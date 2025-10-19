scorecardresearch
 

Rivaba Jadeja Networth: 15 किलो चांदी... लेकिन अपनी कार नहीं, रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा के पास इतनी है संपत्ति

Rivaba Jadeja ने साल 2022 में जामनगर नॉर्थ सीट से चुनाव जीतकर गुजरात विधानसभा की राह पकड़ी थी और अब उन्हें भूपेंद्र पटेल सरकार के मंत्रिमडल में जगह दी गई है. रिवाबा टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैं.

2022 में चुनाव जीतीं रिवाबा जडेजा बनी गुजरात सरकार में मंत्री (File Photo)
2022 में चुनाव जीतीं रिवाबा जडेजा बनी गुजरात सरकार में मंत्री (File Photo)

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को गुजरात की भूपेंद्र पटेल कैबिनेट 2.0 में शामिल किया गया है. मतलब अब वे गुजरात सरकार में मंत्री बन गई हैं और उन्हें प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. शुक्रवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई. जहां एक ओर पति क्रिकेट की पिच पर अपने परफॉर्मेंस से कमाल करते नजर आते हैं, तो वही 34 साल की पत्नी रिवाबा राजनीति में लगातार मैदान मार रही हैं. संपत्ति की बात करें, तो रिवाबा जडेजा ने 2022 के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग के पास दाखिल हलफनामे में इसका खुलासा किया था. आइए जानते हैं उनके पास क्या-क्या है? 

100 करोड़ के आस-पास संपत्ति
भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी 34 साल की रिवाबा जडेजा गुजरात के जामनगर नॉर्थ से 2022 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थीं. रिवाबा का जन्म 1990 में राजकोट गुजरात में हुआ. उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. इंजीनियर बनने की जगह उन्होंने अचानक राजनीति में एंट्री ली.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विधानसभा का टिकट दिया, तो उन्होंने जामनगर नॉर्थ से जीत दर्ज की. मायनेता डॉट कॉम पर मौजूद उनके चुनावी हलफनामे पर नजर डालें, तो उनकी Rivaba Jadeja की पारिवारिक नेटवर्थ करीब 97.35 करोड़ रुपये है. खास बात ये है कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज या देनदारी नहीं है.  

पति-पत्नी में किसके पास क्या-क्या? 
रिवाबा जडेजा के चुनावी हलफनामे पर गौर करें, तो उनके द्वारा बताई गई कुल पारिवारिक संपत्ति में ज्यादातर पति रवींद्र जडेजा के नाम है, जो करीब 70 करोड़ रुपये से ज्यादा है. वहीं रिवाबा जडेजा ने उस समय 4 लाख रुपये की नकदी, दो बैंक अकाउंट में 11,000 रुपये का डिपॉजिट बताया था. वहीं पति रवींद्र जडेजा के बैंक खातों में 13 करोड़ रुपये ज्यादा जमा थे. अन्य परिवार के सदस्य के बैंक अकाउंट में 26 करोड़ रुपये जमा थे. 

न कार- न कोई पॉलिसी
हलफनामे में रिवाबा जडेजा की ओर से संपत्ति का ब्योरा देते हुए बताया था कि उनके नाम पर न कोई कार है और न ही किसी भी तरह की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी उनके नाम पर है. इसके अलावा उन्होंने शेयर बाजार में भी कोई निवेश नहीं किया है. हालांकि, उनके पास करीब 56 लाख रुपये की गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी के साथ ही 15 किलोग्राम चांदी थी. जबकि पति के नाम पर ऑडी, फोर्ड एंड्यूवर और पोलो-जीटी जैसी करीब 1 करोड़ रुपये कीमत की गाड़ियां थीं. 

चुनाव आयोग को दिए गए संपत्ति के ब्योरे में गुजरात सरकार में मंत्री बनी रिवाबा जडेजा ने बताया था कि उनके नाम पर न कोई एग्रीकल्चर लैंड है, न ही कोई कमर्शियल बिल्डिंग है. यहां तक कि उनके नाम पर कोई घर भी नहीं है. हालांकि, पति रवींद्र जडेजा के नाम पर लगभग 33 करोड़ रुपये कीमत की अचल संपत्ति थी.  

