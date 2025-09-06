Last mile डिलीवरी कैसे सुनिश्चित करेंगी... निर्मला सीतारमण ने बताया सरकार के विजन और प्लान

3 सितंबर को जीएसटी दरों में कटौती के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया. इस दौरान वित्त मंत्री ने जीएसट रिफॉर्म से जुड़े हर सवालों और कंफ्यूजन को दूर किया. उन्होंने यह भी बताया कि Last mile डिलीवरी कैसे सुनिश्चित होगी? यानी जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे तौर पर ग्राहकों तक कैसे पहुंचेगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैसे हम तैयारी कर रहे हैं कि ग्राहकों तक इसका लाभ पहुंचे? उन्होंने कहा, 'कंपनियों और इंडस्ट्रीज से इसे लेकर बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरे GST रेट कट का लाभ उनतक पहुंचाया जाएगा.'
वित्त मंत्री ने कहा कि लेकिन अगर कोई कंपनी जीएसटी रेट में कटौती का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रही है और उसकी शिकायत या जानकारी हमे मिलती है तो उनपर उचित कार्रवाई की जाएगी. किसी भी तरह से इसमें ढील नहीं दी जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि इस जीएसटी रेट कट से करीब 99 फीसदी फूड आइटम्स सस्ते होंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि पहले ऐसा नहीं होता था, जब केंद्र से 100 रुपये की कोई योजना लोगों तक भेजी जाती थी तो वह सिर्फ बहुत कम होकर लोगों तक पहुंचती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब हर लाभ जनता तक पहुंच रहा है.
किसानों के लिए ज्यादा राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 40 फीसदी स्लैब में कुछ ही आइटम्स को रखा गया है, जो या तो हानिकारक हैं या फिर बहुत ज्यादा लग्जरी हैं. बाकी चीजों को 5 और 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया है, ताकि आम लोगों को ज्यादा लाभ मिले. वहीं किसानों के लिए बहुत सारे आइटम्स को सस्ता कर दिया गया है, जो उनके आर्थिक सुधार में मदद करेगा.
शेयर बाजार में क्यों तेजी नहीं?
निर्मला सीतारमण ने कहा कि शेयर बाजार में तेजी या गिरावट किसी एक इंडिकेटर पर काम नहीं करता है. बहुत सारे संकेतों की वजह से ही मार्केट में गिरावट या फिर तेजी आती है. जीएसटी सुधार शेयर बाजार को देखकर नहीं किया गया है. शेयर बाजार से जुड़ी कई खबरों के कारण मार्केट में अप एंड डाउन आता है. मैं ऐसा नहीं सोचती कि किसी सुधार से शेयर बाजार उत्साहित हो जाएगा.