दमदार लिस्टिंग से गदगद हुए LG के MD हॉन्ग जु जियोन, धड़ाधड़ हिन्दी में बोलने लगे

LG Electronic India की भारतीय स्‍टॉक मार्केट में दमदार लिस्टिंग हुई. ₹1140 के प्राइस बैंड पर आए इस आईपीओ के शेयरों की लिस्टिंग 50 प्रीमियम पर हुई. इस आईपीओ ने निवेशकों को पहले ही दिन मालामाल कर दिया, जो निवेशकों के बीच चर्चा खूब चर्चा का विषय बना रहा. हालांकि सिर्फ यही नहीं, बल्कि कंपनी के MD की स्‍पीच भी खूब वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया पर LG Electronics India के MD हॉन्ग जु जियोन (Hong Ju Jeon) की स्‍पीच वायरल हो रही है. इनका पूरा स्‍पीच हिंदी में रहा. NSE लिस्टिंग सेरेमनी पर हॉन्ग जु जियोन ने हिंदी में स्‍पीच देते हुए सभी निवेशकों का दिल जीत लिया.

हॉन्ग जू जियोन को जनवरी 2023 में कंपनी का एमडी बनाया गया था और लिस्टिंग सेरेमनी पर जब उन्होंने अंग्रेजी या कोरियन की बजाय हिंदी चुना तो इसने निवेशक गदगद हो गए. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इंडियन लीडर्स को इनसे कुछ सीख लेने की सलाह तक दे डाली.

अपनी स्‍पीच में क्‍या बोले एलजी के एमडी?

नमस्‍ते से अपनी स्‍पीच की शुरुआत करते हुए उन्‍होंने कहा, 'माननीय अतिथिगण, विशेष रूप से, एनएसई के सीईओ आशीष चौहान. इस ऐतिहासिक अवसर पर एलजी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स के साथ शामिल होने के लिए आप सभी का धन्‍यवाद. यह IPO एलजी के लिए सिर्फ 1 वित्तीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक नए फ्यूचर की शुरुआत है, जिसे हम भारत के लोगों के साथ मिलकर बढ़ाएंगे. भविष्‍य में लाइफ गुड्स की भावनाओं को अधिक से अधिक भारतीय परिवर्तन के साथ सजाते रहेंगे. साथ ही हम उन तर्कों को मूल्‍य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिन्‍होंने हमारे व‍िजन पर विश्‍वास किया. अंत में मैं भारत सरकार, सेबी, एनएसई, हमारे पार्टनर्स, एलजी परिवार और ग्राहकों का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं. धन्यवाद, नमस्‍ते.'

लिस्टिंग पर एलजी ने कराई दमदार कमाई

LG Electronics India के शेयरों ने लिस्टिंग पर दमदार रिटर्न दिया. यह आईपीओ 50 फीसदी ज्‍यादा प्रीमियम पर लिस्‍ट हुआ. खास बात ये है कि लिस्टिंग के बाद एलजी की इंडिया फर्म कोरिया में स्थिति इसकी पैरेंट कंपनी के वैल्‍यूएशन से भी ज्‍यादा की हो गई. मार्केट बंद होने के बाद एलजी के शेयर 48.24 फीसदी प्रीमियम के साथ 1689 रुपये पर बंद हुए.

