scorecardresearch
 

टैरिफ टेंशन के बीच बड़ा फैसला, अमेरिका के लिए सभी डाक सर्विस बंद, सरकार ने बताई ये वजह

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत की ओर से लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इस क्रम में भारतीय डाक ने अब अमेरिका के लिए जाने वाले पत्र, डॉक्युमेंट्स और गिफ्ट आइटम्स समेत सभी श्रेणियों के डाक की बुकिंग सस्पेंड कर दी है.

Advertisement
X
भारत ने रोकीं अमेरिका को जाने वाली पोस्टल सेवाएं (File Photo: ITG)
भारत ने रोकीं अमेरिका को जाने वाली पोस्टल सेवाएं (File Photo: ITG)

अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ को डबल करते हुए 50% कर दिया है और इस टैरिफ टेंशन के बीच भारतीय डाक ने भी बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते अमेरिका जाने वाली सभी कैटेगरी की डाक बुकिंग को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस द्वारा रविवार को जानकारी शेयर करते हुए साफ किया गया है कि अमेरिका जाने वाले पत्र, डॉक्युमेंट्स और गिफ्ट आइटम्स समेत सभी श्रेणियों के डाक की बुकिंग को पूरी तरह से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है.

सरकार ने दी फैसले की जानकारी
सरकार ने टैरिफ टेंशन के बीच लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए इसके पीछे के कारणों का भी जिक्र किया. संचार मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अमेरिका जाने वाले डाक के परिवहन में एयरलाइंस की लगातार असमर्थता और इसके साथ ही अमेरिका द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों के तहत रेग्युलेटरी मैकेनिज्म के अभाव में लेटर, डॉक्युमेंट्स और 100 डॉलर तक मूल्य के गिफ्ट आइटम समेत सभी कैटेगरी के डाक की बुकिंग को पूरी तरह से सस्पेंड किया जा रहा है. 

'सेवाएं बहाल करने के प्रयास जारी'
अमेरिका में नए नियमों के बाद बीते 22 अगस्त को सरकार की ओर से बताया गया था कि उन पत्रों, डॉक्युमेंट्स और गिफ्ट आइटम, जिनका मूल्य 100 अमेरिकी डॉलर तक है, उन्हें छोड़कर अमेरिका के लिए निर्धारित सभी प्रकार की डाक की बुकिंग 25 अगस्त से अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है. लेकिन अब सरकार ने सभी कैटेगरी की डाक बुकिंग को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है. हालांकि, डाक विभाग ने अपने नोटिस में साफ कहा है कि सरकार हर स्थिति पर पैनी नजर रख रही है और जल्द से जल्द सेवाओं को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

US_Postal_Service
US जाने वाले डाक पार्सल पर अस्थायी रोक, भारत सरकार का फैसला 
Postal Stop to US
ट्रंप के टैरिफ के बीच सरकार का बड़ा फैसला, अमेरिका जाने वाले डाक पार्सल पर अस्थायी रोक 
Post Office PPF Scheme
Post Office की धमाल स्कीम... हर महीने ₹12500 बचाएं, फिर ऐसे मिलेंगे 40 लाख रुपये 
Sarkari Yojana
सिर्फ 400 रुपये की बचत से जमा होंगे ₹70 लाख... पोस्‍ट ऑफिस की ये योजना कमाल है! 
Post Office Best Scheme
Post Office की ये स्कीम कमाल, रोज बचाएं सिर्फ 333 रुपये.... मिलेंगे पूरे ₹17 लाख 
Advertisement

India Suspends Postal Services To US

अमेरिकी आदेश के बाद फैसला
भारतीय डाक विभाग की ओर से यह कदम दरअसल, अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की ओर से 30 जुलाई 2025 को जारी एक आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें 800 डॉलर तक के आयातित सामानों पर टैरिफ छूट वापस ले ली गई और ये नया नियम 29 अगस्त से प्रभावी हो गया. नए नियमों के तहत अमेरिका में आने वाले सभी सामान इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पॉवर एक्‍ट (IEEPA) टैरिफ के तहत सीमा शुल्क को आकर्षित करेंगे, हालांकि इस आदेश में 100 डॉलर तक की वस्‍तुएं को छूट दी गई. 

अमेरिका ने भारत पर लगाया है डबल टैरिफ
भारत और अमेरिका के बीच टेंशन ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद बढ़ती नजर आई है. दरअसल, अमेरिका की ओर से पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया है, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया था. लेकिन इसके बाद रूसी तेल और हथियारों की खरीद को मुद्दा बनाते हुए अमेरिका की ओर से भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाते हुए बीते 27 अगस्‍त से इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया. इसके साथ ही भारत ब्राजील के साथ ऐसे देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा हो गया है, जिस पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement