scorecardresearch
 

Diwali पर किया मालामाल... अब ₹1760 के पार जाएगा अंबानी का ये स्‍टॉक!

दिवाली वाले दिन रिलायंस के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है. यह शेयर आज 3 फीसदी से ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा है. इसने आज निवेशकों को करीब 56000 करोड़ की कमाई कराई है.

Advertisement
X
रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के शेयरों में तेजी. (Photo: File/ITG)
रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के शेयरों में तेजी. (Photo: File/ITG)

ऑयल से टेलीकॉम सेक्‍टर में काम करने वाली दिग्‍गज कंपनी Reliance Industries के शेयरों ने आज कमाल का प्रदर्शन किया है. सितंबर के नतीजे आने के बाद आज यह शेयर 3 फीसदी से ज्‍यादा उछल गया. इससे निवेशकों की वेल्‍थ में 56,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. 

एनएसई पर शेयर 3 प्रतिशत बढ़कर 1,460.60 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. RIL के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार, निवेशकों की संपत्ति शुक्रवार के 19,17,484 करोड़ रुपये से बढ़कर आज 55,551 करोड़ रुपये बढ़कर 19,73,035 करोड़ रुपये हो गई.

एमके ग्लोबल ने कहा कि RIL ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 4 प्रतिशत समेकित एबिटा वृद्धि दर्ज की, जिसमें खुदरा और अन्य क्षेत्रों की आय उम्मीद से बेहतर रही. Profit After Tax (PAT) भी अनुकूल रहा, जबकि अन्य आय में साल-दर-साल 8 प्रतिशत की गिरावट आई और जियो 5G कैपिटल एक्‍सपेंडेचर के कारण नुकसान बढ़ा. रिटेल रेवेन्‍यू और एबिटा अनुमान से बेहतर रहा है और सभी सेक्‍टर में ग्रोथ हुई है. रिलायंस इंडस्‍ट्रीज ने अपने विकास अनुमान को दोहराया है. 

सम्बंधित ख़बरें

The financial expert emphasised that every market dip was an opportunity, not a setback. 
दिवाली पर शेयर बाजार में तूफानी तेजी... निफ्टी 25900 के ऊपर, RIL समेत ये स्‍टॉक बने हीरो!  
TCS Investros Profit
5 दिन... ₹45000Cr की कमाई, Tata की इस कंपनी ने कराई निवेशकों की मौज 
Anil Ambani Reliance Power Share
पहले गिरफ्तारी, फिर अनिल अंबानी की कंपनी के CFO का इस्तीफा, शेयर पर होगा असर! 
Stock Market Crash Impact
पहले Visa बम... अब दवा पर 100% टैरिफ, US अटैक से बाजार क्रैश, टॉप-10 कंपनियों का बुरा हाल 
SBI Investors Profit
5 दिन... ₹35000Cr की कमाई, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कराई मौज  

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि रिलायंस इंटेलिजेंस का लॉन्‍च AI सेक्‍टर्स में एक महत्‍वाकांक्षी कदम है, जिसमें जामनगर में गीगावॉट डेटा सेंटर्स में निवेश और कंज्‍यूमर्स व कारोबार के लिए AI के कई डील्‍स शामिल हैं. 

Advertisement

रिलायंस को मिला नया टारगेट
न्यू एनर्जी में, सेल लाइन इसी महीने शुरू होगी, जबकि RTC आरई इकोसिस्टम (मॉड्यूल, बैटरी और उत्पादन सहित) के वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही से चालू होने की उम्मीद है. हम RIL पर अपना रचनात्मक नजरिया बनाए रखते हैं, वित्त वर्ष 26-28 के एब‍िटा में मामूली वृद्धि के साथ, हम खरीदारी की राय बनाए रखते हैं, जबकि अपना लक्ष्य 5 प्रतिशत बढ़ाकर 1,680 रुपये कर रहे हैं. 

क्‍यों आएगी रिलायंस के शेयरों में इतनी तेजी? 

नुवामा ने  RI के लिए तीन प्रमुख फैक्‍टर्स बताए हैं और कहा है कि यह शेयर 1,769 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक को 'खरीद' सकते हैं. नुवामा ने कहा कि यह शेयर 1,769 रुपये इसलिए जाएगा, क्‍योंकि तीन खास फैक्‍टर्स इसे बढ़ावा देंगे. इसमें पहला नवीन ऊर्जा (NE) पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें 10GW मॉड्यूल/सेल उत्पादन वित्त वर्ष 27 के समेकित PAT में 6 प्रतिशत का योगदान दे सकता है. 

इसके अलावा, AI को लेकर कहा कि  सभी डेटा सेंटर निवेश आरआई के माध्यम से किए जाएंगे. साथ ही एआई सॉल्‍यूशंस डेवलप करने के लिए मेटा के साथ नया कारोबार भी बनाया जाएगा. साथ ही एफएमसीजी ब्रांड निर्माण और फूड पार्कों पर फोकस करना. साथ ही कैलेंडर वर्ष 2026 के अंत तक पीवीसी विस्तार का लक्ष्य शामिल हैः 

Advertisement

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement