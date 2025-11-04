US, जापान से कोरिया तक सब लाल, एशियाई मार्केट धड़ाम... भारतीय बाजार भी सुस्त

शेयर बाजार (Stock Market) में बीते कारोबारी दिन तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स की चाल दिनभर बदली-बदली नजर आई. शुरुआती कारोबार में जहां ये भरभराकर टूटे, तो वहीं अचानक ग्रीन जोन में कारोबार करते नजर आए. अंत में Sensex-Nifty मामूली बढ़त लेकर बंद हुए. मंगलवार की बात करें, तो विदेशों से भारतीय बाजार के लिए खराब सिग्नल मिल रहे थे और इसका असर भी देखने को मिला. सेंसेक्स-निफ्टी आज भी सुस्ती के साथ ओपन हुए. जहां निफ्टी रेड जोन में खुला है, तो वहीं सेंसेक्स ने मामूली बढ़त लेकर ट्रेड शुरू किया और फिर ये भी फिसल गया.

US से एशियन मार्केट तक टूटे

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार के लिए विदेशों से पहले ही रेड सिग्नल आ रहे थे. जब बाजार ओपन हुआ, तो सेंसेक्स 18 अंक चढ़कर, जबकि निफ्टी मामूली 2 अंक फिसलकर कारोबार कर रहा था. BSE Sensex ग्रीन जोन में 84000 पर खुला और अगले ही पल गिरकर रेड जोन में आकर 83,923 पर कारोबार करता नजर आने लगा. NSE Nifty 25,744 पर खुला और फिर 25722 पर आ गया. 15 मिनट के कारोबार के बाद सेंसेक्स 167 अंक फिसलकर, तो निफ्टी 60 अंक तक गिरकर कारोबार कर रहा था.

बता दें कि बीते दिन अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली. Dow Future 53 अंक फिसलकर 47,261.90 पर क्लोज हुआ, तो वहीं Dow Jones में 226 अंकों की तगड़ी गिरावट आई और ये 47,357 पर आ गया. S&P इंडेक्स की बात करें, तो ये भी 30 अंक फिसलकर 6,865 पर क्लोज हुआ था.

Advertisement

बात एशियाई बाजारों में मंगलवार को शुरू हुए कारोबार की करें, तो यहां भी सब लाल-लाल है. जापान का Nikkei 50.20 अंक टूटकर 52,361.14 पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं साउथ कोरिया का Kospi 68.56 अंक की गिरावट लेकर 4,153 पर कारोबार कर रहा था. इसके अलावा CAC (12 अंक), FTSE100 (16 अंक) टूटा है. Gift Nifty की शुरुआत भी खराब रही है और ये 23.50 पॉइंट फिसलकर 25,876.50 पर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 इंडेक्स 0.56%, तो Kosdaq 0.24% फिसलकर बंद हुआ था.

सेंसेक्स-निफ्टी में कल मची थी उथल-पुथल

भारतीय शेयर मार्केट (Share Market) में सोमवार को बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद 83,938 की तुलना में फिसलकर 83,835 पर ओपन हुआ था और फिर 83,609 तक टूटा था. हालांकि, ये दिन के कारोबार के दौरान तेज रफ्तार के साथ भागता हुआ भी नजर आया और 84,127 के लेवल तक पहुंच गया था. हालांकि, अंत में Sensex महज 39 अंकों की उछाल लेकर 83,978.49 पर क्लोज हुआ था.

सेंसेक्स की तरह ही दिनभर एनएसई निफ्टी की चाल भी बदली-बदली नजर आई थी. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये इंडेक्स अपने पिछले बंद 25,645 की तुलना में मामूली बढ़त लेकर 25,696 पर खुला था और फिर मिनटों में ये टूटकर 25,803 पर आ गया. इसके बाद Nifty ने रफ्तार भी पकड़ी और उछलकर 25,803.10 पर पहुंच गया. अंत में ये इंडेक्स भी ग्रीन जोन में 41 अंक की तेजी लेकर 25,763 पर क्लोज हुआ.

Advertisement

इन कंपनियों के आएंगे नतीजे, फोकस में शेयर

शेयर बाजार में लगातार दिग्गज कंपनियों के Q2 रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, जिनका असर बाजार पर देखने को मिल रहा है. आज भी कई कंपनियां अपने नतीजों का ऐलान करने वाली हैं, इनमें SBI, HomeFirst Finance, Nuvama Wealth, Mahindra & Mahindra, Indigo, Adani Enterprises और Adani Ports जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----