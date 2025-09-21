5 दिन... ₹35000Cr की कमाई, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कराई निवेशकों की मौज

बीता सप्ताह शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के तमाम उतार-चढ़ाव के बाद भी शानदार साबित हुआ. इस बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 721.53 अंकों की बढ़त में रहा. वहीं बीएसई इंडेक्स में लिस्टेड सबसे वैल्यूएबल टॉप-10 कंपनियों में से सात की मार्केट वैल्यू में जोरदार उछाल आया और निवेशकों ने महज पांच दिन में ही तगड़ी कमाई कर डाली. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने सबसे ज्यादा कमाई कराई, जबकि मुकेश अंबानी की रिलायंस से लेकर टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल तक कमाई कराने में आगे रहीं.

7 कंपनियों ने कराई कमाई, 3 को घाटा

बीता सप्ताह शेयर मार्केट में लिस्टेड सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों में से जिन सात कंपनियों के निवेशकों के लिए शानदार रहा, उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस के अलाावा टाटा ग्रुप की आईटी फर्म टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी शामिल रहीं. इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस के साथ ही एफएमसीजी दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर के निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा.

फायदा कराने में सबसे आगे ये तीन

अपने निवेशकों को बीते हफ्ते कमाई कराने वाली टॉप कंपनियों में सबसे पहले पायदान पर एसबीआई रहा, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उछलकर 7,95,910 करोड़ रुपये हो गया. इस हिसाब से महज पांच कारोबारी दिनों में ही एसबीआई शेयर में पैसे लगाने वाले निवेशकों ने ताबड़तोड़ 35,953.25 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली. भारती एयरटेल की मार्केट वैल्यू 33,214.77 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ 11,18,952.64 करोड़ रुपये हो गई, तो वहीं देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस का मार्केट कैप उछलकर 19,04,898.51 करोड़ रुपये पर पहुंच गया और इसके निवेशकों की दौलत में 17,389.23 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ.

टाटा से एलआईसी तक का धमाल

फायदे में रहीं अन्य कंपनियों की लिस्ट में टाटा ग्रुप की टीसीएस का मार्केट कैप 12,952.75 करोड़ रुपये बढ़कर 11,46,879.47 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने निवेसकों को 12,460.25 करोड़ रुपये कमाई करा दी, इसका एमकैप उछलकर 5,65,612.92 करोड़ रुपये हो गया. भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस की बात करें, तो इसके मार्केट कैप में 6,127.73 करोड़ रुपये की तेजी आई और ये बढ़कर 6,39,901.03 करोड़ रुपये हो गया. जबकि प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यू बढ़कर 14,84,816.26 करोड़ रुपये हो गई और निवेशकों ने 230.31 करोड़ रुपये कमाए.

इन कंपनियों ने कराया घाटा

एक ओर जहां शेयर बाजार में तेजी रही और सेंसेक्स बढ़त में रहा. इसके साथ ही 7 बड़ी कंपनियों ने मोटी कमाई की, तो वहीं सेंसेक्स की टॉप-10 लिस्ट में शामिल तीन कंपनियां अपने निवेशकों को घाटा कराने वाली साबित हुईं. इनमें सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक ने 10,707.87 करोड़ रुपये का नुकसान कराया और इसकी मार्केट वैल्यू घटकर 10,01,654.46 करोड़ रुपये रह गई. बजाज फाइनेंस भी इस लिस्ट में रही और इसकी वैल्यू में 6,346.93 करोड़ रुपये की गिरावट आई, जिसके चलते इसका एमकैप 6,17,892.72 करोड़ रुपये पर आ गया. तीसरी कंपनी एचयूएल का मार्केट कैप 5,039.87 करोड़ रुपेय की गिरावट के साथ घटकर 6,01,225.16 करोड़ रुपये रह गया.

टॉप-10 कंपनियों की पूरी लिस्ट

देश में मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनियों की रैंकिंग लिस्ट में बीता सप्ताह भी मुकेश अंबानी की कंपनी के नाम पर रहा और इसने नंबर-1 पायदान पर अपना कब्जा जमाए रखा. इसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, एचयूएल और एलआईसी का स्थान रहा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

