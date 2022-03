Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये के करीब, डीजल का भाव 90 रुपये के पार, जानें आज कितना महंगा हुआ तेल

Petrol-Diesel Price Hike Today: तेल की कीमतों पर महंगाई की मार जारी है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. भारतीय तेल कंपनियों ने आज (रविवार) भी तेल के दाम बढ़ाए हैं. IOCL के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल 50 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.61 रुपये से बढ़कर अब 99.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.87 रुपये से बढ़कर 90.42 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज (रविवार) यानी 27 मार्च 2022 को पेट्रोल के रेट में 53 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल के भाव में 58 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है. मुंबई में पेट्रोल के दाम 113.35 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 113.88 रुपये प्रति लीटर जा पहुंचे हैं. जबकि डीजल की कीमत 97.55 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 98.13 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है.

In Chennai, the price of petrol is Rs 104.90 & diesel is Rs 95.00 and in Kolkata, the price of petrol is Rs 108.53 and diesel is Rs 93.57.