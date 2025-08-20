ईरान को भूल गए, आंकड़े दबा गए... रूस से चीन की क्रूड ऑयल खरीद पर फैक्ट छिपा रहे अमेरिकी वित्त मंत्री

रूस से कच्चे तेल की खरीदारी पर अमेरिका ने भारत के खिलाफ फिर से अपना रोना रोया है. अमेरिका ने कहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि नई दिल्ली पश्चिमी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और इसे रिफाइन कर फिर से बेच रहा है मुनाफा कमा रहा है.

वहीं चीन के रूस से कच्चे तेल के आयात पर अमेरिका ने कहा कि उसने अपने कच्चे तेल के आयात का डायवर्सिफिकेशन किया है, यानी कच्चे तेल को अलग अलग देशों से मंगा रहा है.

हालांकि अमेरिका तेल की कहानी की पूरी तस्वीर नहीं बताई. अमेरिका ने यह नहीं बताया कि रूस से चीन के कच्चे तेल का आयात यूक्रेन युद्ध के बाद दोगुना हो गया है. अमेरिका ने यह नहीं बताया कि चीन प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल मंगा रहा है.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात को अस्वीकार्य बताया. जबकि चीन द्वारा रूसी तेल की खरीदारी को अमेरिकी वित्त मंत्री डिफेंड करते नजर आए. अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि चीन ने अपने कच्चे तेल की खरीदारी के स्रोतों का विस्तार किया है.

Advertisement

यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के बीच आई है. इसमें नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है जो 27 अगस्त से लागू होगा.

बिजनेस चैनल सीएनबीसी पर रूसी तेल खरीदने के लिए चीन और भारत के साथ अलग-अलग रवैया अपनाए जाने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए स्कॉट बेसेंट ने कहा, "रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से चीन का तेल आयात केवल 3 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि रूस से भारत का तेल आयात 40 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ गया है."

बेसेंट ने कहा, "चीन का (रूसी तेल) आयात औसत से कम है. अगर आप 2022 से पहले, रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण से पहले देखें तो चीन का 13 प्रतिशत तेल पहले से ही रूस से आ रहा था; अब यह 16 प्रतिशत है, इसलिए चीन ने अपने तेल के इनपुट में विविधता ला दी है."

बेसेंट ने आगे कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले भारतीय तेल का "एक प्रतिशत से भी कम" हिस्सा रूस से आता था और अब मेरा मानना है कि यह 42 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

बेसेंट ने आगे कहा, "भारत बस मुनाफा कमा रहा है, वे इसे दोबारा बेच रहे हैं. उन्होंने 16 अरब डॉलर का अतिरिक्त मुनाफा कमाया... भारत के कुछ सबसे अमीर परिवारों ने. यह बिल्कुल अलग बात है."

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि "यह भारतीय मध्यस्थता, सस्ता तेल खरीदना और उसे उत्पाद के रूप में दोबारा बेचना, युद्ध के दौरान ही शुरू हुआ है... बिल्कुल अस्वीकार्य है."

चीन के रूसी तेल आयात पर कैसे भ्रामक बयान दे रहा है अमेरिका

चीन द्वारा रूसी तेल आयात पर अमेरिका द्वारा दिया गया बयान भ्रामक है.

वॉयस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 (यूक्रेन युद्ध से पहले) में चीन रूस से औसतन हर महीने लगभग 5.4 मिलियन टन कच्चा तेल आयात करता था. युद्ध के बाद यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा और मई 2023 में चीन ने रूस से 9.71 मिलियन टन तक कच्चा तेल एक महीने में आयात किया, यानी आयात लगभग दोगुना हो गया.

2025 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी और अन्य पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद भी चीन रूस का सबसे बड़ा कच्चे तेल का खरीदार है. हालांकि 2025 की शुरुआत में रूस से चीन के कच्चा तेल आयात में 11% की गिरावट दर्ज़ की गई, पर अब भी कुल कच्चे तेल आयात में रूस का हिस्सा लगभग 17.5% और आयात की मात्रा 2022 से कहीं अधिक बनी हुई है. ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में चीन की रूस से कच्चे तेल खरीद 3.5 अरब यूरो रही. रूस से चीन का तेल आयात युद्ध से पहले के स्तर से कई गुना अधिक है.

Advertisement

रॉयटर्स और ऑफशोर टेक्नोलॉजी के अनुसार 2024 में चीन ने रूस से 108.5 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया जो प्रतिदिन 2.17 मिलियन बैरल प्रतिदिन के बराबर है. यह चीन के कुल कच्चे तेल आयात (11.04 मिलियन बैरल प्रतिदिन) का लगभग 20 प्रतिशत है. जबकि अमेरिकी वित्त मंत्री इसे 16 फीसदी बता रहे हैं.

ईरान से कच्चे तेल के आयात का जिक्र करना भूल गया अमेरिका

अमेरिकी वित्त मंत्री ने रूस से चीन द्वारा कच्चे तेल का आंकड़ा तो बता दिया, लेकिन वे चीन द्वारा ईरान से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल का जिक्र करना भूल गए. जबकि अमेरिका ने ईरान पर भी प्रतिबंध लगा रखा है. बावजूद इसके चीन ने ईरान से कच्चा तेल मंगाया.

चीन अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल लगातार आयात कर रहा है. जून 2025 में चीन ने ईरान से औसतन 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन (BPD) कच्चा तेल खरीदा. ये अब तक का सबसे बड़ा आयात था.

मई 2025 में यह आयात लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, लेकिन जून में चीन की स्वतंत्र रिफाइनरियों की मांग और ईरानी तेल की कीमतों में छूट के कारण ईरानी कच्चे तेल की मांग चीन में तेजी से बढ़ी.

चीन ईरानी तेल को "डार्क फ्लीट" टैंकरों के माध्यम से आयात करता है, जो ट्रांसपोंडर बंद करके और तेल को मलेशिया या मध्य पूर्व के अन्य देशों से आने वाला दिखाकर किया जाता है. इसका मकसद प्रतिबंधों से बचना हैं. उदाहरण के लिए, 2023 में मलेशिया से चीन के तेल आयात में 54% की वृद्धि दर्ज की गई जो वास्तव में ईरानी तेल था.

Advertisement

हाल ही में समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया था कि चीन अपने कुल तेल आयात का 13.6 फीसदी ईरान से लेता है. बीबीसी के अनुसार चीनी कस्टम डेटा ने जुलाई 2022 के बाद से ईरान से किसी भी तरह के तेल आयात को रिकॉर्ड नहीं किया है. बता दें कि ईरान के तेल पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं. लेकिन चीन इन प्रतिबंधों को 'गैरकानूनी और एकतरफा' बताता है.

स्कॉट बेसेंट ने पिछले सप्ताह भी की थी टिप्पणी

बेसेंट ने पिछले हफ़्ते ट्रंप-पुतिन मुलाकात से पहले भी ऐसी ही टिप्पणी की थी. ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर शिखर सम्मेलन में ट्रंप और पुतिन के बीच "चीजें ठीक नहीं रहीं", तो रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

भारत ने अमेरिका की इन टैरिफ धमकियों को "अनुचित" बताया है.

भारत ने कहा कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह वह अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा.

---- समाप्त ----