. जीक्यूजी ने अडानी एंटरप्राइजेज में 415.72 करोड़ रुपये, अडानी पोर्ट्स में 205 करोड़ रुपये, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 147 करोड़ रुपये और अडानी ग्रीन एनर्जी में 124 करोड़ रुपये का अनुमानित लाभ कमाया है.

कौन कितना फीसदी चढ़ा?

सबसे ज्‍यादा तेजी अडानी पावर के शेयर में देखी जा रही है, जो आज 12% चढ़कर 710 रुपये पर पहुंच चुका है. अडानी एंटरप्राइजेज में 5 फीसदी, अडानी एनर्जी सॉल्‍यूशन में 6 फीसदी, अडानी एंटरप्राइजेज में 5 फीसदी और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 7 फीसदी की तेजी देखी जा रही है.

सप्‍ताह के आखिरी दिन आज शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है. सेंसेक्‍स करीब 400 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है तो वहीं निफ्टी 100 अंक टूटा है. निफ्टी बैंक भी 260 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

