ऑयल से टेलीकॉम सेक्‍टर में काम करने वाली दिग्‍गज कंपनी Reliance Industries के शेयरों ने आज कमाल का प्रदर्शन किया है. सितंबर के नतीजे आने के बाद आज यह शेयर 3 फीसदी से ज्‍यादा उछल गया. इससे निवेशकों की वेल्‍थ में 56,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ.

एनएसई पर शेयर 3 प्रतिशत बढ़कर 1,460.60 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. RIL के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार, निवेशकों की संपत्ति शुक्रवार के 19,17,484 करोड़ रुपये से बढ़कर आज 55,551 करोड़ रुपये बढ़कर 19,73,035 करोड़ रुपये हो गई.

एमके ग्लोबल ने कहा कि RIL ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 4 प्रतिशत समेकित एबिटा वृद्धि दर्ज की, जिसमें खुदरा और अन्य क्षेत्रों की आय उम्मीद से बेहतर रही. Profit After Tax (PAT) भी अनुकूल रहा, जबकि अन्य आय में साल-दर-साल 8 प्रतिशत की गिरावट आई और जियो 5G कैपिटल एक्‍सपेंडेचर के कारण नुकसान बढ़ा. रिटेल रेवेन्‍यू और एबिटा अनुमान से बेहतर रहा है और सभी सेक्‍टर में ग्रोथ हुई है. रिलायंस इंडस्‍ट्रीज ने अपने विकास अनुमान को दोहराया है.

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि रिलायंस इंटेलिजेंस का लॉन्‍च AI सेक्‍टर्स में एक महत्‍वाकांक्षी कदम है, जिसमें जामनगर में गीगावॉट डेटा सेंटर्स में निवेश और कंज्‍यूमर्स व कारोबार के लिए AI के कई डील्‍स शामिल हैं.

रिलायंस को मिला नया टारगेट

न्यू एनर्जी में, सेल लाइन इसी महीने शुरू होगी, जबकि RTC आरई इकोसिस्टम (मॉड्यूल, बैटरी और उत्पादन सहित) के वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही से चालू होने की उम्मीद है. हम RIL पर अपना रचनात्मक नजरिया बनाए रखते हैं, वित्त वर्ष 26-28 के एब‍िटा में मामूली वृद्धि के साथ, हम खरीदारी की राय बनाए रखते हैं, जबकि अपना लक्ष्य 5 प्रतिशत बढ़ाकर 1,680 रुपये कर रहे हैं.

क्‍यों आएगी रिलायंस के शेयरों में इतनी तेजी?

नुवामा ने RI के लिए तीन प्रमुख फैक्‍टर्स बताए हैं और कहा है कि यह शेयर 1,769 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक को 'खरीद' सकते हैं. नुवामा ने कहा कि यह शेयर 1,769 रुपये इसलिए जाएगा, क्‍योंकि तीन खास फैक्‍टर्स इसे बढ़ावा देंगे. इसमें पहला नवीन ऊर्जा (NE) पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें 10GW मॉड्यूल/सेल उत्पादन वित्त वर्ष 27 के समेकित PAT में 6 प्रतिशत का योगदान दे सकता है.

इसके अलावा, AI को लेकर कहा कि सभी डेटा सेंटर निवेश आरआई के माध्यम से किए जाएंगे. साथ ही एआई सॉल्‍यूशंस डेवलप करने के लिए मेटा के साथ नया कारोबार भी बनाया जाएगा. साथ ही एफएमसीजी ब्रांड निर्माण और फूड पार्कों पर फोकस करना. साथ ही कैलेंडर वर्ष 2026 के अंत तक पीवीसी विस्तार का लक्ष्य शामिल हैः

