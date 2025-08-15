प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कई बड़े ऐलान किया, जो सोमवार को शेयर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं. PM मोदी ने सबसे बड़ा ऐलान जीएसटी को लेकर किया. उन्‍होंने कहा कि नेक्‍स्‍ट जनरेशन GST रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत टैक्‍स कम होंगे. यानी वस्‍तुओं की कीमतें घट सकती हैं. अब इसका शेयर बाजार पर असर की बात करें तो FMCG सेक्‍टर्स से जुड़े स्‍टॉक्‍स में उछाल आ सकता है.

इसी तरह, पीएम ने युवाओं के लिए रोजगार योजना की शुरुआत की, सेमीकंडक्‍टर को लेकर ऐलान किया और सबसे बड़ी बात 'विकसित भारत' का एक रोडमैप देशवासियों के सामने रखा. उनका संदेश साफ था कि भारत अपनी किस्मत खुद लिखेगा, अपने हितों से समझौता नहीं करेगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा.

पीएम मोदी के इन ऐलान के बाद सोमवार को शेयर बाजार में तेजी आ सकती है, जिससे ट्रंप टैरिफ का असर फीका पड़ सकता है. आइए जानते हैं पीएम के वो 5 ऐलान, जिसका असर सोमवार को शेयर बाजार पर दिखाई देगा.

पहला- सेमीकंडक्‍टर

पीएम मोदी ने कहा कि 50-60 साल पहले भारत में सेमीकंडक्‍टर फैक्‍ट्री लगाने की कोशिशें नाकाम कर दी गईं, जबकि अन्‍य देश आगे बढ़ गए. अब भारत मिशन मोड में हैं और इस साल के अंत तक स्‍वदेशी चिप तैयार हो जाएगा. पीएम के इस ऐलान के बाद सोमवार को शेयर बाजार में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों पर इसका असर दिखाई देगा.

दूसरा- परमाणु ऊर्जा क्षमता

अगले 20 सालों में परमाणु ऊर्जा क्षमता में 10 गुना ग्रोथ का लक्ष्‍य रखा गया है. इसके लिए 10 नए न्‍यूक्लियर रिएक्‍टर पर काम चल रहा है. इस ऐलान का असर न्यूक्लियर पावर प्लांट EPC (Engineering, Procurement & Construction) कंपनियों, टरबाइन और रिएक्टर उपकरण सप्लायर, और यूरेनियम खनन कंपनियों पर सोमवार को दिखेगा.

तीसरा- दिवाली पर GST रिफॉर्म्स

दिवाली पर नेक्‍स्‍ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान होगा, जिसमें जरूरी सामान पर टैक्‍स कम होगा और MSMEs, FMCG सेक्‍टर्स पर असर दिखाई. सोमवार को बाजार खुलते ही इस सेक्‍टर्स से जुड़े शेयर तेजी दिखा सकते हैं.

चौथा- रिफॉर्म टास्क फोर्स

एक खास रिफॉर्म टास्‍क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका लक्ष्‍य तेज आर्थिक विकास, लालफीताशाही खत्‍म करना, गवर्नेंस मॉडर्नाइज करना और 2047 तक भारत को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है. इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फायदा होगा और इससे जुड़े शेयर में तेजी आ सकती है.

पांचवा- मेड इन इंडिया

भारत को विकसित बनाने के लिए पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और युवाओं को चुनौती दी है कि जैसे कोविड के दौरान हमने वैक्‍सीन बनाई और UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट सिस्‍टम बनाया. अब इसी तरह स्‍वदेशी जेट इंजन भी तैयार करना होगा. इस ऐलान के बाद सोमवार को डिफेंस सेक्‍टर से जुड़े शेयरों में तेजी आ सकती है.

