Tata के एक और IPO का इंतजार खत्म, साइज- ₹17200 करोड़, इसी महीने देगा दस्तक

Tata Capital IPO Update: टाटा की एनबीएफसी टाटा कैपिटल का आईपीओ इस सितंबर महीने में ही दस्तक देगा और शेयर मार्केट में इसके शेयरों की लिस्टिंग 30 सितंबर तक होने की उम्मीद जताई जा रही है.

टाटा कैपिटल का आईपीओ अगले महीने देगा दस्तक (Photo: ITGD)
टाटा कैपिटल का आईपीओ अगले महीने देगा दस्तक (Photo: ITGD)

आपके घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर सॉफ्टवेयर सेवाएं मुहैया कराने वाले टाटा ग्रुप की एक और कंपनी के आईपीओ का इंतजार खत्म होने वाला है. हम बात कर रहे हैं टाटा कैपिटल आईपीओ की, जो इसी सितंबर महीने में प्राइमरी मार्केट में दस्तक देने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने 22 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में इसे लॉन्च करने की तैयारी की है और इसके जरिए टाटा की कंपनी की योजना बाजार से 17,200 करोड़ रुपये जुटाने की है. 

30 सितंबर तक लिस्ट होंगे शेयर!
टाटा कैपिटल दरअसल, टाटा ग्रुप की नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी है और फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराती है. इसके आईपीओ का लंबे समय से इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. पीटीआई के मुताबिक, 17,200 करोड़ रुपये साइज का ये आईपीओ सितंबर में लॉन्च होने जा रहा है. इस मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है. इसमें बताया गया है कि टाटा कैपिटल के शेयर 30 सितंबर 2025 तक शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं. 

आईपीओ से इतनी हो जाएगी वैल्यूएशन
रिपोर्ट की मानें, तो टाटा कैपिटल का आईपीओ आने के बाद कंपनी का मूल्यांकन करीब11 अरब डॉलर होने की उम्मीद है. बता दें कि कंपनी के बोर्ड ने बीते 25 फरवरी को इस आईपीओ को मंजूरी दी थी और अगस्त महीने में कंपनी ने सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराए थे. 

इसमें दी गई जानकारी पर गौर करें, तो कंपनी अपने इश्यू के तहत कुल 47.58 करोड़ शेयर जारी करेगी, जिसमें 21 करोड़ फ्रेश शेयर होंगे, जबकि 26.58 करोड़ शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए की जाएगी. टाटा संस, इस एनबीएफसी में सबसे बड़ी हिस्सेदार है और आईपीओ के जरिए 23 करोड़ शेयरों को बिक्री के लिए ऑफर फॉर सेल के जरिए पेश करेगी, जबकि अन्य शेयर होल्डर्स में आईएफसी 3.58 करोड़ शेयर बेचेगी. 

टाटा कैपिटल क्‍यों ला रही आईपीओ?
टाटा कैपिटल का ये आईपीओ RBI के उस निर्देश के अनुरूप लाया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय बैंक ने कहा है कि टॉप एनबीएफसी को अधिसूचना के तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है. बता दें कि टाटा की इस फाइनेंस कंपनी को सितंबर 2022 में एनबीएफसी के रूप में नॉमिनेट किया गया था और इसके लिए आईपीओ की डेडलाइन भी सितंबर 2025 है और इसके तहत कंपनी ने अगले महीने इसे लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है. 

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

