scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

नहीं मान रहा ये मेटल स्‍टॉक... 1 महीने में 60% भागा, आज भी 9 फीसदी की उछाल!

सोने-चांदी के दाम में तेजी के साथ ही मेटल स्‍टॉक में शानदार तेजी देखी जा रही है. एक स्‍टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहा है और लगातार 8 दिन से तेजी दिखा रहा है. 5 दिन में ही इसने 30 फीसदी का रिटर्न दिया है.

Advertisement
X
हिंदुस्‍तान कॉपर शेयर. (Photo: Representative/ITG)
हिंदुस्‍तान कॉपर शेयर. (Photo: Representative/ITG)

कमोडिटी मार्केट में जैसे सोना-चांदी और कॉपर में शानदार तेजी देखी जा रही है. वैसे ही गिरते बाजार में भी एक मेटल स्‍टॉक में गजब की तेजी आई है. यह शेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले 8 दिनों से इसमें तेजी जारी है. मंगलवार को यह शेयर करीब 8.93 फीसदी चढ़कर 531 रुपये पर पहुंच गया.

यह शेयर हिंदुस्‍तान कॉपर है, जिसका मंगलवार को ट्रेड वैल्‍यूम 1,518.11 लाख था और इसकी ट्रेड वैल्‍यू 7,897.67 करोड़ रुपये था. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 51,392.49 करोड़ हो चुका है. इसके 52 सप्‍ताह का हाई लेवल 545.95 रुपये प्रति शेयर और 52 सप्‍ताह का निचला स्‍तर 183.82 रुपये है. 

साल 2025 के दौरान इस शेयर ने निवेशकों को मालामाल किया है. इस अवधि के दौरान इसने 115 फीसदी का रिटर्न दिया है. पिछले 5 दिन में यह शेयर 30 फीसदी चढ़ा है,  जबकि 1 महीने में करीब 60 फीसदी की उछाल आई है. 6 महीने में ही शेयर ने 90 फीसदी का रिटर्न दे दिया है और 5 साल में यह शेयर 755 फीसदी उछला है. 

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Crash Reason
अचानक इस बड़ी कंपनी के CFO ने दिया इस्तीफा, शेयर भी बुरी तरह टूटा
The recent correction in BEL’s stock, alongside broader sector weakness, presents an attractive entry point to own a quality defence electronics leader, a broker said.
79000cr के ऑर्डर पास... एक्‍सपर्ट बोले- फोकस में ये स्‍टॉक्‍स, ₹5800 का टारगेट!
Top Stocks For 2026
कौन-सा शेयर चुनें? ब्रोकरेज ने कहा- खरीदें ये टॉप 10 स्टॉक्स, काम है अच्छा!
Nazara Tech share
90% विदेशों से कमाई... EBITDA भी शानदार, एक्‍सपर्ट बोले- 55% चढ़ेगा ये स्‍टॉक
Hindustan Copper is currently trading well above all its key moving averages, indicating that the broader trend remains strong, said the analyst.
1 पर 10 बोनस शेयर का ऐलान... IT सेक्‍टर की है कंपनी, 15% चढ़ा स्‍टॉक!

क्‍यों आई इस स्‍टॉक में तेजी? 
कॉपर के प्राइस में शानदार तेजी के कारण इस मेटल स्टॉक में भी शानदार तेजी देखी जा रही है. लंदन मेटल एक्‍सचेंज पर तांबे की कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई लेवल के करीब हैं, जो 13000 डॉलर प्रति टन के आसपास हैं. 
ग्‍लोबल सपोर्ट के कारण भी इस स्‍टॉक में तेजी देखी जा रही है. आपूर्ति की कमी, अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों में सुधार और फेड रिजर्व द्वारा रेट में कटौती के कारण मेटल को सपोर्ट मिला है, जिस कारण यह स्‍टॉक भी तेजी दिखा रहा है.
मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में भी कॉपर प्राइस अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर कारोबार कर रहा है, जिस कारण भी इस शेयर में तेजी है. 
डॉलर की कमजोर होने और चांदी के साथ ही कॉपर की डिमांड भी बढ़ने से इस मेटल स्टॉक में तेजी जारी है. 

Advertisement

किसके पास कितने शेयर? 
सितंबर 2025 की तिमाही तक इस पब्लिक सेक्‍टर की कंपनी में सरकार के पास बड़ी हिस्‍सेदारी थी. सरकार के पास इस कंपनी में 66.14 प्रतिशत हिस्‍सेदारी थी, जबकि रिटेल निवेशकों की इस शेयर में 14.5 प्रतिशत हिस्‍सेदारी है. म्‍यूचुअल फंड का इसमें हिस्‍सा ना के बराबर है. वहीं एलआईसी की इस शेयर में 4 प्रतिशत से ज्‍यादा की हिस्‍सेदारी है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement