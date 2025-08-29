रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के आईपीओ पर बड़ा अपडेट दिया है. मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्‍ट्रीज (RIL) के एजीएम में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आईपीओ के लिए डॉफ्ट पेपर जल्‍द फाइल किया जाएगा और साल 2026 की पहली छमाही में रिलायंस जियो का IPO लॉन्‍च करने की योजना है.

जियो के पास 50 करोड़ से ज्‍यादा कस्‍टमर्स हैं. कंपनी ने 5G, फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबैंक और AI टेक्‍नोलॉजी पर बड़े निवेश किए हैं. जियो के शेयर बाजार में लिस्‍ट होने से निवेशकों को एक बड़ा मौका मिल सकता है. एक अनुमान के मुताबिक, जियो कंपनी आईपीओ के जरिए 12 से 13 लाख करोड़ रुपये तक जुटा सकती है और इसका इस्‍तेमाल अपने बिजनेस को एक्‍सपैंड करने में कर सकती है.

जियो ने पार किया 500 मिलियन कस्‍टमर्स का आंकड़ा

मुकेश अंबानी ने आईपीओ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ग्‍लोबल लेवल पर यह शेयर होल्‍डर्स के लिए वैल्‍यू अनलॉक करेगा. जियो ने हाल ही में 500 मिलियन कस्‍टमर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. FY25 में जियो का रेवेन्यू ₹1.28 लाख करोड़ रहा, जबकि EBITDA रही है, जो मजबूत कमाई को दर्शाता है.

125 अरब डॉलर कमाने वाली पहली कंपनी

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि साल 2025 में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है. ये भारत की पहली कंपनी बन चुकी है, जिसने 125 अरब डॉलर की सालाना कमाई पार की है. रिलायंस का EBITDA ₹1,83,422 करोड़ ($21.5 अरब) और नेट प्रॉफिट ₹81,309 करोड़ ($9.5 अरब) रहा.

रिलायंस के एक्सपोर्ट की बात करें तो यह ₹2,83,719 करोड़ ($33.2 अरब) रहा, जो भारत के कुल वस्तु एक्सपोर्ट का 7.6% हिस्सा है और भारत की सबसे बड़ी एक्‍सपोर्टर कंपनियों में से एक है.

सबसे बड़ी टैक्‍सपेयर कंपनी बनी

रिलायंस ने कारोबारी साल 2025 में ₹2,10,269 करोड़ ($24.6 अरब) का टैक्‍स दिया है, जिसने देश की तरक्‍की में योगदान दिया है. पिछले 6 सालों में, कंपनी का राष्ट्रीय खजाने में कुल योगदान ₹10 लाख करोड़ से ज्‍यादा रहा है.

रिलायंस बनाएगी नई कंपनी

मुकेश अंबानी ने एक और बड़ा ऐलान किया. रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन ने कहा कि AI पर हम एक नई सब्सिड‍ियरी रिलायंस इंटेलिजेंस बनाएंगे, जिसके लिए कंपनी गूगल और मेटा से पार्टनरशिप करेगी.

(नोट- किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

