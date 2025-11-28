scorecardresearch
 
IPO Alert: आ रहा ₹5421 करोड़ का IPO... 3 दिसंबर को खुलेगा, ऑनलाइन कपड़े बेचती है कंपनी

Meesho IPO: ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और इसमें निवेश तीन दिन पैसे लगा सकेंगे. इसके शेयरों की लिस्टिंग BSE-NSE पर होगी.

दिसंबर के पहले हफ्ते में खुलने वाला है मीशो का आईपीओ (File Photo: ITG)
दिसंबर के पहले हफ्ते में खुलने वाला है मीशो का आईपीओ (File Photo: ITG)

अगर आप आईपीओ में निवेश (IPO Investment) का प्लान कर रहे हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए खास है. ऑनलाइन कपड़े बेचने वाली दिग्गज कंपनी मीशो अपना आईपीओ (Meesho IPO) ओपन करने जा रही है. 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा का ये आईपीओ अगले महीने की शुरुआत में 3 दिसंबर को खुलेगा. इसके लिए प्राइस बैंड से लेकर लॉट साइज तक का खुलासा कर दिया गया है. आइए जानते हैं आप कितनी रकम लगातार इस कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बन सकते हैं? 

3 से 5 दिसंबर तक लगा सकेंगे पैसा
ऑनलाइन कपड़े बेचने वाली कंपनी मीशो का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 3 दिसंबर को ओपन होगा और इसमें 5 दिसंबर तक यानी तीन दिन तक बोलियां लगाई जा सकेंगी. सॉफ्टबैंक समर्थित इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Meesho ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का खुलासा भी कर दिया है, जो 105 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया या है. साइज की बात करें, तो मीशो ने अपने इश्यू के जरिए मार्केट से 5,421.20 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बनाया है. 

4250 करोड़ के नए शेयर जारी 
मीशो आईपीओ के तहत कंपनी 4,250 करोड़ रुपये के नए शेयर निवेशकों के लिए जारी करेगी, तो वहीं प्रमोटर्स द्वारा 10.55 करोड़ के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए की जाएगी. आईपीओ का मैनेजमेंट कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेपी मॉर्गन इंडिया, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी, एक्सिस कैपिटल और सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया द्वारा किया जाएगा, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इसका रजिस्ट्रार बनाया गया है. 

10 दिसंबर को होगा मार्केट डेब्यू 
Meesho IPO में 75% हिस्सा क्यूआईबी के लिए, 15% एनआईआई के लिए और 10% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है. 5 दिसंबर को आईपीओ क्लोज होने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट प्रोसेस 8 दिसंबर को किया जाएगा, तो वहीं रिफंड प्रोसेस इसके अगले दिन 9 दिसंबर को शुरू होगा. बोली लगाने वालों के डीमैट खातों में शेयर क्रेडिट भी इसी दिन किए जाएंगे. जबकि शेयर मार्केट में Meesho Share की लिस्टिंग के लिए 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है. ये लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी. 

15000 रुपये से कम में बनें पार्टनर 
इस बड़ी कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बनने के लिए आपको महज 15,000 रुपये से भी कम खर्च करना होगा. दरअसल, कंपनी ने आईपीओ के तहत 135 शेयरों का लॉट साइज तय किया है. इसका मतलब है कि किसी भी निवेशक को कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो कम से कम 14,985 रुपये का निवेश करना होगा.

फिर अगर आपका आईपीओ निकलता है, तो फिर Stock Market में लिस्टिंग पर होने वाले फायदे में आपकी हिस्सेदारी भी पक्की रहेगी. कोई निवेशक अधिकतम 13 लॉट या 1755 शेयरों के लिए बोली लगा सकता है और इसके लिए उसे 1,94,805 रुपये का निवेश करना होगा. 

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

