Samrat Choudhary Net Worth: करोड़ों की संपत्ति... कर्ज 'जीरो', जानिए सम्राट चौधरी के पास क्या-क्या

बिहार में नई सरकार (Bihar New Govt) के शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर हैं, नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को बुधवार को विधायक दल का नेता चुना गया, तो वहीं बीजेपी की बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं. नामांकन के दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सौंपे गए चुनावी हलफनामे में अपनी चल और अचल संपत्तियों का खुलासा किया था. इसके मुताबिक उनके पास करोड़ों की संपत्ति (Samrat Choudhary Net Worth) है, जिसमें Gold-Silver से लेकर जमीन-जायदाद और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है.

11 करोड़ संपत्ति, कर्ज जीरो

चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार, सम्राट चौधरी ने अपनी चल संपत्ति (Movable Assets) के रूप में बैंक खातों में जमा, नकद राशि, इंश्योरेंस पॉलिसीज से लेकर गाड़ी, घर और आभूषण तक एक-एक जानकारी शेयर की थी. सम्राट चौधरी द्वारा शेयर की गई जानकारी को देखें, तो चुनाव की शुरुआत के दौरान उनके पास 13,500 रुपये नकद थे, जबकि उनकी पत्नी के पास 35,000 रुपये की नकदी थी. उनके अलग-अलग बैंक खातों में 27 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा थी.

पत्नी समेत 40 लाख की गोल्ड ज्वेलरी

हलफनामे के मुताबिक, सम्राट चौधरी के पास 20 लाख रुपये कीमत का 200 ग्राम सोना, जबकि उनकी पत्नी पेशे से वकील कुमारी ममता के पास भी इतनी ही कीमत का Gold गोल्ड और करीब 75 हजार रुपये की चांदी है. Samrat Chaudhary के नाम पर एक Bolero Neo कार है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपये बताई गई. इसके अलावा उनके पास 4 लाख कीमत की एक एनपी बोर राइफल, जबकि 2 लाख रुपये कीमत की एक रिवॉल्वर है.

शेयर-बॉन्ड, LIC में लाखों का निवेश

56 वर्षीय बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने शेयरों, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड समेत इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी लाखों रुपये का निवेश किया है. उनके पोर्टफोलियो में Franklin India Equity Fund (4.18 लाख का निवेश), HDFC Midcap Opportunities Fund (5.23 लाख रुपये का निवेश), Nippon India Retirement Fund में करीब 22 लाख रुपये का निवेश शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने PPF में 10.28 लाख रुपये निवेश किए हैं, जबकि उनके पास दो इंश्योरेंस पॉलिसी भी हैं. इनमें एक LIC की है, जिसमें 8 लाख रुपये, जबकि एक SBI Life की है, जिसमें 1.50 लाख रुपये लगाए हैं.

करोड़ों की अचल संपत्ति के भी मालिक

सम्राट चौधरी की अचल संपत्ति (Immovable Assets) के बारे में बात करें, तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक, मुंगेर के तारापुर, मानिकपुर और खजपुरा में करीब 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लैंड दर्ज हैं. जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 50 लाख रुपये कीमत की एग्रीकल्चर लैंड है. पत्नी के नाम पर पटना में एक कॉमर्शियल बिल्डिंग भी है, जिसकी कीमत 58 लाख रुपये बताई गई है. खास बात ये है कि सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी के नाम पर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है.

