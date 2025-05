टैरिफ के बीच भारत ने कर दिया कमाल... चीन को लगा बड़ा झटका, देखता रह गया अमेरिका!

अप्रैल 2025 में, भारत ने अमेरिका को 3.3 मिलियन iPhone भेजे, जो साल-दर-साल 76% की ग्रोथ को दर्शाता है, जबकि चीन से निर्यात घटकर सिर्फ 900,000 यूनिट रह गया, यह जानकारी कैनालिस के डेटा से मिली है, जो अब मार्केट रिसर्च फर्म ओमडिया का हिस्सा है.

