कैसे भारत से पंगा लेगा पाकिस्तान? अकेला महाराष्ट्र पूरी PAK GDP पर भारी, तमिलनाडु भी दे रहा टक्कर

भारत और पाकिस्तान में भले ही सीजफायर (India-Pakistan Ceasefire) हो गया है. सीमा पर नापाक हरकत का उसे भारत की ओर से ऐसा करारा जवाब मिला कि वो घुटनों पर आ गया. इस बीच पाकिस्तान ने जमकर गीदड़भभकियां दीं, यहां तक कि वहां के मंत्रियों ने परमाणु हमला करने तक की बात कह डाली, लेकिन हकीकत में कर्ज के बोझ तले दबा Pakistan इस हालत में है ही नहीं कि भारत के मुकाबला कर सके. इसका एक छोटा सा उदाहण सिर्फ ये है कि पूरी पाकिस्तान इकोनॉमी (Pakistan Economy) पर अकले भारत का एक राज्य महाराष्ट्र ही भारी है, तो वहीं तमिलनाडु की जीडीपी (Tamil Nadu GDP) इसके लगभग बराबर है. इसे लेकर एक स्टार्टअप फाउंडर ने भी एक पोस्ट शेयर कर पाकिस्तान को सलाह दे डाली है.

महाराष्ट्र-तमिलनाडु दिखा रहे आईना

सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे पूरे पाकिस्तान पर भारत का सिर्फ एक राज्य भारी है. तो बता दें कि Pakistan GDP 373 अरब डॉलर के आस-पास है और तमाम रेटिंग एजेंसियों ने FY25 में इसमें गिरावट की आशंका जाहिर की है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक आउटलुक को हाल ही में संशोधित करते हुए 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ को 3.2% से घटाकर 3% किया है, तो World Bank ने भी इसमें कटौती की है.

वहीं दूसरी ओर भारत में सिर्फ महाराष्ट्र की जीडीपी (Maharashtra GDP) अकेले ही पूरी पाकिस्तान इकोनॉमी पर भारी है. महाराष्ट्र ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट (GDSP) 42.67 लाख करोड़ रुपये है, जबकि तमिलनाडु (Tamil Nadu GDSP) भी 31.55 लाख करोड़ के साथ पाकिस्तान को टक्कर दे रहा है, जबकि पाकिस्तान की तुलना में तमिलनाडु की आबादी एक तिहाई से भी कम है.

TN GDP is now greater than the GDP of Pakistan. And the population of Pakistan is more than thrice that of Tamil Nadu. In other words the average resident of TN is more than 3X better off than the average resident of Pakistan. To the govt and military of Pakistan - focus on… https://t.co/2AbOw3LAE1