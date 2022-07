भारतीयों का अमेरिका में डंका, Jayshree Ullal ने किया ये कमाल!

भातरवंशियों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है. बात कारोबारी जगत की हो या फिर अन्य क्षेत्रों की भारतीय मूल के लोग अपना दबदबा बनाए हुए हैं. महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं, इसका ताजा उदाहरण बनी हैं जयश्री वी उल्लाल (Jayshree V Ullal), जिन्हें Forbes ने अमेरिका की सबसे अमीर self-made महिलाओं की लिस्ट में जगह दी है.

जयश्री के पास अरिस्टा में 5% स्टॉक

जयश्री उल्लाल कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स (Arista Networks) की CEO हैं. जयश्री 2008 से इस कंपनी की कमान संभाल रही हैं. फोर्ब्स ने उल्लाल की 1.9 अरब डॉलर की नेटवर्थ और अरिस्टा में 5 फीसदी स्टॉक के आधार पर उन्हें अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ-मेड महिलाओं की सूची में शामिल किया है.

फोर्ब्स की सूची में 15वें नंबर पर

Forbes के रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, हालांकि वैश्विक शेयर बाजारों में जारी गिरावट का असर जयश्री उल्लाल की नेटवर्थ पर भी पड़ा है. खबर लिखे जाने तक उनकी नेटवर्थ 1.7 अरब डॉलर थी. अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ-मेड महिलाओं की लिस्ट में उन्हें 15वां स्थान दिया गया है.

अरिस्टा को आसमान पर पहुंचाया

Jayshree V Ullal का जन्म लंदन में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश भारत हुई है. उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सैंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की है. Arista से जुड़ने के बाद उल्लाल ने जून 2014 में सफल IPO लाकर कंपनी को फर्श से अर्स पर पहुंचाया था.

जयश्री को मिल चुके कई पुरस्कार

कम्प्यूटर नेटवर्किंग के क्षेत्र में 30 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली जयश्री उल्लाल को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जो चुका है. इनमें 2015 में ईएंडवाई का Entrepreneur of the Year, इसके बाद 2018 में Barron का World’s Best CEOs अवार्ड और 2019 में Fortune का Top 20 Business persons अवार्ड शामिल है.

लिस्ट में ये भारतीय महिलाएं भी शामिल

फोर्ब्स की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की लिस्ट में शामिल भारतीय अमेरिकी महिलाओं में उल्लाल के साथ और भी कई नाम नाम हैं. इनमें Syntel की को-फाउंडर नीरजा सेठी (Neerja Sethi), Confluent की को-फाउंडर नेहा नरखेड़े (Neha Narkhede), PepsiCo की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई (Indra Nooyi), Gingko Bioworks की को-फाउंडर रेशमा शेट्टी (Reshma Shetty) भी है.