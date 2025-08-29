scorecardresearch
 

कब आएगा Jio का IPO? रिलायंस इंडस्‍ट्रीज AGM में मुकेश अंबानी ने किया ऐलान

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो आईपीओ को लेकर बड़ा ऐलान किया है. मुकेश अंबानी ने बताया है कि जियो का आईपीओ कब आएगा.

Advertisement
X
रिलायंस जियो के आईपीओ का ऐलान
रिलायंस जियो के आईपीओ का ऐलान

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के आईपीओ पर बड़ा अपडेट दिया है. मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्‍ट्रीज (RIL) के एजीएम में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आईपीओ के लिए डॉफ्ट पेपर जल्‍द फाइल किया जाएगा और साल 2026 की पहली छमाही में रिलायंस जियो का IPO लॉन्‍च करने की योजना है. 

जियो के पास 50 करोड़ से ज्‍यादा कस्‍टमर्स हैं. कंपनी ने 5G, फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबैंक और AI टेक्‍नोलॉजी पर बड़े निवेश किए हैं. जियो के शेयर बाजार में लिस्‍ट होने से निवेशकों को एक बड़ा मौका मिल सकता है. एक अनुमान के मुताबिक, जियो कंपनी आईपीओ के जरिए 12 से 13 लाख करोड़ रुपये तक जुटा सकती है और इसका इस्‍तेमाल अपने बिजनेस को एक्‍सपैंड करने में कर सकती है.

जियो ने पार किया 500 मिलियन कस्‍टमर्स का आंकड़ा 

सम्बंधित ख़बरें

Ambani Family Visharjan
Exclusive: 251 पंडितों का मंत्रोच्चारण और सितार वादन...अंबानी फैमिली ने ऐसे किया गणपति विसर्जन, देखें PHOTOS 
Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani.
रिलायंस इंडस्‍ट्रीज की AGM आज... एनर्जी, IPO और टेलीकॉम ऐलान पर रहेगी निवेशकों की नजर 
bollywood Ganesh Utsav News
Film Wrap: बॉलीवुड में गणेशोत्सव की धूम, साथ दिखे गोविंदा और सुनीता आहूजा 
PAK-US Business Man Sajid Tarar
'अंबानी-अडानी के बिजनेस हब निशाना...', पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने बताया PAK सेना का प्लान  
Mukesh Ambani Reliance
मुकेश अंबानी के शेयर पर फिदा विदेशी ब्रोकरेज... 'Buy' रेटिंग के साथ रिलायंस को नया टारगेट 

मुकेश अंबानी ने आईपीओ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ग्‍लोबल लेवल पर यह शेयर होल्‍डर्स के लिए वैल्‍यू अनलॉक करेगा. जियो ने हाल ही में 500 मिलियन कस्‍टमर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. FY25 में जियो का रेवेन्यू ₹1.28 लाख करोड़ रहा, जबकि EBITDA रही है, जो मजबूत कमाई को दर्शाता है.

Advertisement

125 अरब डॉलर कमाने वाली पहली कंपनी

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि साल 2025 में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है. ये भारत की पहली कंपनी बन चुकी है, जिसने 125 अरब डॉलर की सालाना कमाई पार की है. रिलायंस का EBITDA ₹1,83,422 करोड़ ($21.5 अरब) और नेट प्रॉफिट ₹81,309 करोड़ ($9.5 अरब) रहा. 

रिलायंस के एक्सपोर्ट की बात करें तो यह ₹2,83,719 करोड़ ($33.2 अरब) रहा, जो भारत के कुल वस्तु एक्सपोर्ट का 7.6% हिस्सा है और भारत की सबसे बड़ी एक्‍सपोर्टर कंपनियों में से एक है.

सबसे बड़ी टैक्‍सपेयर कंपनी बनी 
रिलायंस ने कारोबारी साल 2025 में ₹2,10,269 करोड़ ($24.6 अरब) का टैक्‍स दिया है, जिसने देश की तरक्‍की में योगदान दिया है. पिछले 6 सालों में, कंपनी का राष्ट्रीय खजाने में कुल योगदान ₹10 लाख करोड़ से ज्‍यादा रहा है. 

रिलायंस बनाएगी नई कंपनी

मुकेश अंबानी ने एक और बड़ा ऐलान किया. रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन ने कहा कि  AI पर हम एक नई सब्सिड‍ियरी रिलायंस इंटेलिजेंस बनाएंगे, जिसके लिए कंपनी गूगल और मेटा से पार्टनरशिप करेगी. 

(नोट- किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement